WhatsApp ত শীঘ্ৰেই উপলব্ধ হ’ব Group Member Tag বৈশিষ্ট্য; কি কি ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব আহিব ?

WhatsApp এ এটা নতুন বৈশিষ্ট্য পৰীক্ষা কৰি আছে যাৰ সহায়ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ গ্ৰুপৰ নামত কাষ্টম টেগ যোগ কৰিব পাৰিব, যাৰ ফলত চিনাক্তকৰণ সহজ হৈ পৰিব।

whatsapp-tests-new-group-member-tags-for-clearer-identity-in-chats
WhatsApp ত শীঘ্ৰেই উপলব্ধ হ’ব Group Member Tag বৈশিষ্ট্য (WABetaInfo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 22, 2025 at 5:24 PM IST

হায়দৰাবাদ: গ্ৰুপ চেট সেৱাত নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজন কৰিছে হোৱাটছএপে । কোম্পানীয়ে ইয়াক অধিক সংগঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কাষ্টম টেগ নিযুক্তি দিব পৰা নতুন বৈশিষ্ট্য পৰীক্ষা কৰি আছে । এই বৈশিষ্ট্য বৰ্তমান এণ্ড্ৰইড অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ বিটা ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে লাইভ, যাৰ জৰিয়তে কোম্পানীয়ে এই নতুন বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত মতামত সংগ্ৰহ কৰিব । নতুন টেগ ছিষ্টেমে কি কৰে আৰু ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ই কেনেকৈ উপযোগী হ’ব সেয়া সহজ ভাষাত বুজো আহক ।

WhatsApp Group Member Tag কি ?

WABetaInfo ৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই বৈশিষ্ট্যটো কোনো কাৰ্যালয় বা দলৰ অন্তৰ্ভুক্ত সকলোৰে থকা ভূমিকাৰ দৰেই, যেনে Coach, Manager, Moderator, Editor আদি ৷ এতিয়া WhatsApp গ্ৰুপত আপোনাৰ নামত একেধৰণৰ টেগ যোগ কৰিব পাৰিব । এই বৈশিষ্ট্যৰ কিছুমান মূল বৈশিষ্ট্য ইয়াত দিয়া হ'ল:

  • প্ৰতিজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ নিজৰ টেগ স্থিৰ কৰিব পাৰে
  • টেগটো 30 টা আখৰ পৰ্যন্ত হ’ব পাৰে
  • টেগসমূহত বিশেষ আখৰ, সংযোগ বা চেকমাৰ্কসমূহে কাম নকৰে
  • টেগটো কেৱল সেই গোটটোতহে দেখা যাব য'ত ইয়াক ছেট কৰা হৈছে
  • গ্ৰুপৰ এডমিনে হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে
  • পুনৰ সংস্থাপন বা ডিভাইচ সলনি কৰাৰ পিছতো টেগ আঁতৰোৱা নহ'ব
  • বৰ্তমান আৰু নতুন দুয়োটা গোটতে টেগ যোগ কৰিব পাৰি

এই বৈশিষ্ট্যই আপোনাক গোটসমূহৰ ভিতৰত, বিশেষকৈ শ্ৰেণী গোট, কাৰ্যালয় প্ৰকল্প, ক্ৰীড়া দল, সম্প্ৰদায় গোট বা যিকোনো বিষয়-ভিত্তিক গোটৰ ভিতৰত নিজকে স্পষ্টভাৱে চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিব ।

টেগৰ উদাহৰণ

  • প্ৰজেক্টৰ পৰিচালক
  • প্ৰশিক্ষক
  • ডিজাইনাৰ
  • মডাৰেটৰ
  • লেখক
  • আয়োজক
  • টিম লিড
  • ফটোগ্ৰাফাৰ

আপোনাৰ Group Tag কেনেকৈ যোগ কৰিব ?

প্ৰথম পৰ্যায়: WhatsApp খুলি টেগ কৰিব বিচৰা গ্ৰুপটো খুলিব ।

দ্বিতীয় পৰ্যায়: Group Info লৈ যাওক আৰু তালিকাত আপোনাৰ নামটো টেপ কৰক ৷

তৃতীয় পৰ্যায়: এতিয়া আপোনাৰ পছন্দৰ টেগটো টাইপ কৰক ৷

চতুৰ্থ পৰ্যায়: Save টিপক আৰু আপোনাৰ টেগটো সমগ্ৰ গোটটোৰ বাবেই দৃশ্যমান হ’ব ।

এতিয়া কোনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ?

এই বৈশিষ্ট্য বৰ্তমান এণ্ড্ৰইড (v2.25.17.42) ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে WhatsApp Beta ত উপলব্ধ । অৱশ্যে অতি সোনকালে সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ইয়াক মুকলি কৰা হ’ব ।

