ETV Bharat / technology

চৰকাৰী নিৰ্দেশনাৰ পাচতে বৃহৎ আপডেট লাভ কৰিব Whatsapp এ, সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা Login পদ্ধতি

DoT এ জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰি হোৱাটছএপে ভাৰতীয় ফোন নম্বৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ছিম বাইণ্ডিঙৰ সমৰ্থন যোগ কৰাৰ এটা বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত কাম কৰি আছে ।

WhatsApp To Introduce Periodic SIM Verification For Indian Users Under New DoT Rules
প্ৰতীকাত্মক ছবি (Meta)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 25, 2026 at 7:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ:জনপ্ৰিয় মেছেজিং প্লেটফৰ্ম Whatsapp এ ভাৰতীয় ফোন নম্বৰ থকা ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ছিম বাইণ্ডিং সমৰ্থন যোগ কৰিব পৰা এটা বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত কাম কৰি আছে । এই তথ্য এটা ফিচাৰ ট্ৰেকাৰৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰা হৈছে । তথ্য অনুসৰি মেটাৰ মালিক কোম্পানীটোৱে টেলিকমিউনিকেচন (টেলিকম চাইবাৰ ছিকিউৰিটি) নিয়ম (2024)ৰ অধীনত যোৱা বছৰ জাৰি কৰা টেলিকমিউনিকেচন বিভাগৰ নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ কাম কৰি আছে ।

এই নিৰ্দেশনাসমূহৰ বাবে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা এপ্লিকেচনসমূহৰ বাবে এটা সক্ৰিয় ছিম কাৰ্ডৰ পৰীক্ষণৰ প্ৰয়োজন হয় । এই বৈশিষ্ট্যৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট অনলাইনত প্ৰকাশ পাইছে, ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে এই বৈশিষ্ট্যৰ এতিয়াও বিকাশৰ কাম চলি আছে আৰু ই এপ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক জনাই দিব যে নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ মানি চলিবলৈ তেওঁলোকৰ ছিম কাৰ্ড তেওঁলোকৰ স্মাৰ্টফোনত আছে নে নাই পৰীক্ষা কৰিব লাগিব ।

কিদৰে কাম কৰিব WhatsApp ৰ SIM binding feature ?

ফিচাৰ ট্ৰেকাৰ WABetaInfo এ এটা নতুন পপআপৰ স্ক্ৰীণশ্বট পোষ্ট কৰিছে য'ত লিখা আছে, "ভাৰতত নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে Whatsapp এ আপোনাৰ ছিম কাৰ্ড আপোনাৰ ডিভাইচত আছে নে নাই পৰীক্ষা কৰিব লাগিব ।" এণ্ড্ৰইড 2.26.8.6 আপডেটৰ বাবে হোৱাটছএপ বিটাত ইয়াক দেখা গৈছিল যদিও এই কাৰ্যক্ষমতা এতিয়াও বিকাশৰ কাম চলি থকাৰ বাবে অতি সোনকালে উপলব্ধ হোৱাৰ আশা কৰা হোৱা নাই ।

মন কৰিবলগীয়া যে মেটাই 2025 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত জাৰি কৰা DoT নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ কাম কৰি আছে, যিয়ে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা এপসমূহৰ বাবে ছিম ভিত্তিক লগইন পৰীক্ষণ বাধ্যতামূলক কৰিছে । এই নিয়ম হোৱাটছএপ, চিগনেল, টেলিগ্ৰাম আৰু অন্যান্য মেছেজিং এপসমূহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীক ফোন নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি একাউণ্ট তৈয়াৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে । ভাৰতৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে স্মাৰ্টফোনত পঞ্জীয়নভুক্ত ছিম কাৰ্ড থাকিলেহে এই এপসমূহৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ।

এটা ফিচাৰ ট্ৰেকাৰ ৰিপৰ্ট অনুসৰি হোৱাটছএপে সময়ে সময়ে ব্যৱহাৰকাৰীৰ হেণ্ডছেটত সোমোৱা ছিম কাৰ্ডখন হোৱাটছএপত চাইন আপ কৰাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা ছিম কাৰ্ডখনৰ সৈতে একে নেকি সেইটো পৰীক্ষা কৰিবলৈ এটা অপাৰেচন কৰি ব্যৱহাৰকাৰীৰ একাউণ্ট অধিবেশন নবীকৰণ কৰিব । মন কৰিবলগীয়া যে এইটো কেৱল ভাৰতীয় (+91) ফোন নম্বৰত পঞ্জীয়ন কৰা একাউণ্টৰ বাবেহে প্ৰযোজ্য হ’ব ।

মন কৰিবলগীয়া যে যদি কোনো একাউণ্টে ছিম বাইণ্ডিং পৰীক্ষণ পৰীক্ষাত বিফল হয়, তেন্তে হোৱাটছএপে "বৈধকৰণ সমাধান নোহোৱালৈকে" প্ৰৱেশ সীমিত কৰিব, একে সময়তে পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া বিফল হোৱাৰ আগতে লাভ কৰা Chat আৰু বাৰ্তাসমূহ ধৰি ৰাখিব । এই DoT নিৰ্দেশনা 2025 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত জাৰি কৰা হৈছিল আৰু দেশত চাইবাৰ জালিয়াতি ৰোধৰ বাবে ৰচনা কৰা হৈছিল ।

DoT ৰ নিৰ্দেশনা কি আছিল ?

DoT ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি Whatsapp য়েও প্ৰতি ছয় ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে ৱেব ভিত্তিক বা ডেস্কটপ ক্লায়েণ্টৰ পৰা স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে লগ আউট কৰিব লাগিব আৰু ব্যৱহাৰকাৰীসকলে লিংক কৰা ডিভাইচত QR ক’ড ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ একাউণ্টত লগ ইন কৰিব লাগিব । অৱশ্যে এই বৈশিষ্ট্য এতিয়াও হোৱাটছএপৰ ডেভেলপমেণ্ট সংস্কৰণত দেখা পোৱা নাই আৰু প্লেটফৰ্মে কেতিয়া ইয়াক যোগ কৰিব সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই ।

যোৱা বছৰৰ নৱেম্বৰ মাহত এই নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত ইণ্টাৰনেট ফ্ৰিডম ফাউণ্ডেচনে ভাৰতৰ টেলিকম অপাৰেটৰৰ লবীৰ পিছত কাৰ্যকৰী কৰা এই পদক্ষেপক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি ড’টক চিম বান্ধি ৰখাৰ দায়িত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

ছিমৰ ক্ষতি বা ভ্ৰমণৰ সময়ত চেট এপ চলি থাকিবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পেক ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে এপৰ কাৰ্যক্ষমতাৰ সমস্যাও উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

WHATSAPP DEVELOPING SIM BINDNG
হোৱাটচএপ WHATSAPP
ইটিভি ভাৰত অসম প্ৰযুক্তি খবৰ
DOT
SIM BINDING FEATURE ON WHATSAPP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.