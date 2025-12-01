ETV Bharat / technology

6 ঘণ্টাৰ পাচত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে লগ আউট হ’ব WhatsApp Web; চৰকাৰে জাৰি কৰিছে নতুন নিয়ম

ভাৰতত চাইবাৰ সুৰক্ষাৰ নতুন নিয়ম মানি চলি প্ৰতি ছয় ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে হোৱাটছএপ ৱেবৰ দৰে প্লেটফৰ্মত অটো-লগআউট হ’ব আৰু ছিম বাধ্যতামূলক হ’ব ।

প্ৰতীকাত্মক ছবি (AP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 1, 2025 at 8:20 PM IST

হায়দৰাবাদ: ভাৰত চৰকাৰে মেছেজিং এপৰ ​​বাবে এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ৰূপায়ণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যিয়ে অনাগত মাহত প্ৰায় প্ৰতিজন ব্যৱহাৰকাৰীৰ দৈনন্দিন চেটিং অভিজ্ঞতা সলনি কৰিব । ড’ট (টেলিকমিউনিকেচন বিভাগ)য়ে নতুন আদেশ জাৰি কৰি কয় যে ৱেব ভিত্তিক প্লেটফৰ্ম যেনে হোৱাটছএপ ৱেব, টেলিগ্ৰাম ৱেব আৰু চিগনেল ৱেবৰ প্ৰতি ছয় ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ব্যৱহাৰকাৰীক লগ আউট কৰিব লাগিব ।

অৰ্থাৎ কৰ্মস্থলীত ডেস্কটপত কাম কৰি থাকোঁতে হোৱাটছএপৰ পৰা লগ আউট কৰিবলৈ পাহৰি ঘৰলৈ উভতি আহিলে প্লেটফৰ্মে ৱেবৰ পৰা আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে লগ আউট কৰিব । আপোনাৰ ৱেব একাউণ্টত সক্ৰিয় হওঁক বা নহওঁক, আপোনাৰ হোৱাটছএপ বা অন্যান্য ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টসমূহ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে লগ আউট হ’ব । ছয় ঘণ্টাৰ পিছতো যদি WhatsApp Web বা আন কোনো প্লেটফৰ্মৰ ৱেব সেৱা ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে পুনৰ লগ ইন কৰিব লাগিব ।

এই নতুন নিয়মৰ আঁৰত এটা উল্লেখযোগ্য কাৰণ আছে । DoT ৰ মতে চাইবাৰ প্ৰৱঞ্চকে ছিম কাৰ্ড অবিহনে হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিশেষকৈ একাংশ চাইবাৰ অপৰাধীয়ে ভাৰতৰ বাহিৰত থকাৰ সময়ত ছিম কাৰ্ড অবিহনে হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰে । এনে ঘটনা বৃদ্ধি পাই আহিছে, গতিকে এতিয়া চৰকাৰে এই এপটো কেৱল একাউণ্ট পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ছিম কাৰ্ডখনৰ সৈতেহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ।

নতুন নিয়মৰ উল্লেখযোগ্য দিশ

  • যিখন ছিমত আপোনাৰ হোৱাটছএপ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে, সেইখন ছিমতে সেৱা সংযোগ কৰিব লাগিব ।
  • হোৱাটছএপ ৱেব, টেলিগ্ৰাম ৱেব, চিগনেল ডেস্কটপৰ দৰে প্লেটফৰ্মসমূহ প্ৰতি ছয় ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে লগ আউট হ’ব ৷
  • অহা 90 দিনৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ তিনি মাহৰ ভিতৰত ছিমখন মোবাইলটোত থকাটো বাধ্যতামূলক ।
  • ছিম বাইণ্ডিং বাধ্যতামূলক হোৱাৰ পিছত কোম্পানীসমূহে চাৰি মাহৰ ভিতৰত কম্প্লাইয়েন্স ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিব লাগিব ।
  • হোৱাটছএপৰ দৰে বিশ্বব্যাপী সেৱাত আইএমএছআইৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰয়োজন হ’ব, যাৰ বাবে তেওঁলোকে ভাৰতৰ বাবে নিজৰ ছিষ্টেম সলনি কৰিব লাগিব ।

কিহৰ বাবে নতুন নিয়মৰ প্ৰয়োজন ?

চৰকাৰে উল্লেখ কৰে যে মেছেজিং এপৰ ​​অপব্যৱহাৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । বহু চাইবাৰ গেঙে ছিম কাৰ্ড অবিহনে হোৱাটছএপ চলাইছিল আৰু ভুৱা কল আৰু মেছেজৰ জৰিয়তে ভাৰতত মানুহক প্ৰতাৰণা কৰিছিল । ছিম কাৰ্ড বাধ্যতামূলক কৰিলে প্ৰতিটো কাৰ্যকলাপ প্ৰকৃত গ্ৰাহকৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাটো নিশ্চিত হ’ব ।

বৈশিষ্ট্য পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা নতুন নিয়মৰ পিছত
WhatsApp Web ঘণ্টা পৰ্যন্ত লগ-ইন হৈ থাকিব পাৰে ছয় ঘণ্টাৰ পাচত লগ-আউট হৈ যাব
মাল্টি-ডিফাইছ ফোন নোহোৱাকৈও সক্ৰিয় হৈ থাকে ছিমৰ প্ৰয়োজন
ভ্ৰমণৰ সময়ত সক্ৰিয় হৈ থাকিব ছিম নোহোৱাকৈও সক্ৰিয় হৈ থাকে ছিম নাথাকিলে এপটো খোল নাখায়

টেক কোম্পানীসমূহৰ সঁহাৰি

বহুতো টেক কোম্পানীয়ে যুক্তি দিছে যে অহৰহ ছিম পৰীক্ষাই গোপনীয়তাৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ কৰিব আৰু মাল্টি-ডিভাইচ বৈশিষ্ট্যক কাৰ্যতঃ অসাৰ কৰি তুলিব । আনহাতে টেলিকম অপাৰেটৰসকলে এই পদক্ষেপৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাইছে ।

