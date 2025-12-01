6 ঘণ্টাৰ পাচত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে লগ আউট হ’ব WhatsApp Web; চৰকাৰে জাৰি কৰিছে নতুন নিয়ম

6 ঘণ্টাৰ পাচত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে লগ আউট হ’ব WhatsApp Web; চৰকাৰে জাৰি কৰিছে নতুন নিয়ম
ভাৰতত চাইবাৰ সুৰক্ষাৰ নতুন নিয়ম মানি চলি প্ৰতি ছয় ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে হোৱাটছএপ ৱেবৰ দৰে প্লেটফৰ্মত অটো-লগআউট হ’ব আৰু ছিম বাধ্যতামূলক হ’ব ।
Published : December 1, 2025 at 8:20 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰত চৰকাৰে মেছেজিং এপৰ বাবে এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ৰূপায়ণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যিয়ে অনাগত মাহত প্ৰায় প্ৰতিজন ব্যৱহাৰকাৰীৰ দৈনন্দিন চেটিং অভিজ্ঞতা সলনি কৰিব । ড’ট (টেলিকমিউনিকেচন বিভাগ)য়ে নতুন আদেশ জাৰি কৰি কয় যে ৱেব ভিত্তিক প্লেটফৰ্ম যেনে হোৱাটছএপ ৱেব, টেলিগ্ৰাম ৱেব আৰু চিগনেল ৱেবৰ প্ৰতি ছয় ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ব্যৱহাৰকাৰীক লগ আউট কৰিব লাগিব ।
অৰ্থাৎ কৰ্মস্থলীত ডেস্কটপত কাম কৰি থাকোঁতে হোৱাটছএপৰ পৰা লগ আউট কৰিবলৈ পাহৰি ঘৰলৈ উভতি আহিলে প্লেটফৰ্মে ৱেবৰ পৰা আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে লগ আউট কৰিব । আপোনাৰ ৱেব একাউণ্টত সক্ৰিয় হওঁক বা নহওঁক, আপোনাৰ হোৱাটছএপ বা অন্যান্য ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টসমূহ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে লগ আউট হ’ব । ছয় ঘণ্টাৰ পিছতো যদি WhatsApp Web বা আন কোনো প্লেটফৰ্মৰ ৱেব সেৱা ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে পুনৰ লগ ইন কৰিব লাগিব ।
এই নতুন নিয়মৰ আঁৰত এটা উল্লেখযোগ্য কাৰণ আছে । DoT ৰ মতে চাইবাৰ প্ৰৱঞ্চকে ছিম কাৰ্ড অবিহনে হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিশেষকৈ একাংশ চাইবাৰ অপৰাধীয়ে ভাৰতৰ বাহিৰত থকাৰ সময়ত ছিম কাৰ্ড অবিহনে হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰে । এনে ঘটনা বৃদ্ধি পাই আহিছে, গতিকে এতিয়া চৰকাৰে এই এপটো কেৱল একাউণ্ট পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ছিম কাৰ্ডখনৰ সৈতেহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ।
নতুন নিয়মৰ উল্লেখযোগ্য দিশ
- যিখন ছিমত আপোনাৰ হোৱাটছএপ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে, সেইখন ছিমতে সেৱা সংযোগ কৰিব লাগিব ।
- হোৱাটছএপ ৱেব, টেলিগ্ৰাম ৱেব, চিগনেল ডেস্কটপৰ দৰে প্লেটফৰ্মসমূহ প্ৰতি ছয় ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে লগ আউট হ’ব ৷
- অহা 90 দিনৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ তিনি মাহৰ ভিতৰত ছিমখন মোবাইলটোত থকাটো বাধ্যতামূলক ।
- ছিম বাইণ্ডিং বাধ্যতামূলক হোৱাৰ পিছত কোম্পানীসমূহে চাৰি মাহৰ ভিতৰত কম্প্লাইয়েন্স ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিব লাগিব ।
- হোৱাটছএপৰ দৰে বিশ্বব্যাপী সেৱাত আইএমএছআইৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰয়োজন হ’ব, যাৰ বাবে তেওঁলোকে ভাৰতৰ বাবে নিজৰ ছিষ্টেম সলনি কৰিব লাগিব ।
কিহৰ বাবে নতুন নিয়মৰ প্ৰয়োজন ?
চৰকাৰে উল্লেখ কৰে যে মেছেজিং এপৰ অপব্যৱহাৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । বহু চাইবাৰ গেঙে ছিম কাৰ্ড অবিহনে হোৱাটছএপ চলাইছিল আৰু ভুৱা কল আৰু মেছেজৰ জৰিয়তে ভাৰতত মানুহক প্ৰতাৰণা কৰিছিল । ছিম কাৰ্ড বাধ্যতামূলক কৰিলে প্ৰতিটো কাৰ্যকলাপ প্ৰকৃত গ্ৰাহকৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাটো নিশ্চিত হ’ব ।
|বৈশিষ্ট্য
|পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা
|নতুন নিয়মৰ পিছত
|WhatsApp Web
|ঘণ্টা পৰ্যন্ত লগ-ইন হৈ থাকিব পাৰে
|ছয় ঘণ্টাৰ পাচত লগ-আউট হৈ যাব
|মাল্টি-ডিফাইছ
|ফোন নোহোৱাকৈও সক্ৰিয় হৈ থাকে
|ছিমৰ প্ৰয়োজন
|ভ্ৰমণৰ সময়ত সক্ৰিয় হৈ থাকিব
|ছিম নোহোৱাকৈও সক্ৰিয় হৈ থাকে
|ছিম নাথাকিলে এপটো খোল নাখায়
টেক কোম্পানীসমূহৰ সঁহাৰি
বহুতো টেক কোম্পানীয়ে যুক্তি দিছে যে অহৰহ ছিম পৰীক্ষাই গোপনীয়তাৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ কৰিব আৰু মাল্টি-ডিভাইচ বৈশিষ্ট্যক কাৰ্যতঃ অসাৰ কৰি তুলিব । আনহাতে টেলিকম অপাৰেটৰসকলে এই পদক্ষেপৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাইছে ।
