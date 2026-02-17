আজি দেখিবলৈ পোৱা যাব বছৰটোৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ; ক’ত, কেনেদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব এই পৰিঘটনা
আজি দেখিবলৈ পোৱা যাব বছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ ৷ ভাৰতত দেখিবলৈ পোৱা যাবনে এই পৰিঘটনা ? কেনেদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিব বছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ - জানক বিস্তৃত প্ৰতিবেদনযোগে---
Published : February 17, 2026 at 10:49 AM IST
হায়দৰাবাদ: 2026 চনৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা যাব 17 ফেব্ৰুৱাৰী মঙলবাৰ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত ৷ আজি হ’বলগীয়া এই সমগ্ৰ পৰিঘটনা আনুষংগিক সূৰ্যগ্ৰহণ । সাধাৰণতে 'Ring of Fire' বুলি জনাজাত এই পৰিঘটনাটো তেতিয়া সংঘটিত হয় যেতিয়া চন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰা বহু দূৰত থাকে যাতে সূৰ্যক সম্পূৰ্ণৰূপে ঢাক খাই নাযায়, যাৰ ফলত এটা পাতল, উজ্জ্বল আঙঠি দেখা যায় । নাছাৰ মতে, চন্দ্ৰ, সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজৰ পৰা পাৰ হৈ যোৱাৰ সময়ত এই পৰিঘটনা ঘটে । উল্লেখযোগ্য যে চন্দ্ৰই সূৰ্যক সম্পূৰ্ণৰূপে আবৰি নাৰাখে আৰু পৃথিৱীৰ পৰা বহু দূৰত থকাৰ বাবে সৰু দেখা যায়, যাৰ ফলত চন্দ্ৰৰ দেহটো ডাঙৰ, উজ্জ্বল ডিস্কৰ ওপৰত ক'লা ডিস্কৰ দৰে দেখা যায় - চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে এটা আঙঠিৰ সৃষ্টি কৰে ।
মূল পথৰ ঠিক বাহিৰৰ অঞ্চলত আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ হ’ব । বিশেষজ্ঞসকলে জোৰ দিয়ে যে আনুলাৰ পৰ্যায়কে ধৰি সকলো সময়তে নিৰাপদভাৱে চোৱাৰ বাবে সঠিক চশমা ব্যৱহাৰ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । জানিব পৰা মতে, 2 মিনিট 20 ছেকেণ্ড পৰ্যন্ত 'Ring of Fire' গঠন হ’ব আৰু লগতে কয় যে সূৰ্যৰ কেন্দ্ৰৰ 96% অংশ চন্দ্ৰই গ্ৰহণ কৰিব ।
ক’ত ক’ত দৃশ্যমান হ’ব এই পৰিঘটনা
চন্দ্ৰই সূৰ্যক প্ৰায় আবৰি ৰখা সম্পূৰ্ণ 'Ring of Fire' ইফেক্ট মূলতঃ এন্টাৰ্কটিকাৰ এটা সৰু পথৰ কাষেৰে দেখা যাব । সেই পথৰ বাহিৰত দক্ষিণ আমেৰিকাৰ কিছু অংশ (যেনে দক্ষিণ আৰ্জেণ্টিনা আৰু চিলি) আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাত আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ দেখা যাব । সম্পূৰ্ণ আনুলাৰিটি (Ring Of Fire): কেৱল মাত্ৰ এন্টাৰ্কটিকাৰ ওপৰত দেখা যায় । দক্ষিণ গোলাৰ্ধৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত আংশিক গ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা যাব ৷ এই অঞ্চলসমূহ হ’ল:
- দক্ষিণ আফ্ৰিকা: দক্ষিণ আফ্ৰিকা (কেপ টাউন, ডাৰবান), নামিবিয়া, জিম্বাবুৱে আৰু তাঞ্জানিয়া
- দক্ষিণ আমেৰিকা: আৰ্জেণ্টিনা আৰু চিলিৰ দক্ষিণ টিপ
- দ্বীপপুঞ্জ: মৰিচাছ, ৰিইউনিয়ন আৰু মাদাগাস্কাৰৰ কিছু অংশ
এন্টাৰ্কটিকাৰ কনকৰ্ডিয়া ষ্টেচন গ্ৰহণ চোৱাৰ বাবে এক প্ৰধান স্থান হ’ব । 16 জন বিজ্ঞানীৰ বাসস্থান ফৰাচী-ইটালীৰ এই যৌথ গৱেষণা কেন্দ্ৰটো এন্টাৰ্কটিকাৰ অভ্যন্তৰীণ অংশত থকা মাত্ৰ তিনিটা স্থায়ী ঘাটিৰ ভিতৰত অন্যতম ।
ভাৰতত দৃশ্যমান হ’বনে ?
বিশেষজ্ঞসকলে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি ভাৰতৰ আকাশত এই সূৰ্যগ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় । এই প্ৰান্তিককৰণ মূলতঃ দক্ষিণ গোলাৰ্ধৰ ওপৰত ঘটে আৰু এই পৰিঘটনাৰ সময়ত সমগ্ৰ ভাৰততে সূৰ্য দৃশ্যমান হৈ থাকিব, অৰ্থাৎ দেশৰ কোনো স্থানৰ পৰা গ্ৰহণ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব নোৱাৰিব ।
ভাৰতীয় আকাশ পৰ্যবেক্ষক আৰু জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান অনুৰাগীসকলে নাছা অথবা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰু মহাকাশ সংস্থাসমূহৰ পৰা লাইভ ষ্ট্ৰিম আৰু সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে 2026 বৰ্ষৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ উপভোগ কৰিব পাৰে ।
চলিত বৰ্ষৰ পৰৱৰ্তী সূৰ্যগ্ৰহণ অহা 12 আগষ্টত হ’ব ৷
