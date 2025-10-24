ETV Bharat / technology

Whatsapp ত আহি আছে নতুন বৈশিষ্ট্য: চেট উইণ্ড’ৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব ষ্ট’ৰেজ মেনেজ

Whatsapp ৰ নতুন বৈশিষ্ট্য ৷ এই বৈশিষ্ট্যই হোৱাটছএপত ডিভাইচ ষ্ট’ৰেজ মেনেজমেণ্টৰ দ্ৰুত প্ৰৱেশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

whatsapp-tests-quick-storage-cleanup-in-android-beta-delete-files-right-from-chats
প্ৰতীকাত্মক ছবি (Getty images)
হায়দৰাবাদ: WhatsApp য়ে সদায় নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যৰ বাবে কাম কৰি আছে যাতে ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকল ইয়াৰ সৈতে সংযোগ হৈ থাকে । এইবাৰ হোৱাটছএপে নিজৰ এণ্ড্ৰ’ইড ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে কিছুমান আচৰিত ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য পৰীক্ষা কৰিছে । ইয়াৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ষ্ট’ৰেজ পৰিচালনা কৰাটো বহুত সহজ হৈ পৰিব । এতিয়া, তেওঁলোকে ছেটিংছত ফাইল বিচাৰিবলৈ কষ্ট কৰিব নালাগিব । তেওঁলোকে চেট উইণ্ড’ৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ ষ্ট’ৰেজ পৰিচালনা কৰিব পাৰিব আৰু আনকি ইচ্ছা কৰিলে ডিলিট কৰিবও পাৰিব ।

ষ্ট’ৰেজ ব্যৱস্থাপনা সমস্যা

যদি আপুনি মাহৰ পিছত মাহ ধৰি হোৱাটছএপত চেট কৰি আছে, ফৰৱাৰ্ড কৰা মিম, ফেমিলি গ্ৰুপৰ ভিডিঅ’—এই সকলোবোৰ যোগ কৰিলে এটা সম্পূৰ্ণ ফোনৰ ষ্ট’ৰেজ হ’ব পাৰে । স্থান মুকলি কৰিবলৈ মানুহে প্ৰথমে ছেটিংছলৈ যাব লাগিছিল, তাৰ পিছত ষ্ট’ৰেজ আৰু ডাটালৈ যাব লাগিছিল, ফাইলসমূহৰ মাজেৰে সজাব লাগিছিল আৰু সেইবোৰ মডিলিট কৰিব লাগিছিল । ইয়াৰ ফলত বহু সময় নষ্ট হৈছিল আৰু বহু খেলি-মেলিৰো সৃষ্টি হৈছিল ।

এতিয়া WhatsApp এ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এই সমস্যা সমাধান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । আগন্তুক হোৱাটছএপৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসৰণ কৰা প্লেটফৰ্ম WABetaInfo-এ প্ৰকাশ কৰিছে যে হোৱাটছএপে এটা দ্ৰুত চৰ্টকাট ৰোল আউট কৰিছে যিয়ে চেট উইণ্ড’ৰ ভিতৰত কাম কৰিব । ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আপুনি এটা গোট বা ব্যক্তিগত চেটত থকাৰ সময়ত ষ্ট’ৰেজ পৰীক্ষা আৰু পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰে ।

ইয়াৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্য

ইয়াৰ বাবে হোৱাটছএপ চেট এটা খুলি নতুন টেপ অপচন বিচাৰি উলিয়াওক । এই বিকল্প টেপ কৰিলে আপোনাৰ স্ক্ৰীণত ষ্ট’ৰেজ ব্যৱস্থাপনা পৃষ্ঠা খোল খাব ।

সকলো চেটৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰা ফাইল (ফটো, ভিডিঅ’, ডক) এখন তালিকাত দেখা যাব । আকাৰৰ অৱনমিত ক্ৰমত তালিকাভুক্ত কৰা হ’ব । ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আটাইতকৈ ডাঙৰ ফাইলবোৰ ওপৰত থাকিব আৰু সৰুবোৰ তলত থাকিব । ইয়াৰ ফলত কোনবোৰ ফাইলে বেছি ঠাই লৈছে আৰু সেইবোৰক মচি পেলাব লাগে নে নাই চাবলৈ সহজ হ'ব ।

ইয়াৰ উপৰিও, আপুনি যিকোনো অসাৰ ফাইলসমূহ সহজে নিৰ্ব্বাচন কৰিব পাৰে আৰু এটা ক্লিকৰ সৈতে সেইবোৰক ডিলিট কৰিব পাৰে । আপুনি একাধিক ফাইল একেলগে চিহ্নিত কৰিব পাৰে একেবাৰে বৃহৎ পৰিমাণত আঁতৰাবলৈ । গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাইল, ফটো বা বাৰ্তাসমূহ ষ্টাৰ-মাৰ্কিং কৰিলে ভুলবশতঃ ডিলিট কৰাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব ।

WABetaInfo ৰ মতে, এই নতুন WhatsApp বৈশিষ্ট্যৰ বৰ্তমান পৰীক্ষা চলি আছে আৰু বৰ্তমান কেৱল নিৰ্বাচিত বিটা ব্যৱহাৰকাৰীয়েহে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি আছে । আপুনি Google Play Beta Program ত যোগদান কৰি ইয়াক চেষ্টা কৰিব পাৰে, কিন্তু ইয়াক পৰ্যায়ক্ৰমে ৰোল আউট কৰা হ’ব । অৰ্থাৎ সকলো বিটা ব্যৱহাৰকাৰীয়ে একেলগে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ।

এই বৈশিষ্ট্যৰ স্থিৰ সংস্কৰণ আৰম্ভ হ’বলৈ কিছু সময় লাগিব পাৰে যদিও এণ্ড্ৰ’ইড ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰথমে ইয়াক লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । আইফোন ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এই বৈশিষ্ট্যৰ বাবে অলপ বেছি সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব ।

