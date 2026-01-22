ETV Bharat / technology

ডেস্কটপ এপ নোহোৱাকৈয়ে WhatsApp Web ৰ জৰিয়তেও কৰিব পাৰিব ভইচ আৰু ভিডিঅ’ কল

শীঘ্ৰে ৱেব সংস্কৰণত ভইচ আৰু ভিডিঅ’ কল, গ্ৰুপ কল, কল লিংক আৰু শ্বেড্যুলড কলৰ বৈশিষ্ট্য আনিবলৈ সাজু হৈছে জনপ্ৰিয় মেছেজিং এপ ।

প্ৰতীকাত্মক ছবি (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 22, 2026 at 5:16 PM IST

হায়দৰাবাদ: বিশ্বব্যাপী মেছেজিং কোম্পানী হোৱাটছএপে নিজৰ ৱেব ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সাজু হৈছে । শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, শীঘ্ৰে হোৱাটছএপ ৱেবত ভইচ আৰু ভিডিঅ’ কল উপলব্ধ হ’ব পাৰে । অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে আৰু ফোন কৰিবলৈ উইণ্ড’জ বা মেকৰ বাবে হোৱাটছএপ ডেস্কটপ এপ ইনষ্টল কৰাৰ প্ৰয়োজন নহ’ব । নতুন আপডেটৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে হোৱাটছএপ ৱেব ব্ৰাউজাৰৰ ভিতৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ ফোন কৰিব পাৰিব, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে হোৱাটছএপ ৱেবৰ পৰা ফোন কৰাটো সহজ হৈ পৰিব ।

হোৱাটছএপৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসৰণ কৰা ৱেবছাইট WABetaInfo য়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে । প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই বৈশিষ্ট্য বৰ্তমান বিকাশৰ কাম চলি আছে আৰু এতিয়াও বিটা পৰীক্ষণৰ বাবে উপলব্ধ কৰা হোৱা নাই । গতিকে এই বৈশিষ্ট্য সকলো হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰকাৰীৰ মাজলৈ যাবলৈ সময় লাগিব পাৰে ।

প্ৰতিবেদন অনুসৰি হোৱাটছএপ ৱেবত এই কলিং ফিচাৰ কেৱল ব্যক্তিগত Chat তে সীমাবদ্ধ নাথাকিব; আপুনি গ্ৰুপ চেটৰ ভিতৰত ভইচ আৰু ভিডিঅ' কলও কৰিব পাৰিব । কিন্তু, কলৰ মানদণ্ড আৰু বাধাৰ অৱনতি এৰাই চলিবলৈ গ্ৰুপ কলসমূহত কিছুমান সীমাবদ্ধতা আৰোপ কৰা হ'ব পাৰে । গ্ৰুপ কলত সৰ্বাধিক 32 জন লোকে যোগদান কৰিব পাৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে যদিও কোম্পানীটোৱে এতিয়াও এই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত কৰা নাই । এইটোও সম্ভৱ যে এই সীমা প্ৰথম অৱস্থাত 8 বা 16 জন লোকৰ মাজত সীমাবদ্ধ থাকিব পাৰে ।

হোৱাটছএপ কল লিংক বৈশিষ্ট্য

ব্যৱহাৰকাৰীৰ অভিজ্ঞতা আৰু অধিক উন্নত কৰিবলৈ হোৱাটছএপে কল লিংকৰ বৈশিষ্ট্য প্ৰৱৰ্তন কৰিব পাৰে । এই বৈশিষ্ট্যৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এটা শ্বেয়াৰযোগ্য লিংক তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব, য’ত আনসকলে ক্লিক কৰি পোনপটীয়াকৈ ভইচ বা ভিডিঅ’ কলত যোগদান কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ ফলত মোবাইল, ডেস্কটপ আৰু ৱেবৰ দৰে প্লেটফৰ্মত কল যোগদান কৰাটো বহুত সহজ হ’ব ।

ইয়াৰ উপৰি হোৱাটছএপে এটা চেডিউড কল ফিচাৰৰ ওপৰতো কাম কৰি আছে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ভইচ বা ভিডিঅ’ কলৰ সময়সূচী আগতীয়াকৈ কৰিব পাৰিব । এই নিৰ্ধাৰিত কলত আনক কলৰ উদ্দেশ্য বুজিবলৈ সহায় কৰিবলৈ এটা নাম আৰু বিৱৰণ যোগ কৰাৰ বিকল্প থাকিব । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে কলৰ বাবে আনুমানিক আৰম্ভণি আৰু শেষৰ সময়ো নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব ।

WABetaInfo অনুসৰি, এটা নিৰ্ধাৰিত কল স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আৰম্ভ বা শেষ নহ’ব; বৰঞ্চ ই এটা অনুষ্ঠান হ’ব, য’ত সকলো অংশগ্ৰহণকাৰীক আগতীয়াকৈ অৱগত কৰা হ’ব । ইয়াৰ আন্তঃপৃষ্ঠ জুম বা গুগল মিটৰ দৰে মিটিং প্লেটফৰ্মৰ দৰেই হ’ব পাৰে । সামগ্ৰিকভাৱে হোৱাটছএপ ৱেবৰ বাবে এই আপডেটে অনলাইন মিটিং আৰু গ্ৰুপ কলিং সহজ কৰি তুলিব পাৰে ।

