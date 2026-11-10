WhatsApp ত আহি আছে নতুন ফিচাৰ, কি এই পৰিৱৰ্তন ?
ৱাটছএপে এণ্ড্ৰইড ফোনৰ বাবে তলৰ বাৰত থকা 'কমিউনিটিজ' বুটামটো আঁতৰাই তাৰ ঠাইত এটা নতুন 'কণ্টেক্টছ' টেব অনাৰ পৰীক্ষা চলাইছে ।
Published : November 10, 2026 at 4:43 PM IST
হায়দৰাবাদ : এণ্ড্ৰইড বিটা (Android beta) ইউজাৰ বা ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে ৱাটছএপে এক নতুন 'কণ্টেক্টছ' (Contacts) টেবৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছে পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছে । 'WABetaInfo' নামৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে এই টেবে তলৰ বাৰত (bottom bar) থকা 'কমিউনিটিজ' (Communities) টেবটো আঁতৰাই পেলাব আৰু তাৰ ঠাইত এটা নতুন টেব আনিব ।
ইয়াৰ সহায়ত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে সহজে নিজৰ কণ্টেক্ট লিষ্ট (নম্বৰৰ তালিকা) চাব পাৰিব আৰু কোন অনলাইন আছে পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব । বৰ্তমান অতি কম সংখ্যক বিটা টেষ্টাৰৰ বাবেহে এই আপডেটটো উপলব্ধ হৈছে ।
WhatsApp is rolling out a new Contacts tab on Android beta! WhatsApp is finally introducing a new tab to see online contacts from the bottom navigation bar on Android. https://t.co/KQb5KLQ7da https://t.co/0LxAE4ORL6— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 9, 2026
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এই নতুন কণ্টেক্টছ টেবটোৰ ভিতৰত একেবাৰে ওপৰৰ ফালে এটা ফেভাৰিট (Favourite) শাখা থাকিব । ইয়াত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে পিন (Pin) কৰি থোৱা কণ্টেক্টসমূহ দেখুওৱা হ’ব, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ সৈতে অতি সহজে চাট (Chat) আৰম্ভ কৰিব পৰা যাব । এই ফেভাৰিট শাখাৰ ঠিক তলতেই সম্পূৰ্ণ কণ্টেক্ট লিষ্টখন থাকিব ।
আপুনি হোৱাটছএপৰ এই নতুন তালিকাখনত কণ্টেক্টসমূহ কেনেকৈ বিচাৰি পাব ?
ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এই কণ্টেক্ট তালিকাখন তিনিটা উপায়েৰে সজাব : বৰ্ণানুক্ৰমিকভাৱে (Alphabetical), জন্মদিন অনুসৰি (Birthday), অথবা শেহতীয়া সক্ৰিয়তা অনুসৰি (Activity) ।
যদি এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে 'এক্টিভিটি' অপচনটো বাছি লয়, তেন্তে যিসকল মানুহ অনলাইনত আছে তেওঁলোকৰ নামৰ কাষত এটা সেউজীয়া বিন্দু জিলিকি উঠিব আৰু তেওঁলোক তালিকাৰ একেবাৰে ওপৰলৈ গুচি যাব ।
আনহাতে, যিসকল অনলাইনত নাই (Offline), তেওঁলোক অন্তিমবাৰ কেতিয়া সক্ৰিয় (last scene) আছিল সেই সময় অনুসৰি ক্ৰমবৰ্ধমানভাৱে সজোৱা হ’ব । অৱশ্যে এই তথ্য কেৱল তেতিয়াহে দেখা যাব যদিহে সেই ব্যক্তিজনে নিজৰ 'শেহতীয়া সক্ৰিয়তা' আৰু 'অনলাইন ষ্টেটাছ' আনৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি থৈছে ।
মেটা এআই আৰু ইনভাইট অপচন
WABetaInfo প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এই নতুন কণ্টেক্টছ টেবটোৰ একেবাৰে তলৰ ফালে 'মেটা এআই'ৰ (Meta AI) সৈতে কথা পাতিবলৈ এটা শ্বৰ্টকাট (Shortcut) থাকিব, যিটো সদায় এটা সেউজীয়া বিন্দুৰ সৈতে অনলাইন দেখাব । ইয়াৰ উপৰি আন এপত ইনভাইট লিংক (Invite link) শ্বেয়াৰ কৰাৰ সুবিধা থাকিব । ইয়াৰ ভিতৰত ইনষ্টাগ্ৰামৰ ফল'ৱাৰসকলক ৱাটছএপলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ (ইনভাইট কৰা) এটাও উপায় অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।
নতুন কণ্টেক্ট এটা কেনেকৈ যোগ (Add) কৰিব পাৰিব ?
ব্যৱহাৰকাৰীসকলে স্ক্ৰিনৰ তলৰ সোঁফালে থকা বুটামটো (Floating action button) টিপি এটা নতুন নম্বৰ বা কণ্টেক্ট যোগ কৰিব পাৰিব । তাত তেওঁলোকে ব্যক্তিজনৰ প্ৰথম নাম, শেষৰ নাম, ইউজাৰনেম (Username) আৰু ফোন নম্বৰ লিখিব লাগিব । ফোন নম্বৰ থকা কণ্টেক্টসমূহ তেওঁলোকৰ ফোনৰ এড্ৰেছ বুকৰ (Address book) সৈতেও ছিংক (Sync) বা সংলগ্ন কৰিব পৰা যাব ।
কমিউনিটিজ টেবটো কিয় আঁতৰাই দিয়া হ’ল ?
ৱাটছএপে ইতিমধ্যে চাট লিষ্টৰ (Chat list) ভিতৰতেই এটা 'কমিউনিটিজ ফিল্টাৰ' (Communities filter) যোগ কৰিছে, যাৰ বাবে তলৰ বাৰত এটা সুকীয়া কমিউনিটিজ টেবৰ আৰু কোনো প্ৰয়োজন নোহোৱা হৈ পৰিছে । ইয়াৰ ঠাইত কণ্টেক্টছ টেবটো লগালে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে প্ৰতিটো চাট নোখোলাকৈয়ে কোন কোন অনলাইন আছে সেয়া খৰতকীয়াকৈ চাব পাৰিব ।
এই নতুন সুবিধাটো সকলোৰে বাবে কেতিয়া উপলব্ধ হ’ব ?
ৱাটছএপে বৰ্তমান ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন বা লেআউট (Layout) পৰীক্ষা কৰি আছে । কিছুমান ব্যৱহাৰকাৰীৰ মোবাইলত ইতিমধ্যে 'মেটা এআই'ৰ বাবে এটা সুকীয়া টেব দিয়া হৈছে । গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে এই নতুন কণ্টেক্টছ টেবটো দেখিবলৈ অলপ বেলেগ হ’ব পাৰে । বৰ্তমানলৈকে এই ফিচাৰটো কেৱল অতি কমসংখ্যক বিটা টেষ্টাৰৰ (Beta testers) বাবেহে উপলব্ধ কৰা হৈছে ।
অধিক পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ অন্তত এটা নতুন আপডেটৰ জৰিয়তে এই সুবিধাটো সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে উপলব্ধ কৰাব বুলি আশা কৰা হৈছে । তাৰ পিছত মানুহে গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ (Google Play Store) পৰা ৱাটছএপটো আপডেট কৰি এই সুবিধাটো লাভ কৰিব পাৰিব । ৱাটছএপে এই ফিচাৰটো কেতিয়া মুকলি কৰিব সেই বিষয়ে এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে একো স্পষ্ট কৰা নাই । গতিকে WABetaInfo-এ প্ৰদান কৰা এই তথ্যসমূহ এতিয়াও কেৱল এক প্ৰতিবেদন হৈয়েই আছে, ই কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নহয় ।