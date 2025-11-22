WhatsApp ত শীঘ্ৰেই উপলব্ধ হ’ব Group Member Tag বৈশিষ্ট্য; কি কি ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব আহিব ?
WhatsApp এ এটা নতুন বৈশিষ্ট্য পৰীক্ষা কৰি আছে যাৰ সহায়ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ গ্ৰুপৰ নামত কাষ্টম টেগ যোগ কৰিব পাৰিব, যাৰ ফলত চিনাক্তকৰণ সহজ হৈ পৰিব।
Published : November 22, 2025 at 5:24 PM IST
হায়দৰাবাদ: গ্ৰুপ চেট সেৱাত নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজন কৰিছে হোৱাটছএপে । কোম্পানীয়ে ইয়াক অধিক সংগঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কাষ্টম টেগ নিযুক্তি দিব পৰা নতুন বৈশিষ্ট্য পৰীক্ষা কৰি আছে । এই বৈশিষ্ট্য বৰ্তমান এণ্ড্ৰইড অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ বিটা ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে লাইভ, যাৰ জৰিয়তে কোম্পানীয়ে এই নতুন বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত মতামত সংগ্ৰহ কৰিব । নতুন টেগ ছিষ্টেমে কি কৰে আৰু ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ই কেনেকৈ উপযোগী হ’ব সেয়া সহজ ভাষাত বুজো আহক ।
WhatsApp Group Member Tag কি ?
WABetaInfo ৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই বৈশিষ্ট্যটো কোনো কাৰ্যালয় বা দলৰ অন্তৰ্ভুক্ত সকলোৰে থকা ভূমিকাৰ দৰেই, যেনে Coach, Manager, Moderator, Editor আদি ৷ এতিয়া WhatsApp গ্ৰুপত আপোনাৰ নামত একেধৰণৰ টেগ যোগ কৰিব পাৰিব । এই বৈশিষ্ট্যৰ কিছুমান মূল বৈশিষ্ট্য ইয়াত দিয়া হ'ল:
📝 WhatsApp beta for Android 2.25.35.6: what's new?— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 22, 2025
WhatsApp is rolling out a feature that allows users to display a custom tag in group chats, and it's available to some beta testers!
Some users can get this feature through earlier updates.https://t.co/JTgZL7scCe pic.twitter.com/8e1dsHE5rT
- প্ৰতিজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ নিজৰ টেগ স্থিৰ কৰিব পাৰে
- টেগটো 30 টা আখৰ পৰ্যন্ত হ’ব পাৰে
- টেগসমূহত বিশেষ আখৰ, সংযোগ বা চেকমাৰ্কসমূহে কাম নকৰে
- টেগটো কেৱল সেই গোটটোতহে দেখা যাব য'ত ইয়াক ছেট কৰা হৈছে
- গ্ৰুপৰ এডমিনে হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে
- পুনৰ সংস্থাপন বা ডিভাইচ সলনি কৰাৰ পিছতো টেগ আঁতৰোৱা নহ'ব
- বৰ্তমান আৰু নতুন দুয়োটা গোটতে টেগ যোগ কৰিব পাৰি
এই বৈশিষ্ট্যই আপোনাক গোটসমূহৰ ভিতৰত, বিশেষকৈ শ্ৰেণী গোট, কাৰ্যালয় প্ৰকল্প, ক্ৰীড়া দল, সম্প্ৰদায় গোট বা যিকোনো বিষয়-ভিত্তিক গোটৰ ভিতৰত নিজকে স্পষ্টভাৱে চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিব ।
টেগৰ উদাহৰণ
- প্ৰজেক্টৰ পৰিচালক
- প্ৰশিক্ষক
- ডিজাইনাৰ
- মডাৰেটৰ
- লেখক
- আয়োজক
- টিম লিড
- ফটোগ্ৰাফাৰ
আপোনাৰ Group Tag কেনেকৈ যোগ কৰিব ?
প্ৰথম পৰ্যায়: WhatsApp খুলি টেগ কৰিব বিচৰা গ্ৰুপটো খুলিব ।
দ্বিতীয় পৰ্যায়: Group Info লৈ যাওক আৰু তালিকাত আপোনাৰ নামটো টেপ কৰক ৷
তৃতীয় পৰ্যায়: এতিয়া আপোনাৰ পছন্দৰ টেগটো টাইপ কৰক ৷
চতুৰ্থ পৰ্যায়: Save টিপক আৰু আপোনাৰ টেগটো সমগ্ৰ গোটটোৰ বাবেই দৃশ্যমান হ’ব ।
এতিয়া কোনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ?
এই বৈশিষ্ট্য বৰ্তমান এণ্ড্ৰইড (v2.25.17.42) ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে WhatsApp Beta ত উপলব্ধ । অৱশ্যে অতি সোনকালে সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ইয়াক মুকলি কৰা হ’ব ।
