ETV Bharat / technology

'ইউজাৰনেম' বৈশিষ্ট্য সন্তদৰ্ভত চৰকাৰক উত্তৰ দিলে ৱাটছএপে

চৰকাৰে প্ৰৱঞ্চনা, চলনা, ছদ্মবেশ আৰু ডিজিটেল-গ্ৰেপ্তাৰ কেলেংকাৰিৰ দৰে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি আলোচনা সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে ভাৰতত এই বৈশিষ্ট্য মুকলি নকৰিবলৈ ৱাটছএপক কৈছিল ।

WHATSAPP USERNAME FEATURE
'ইউজাৰনেম' বৈশিষ্ট্য সন্তদৰ্ভত চৰকাৰক উত্তৰ ৱাটছএপৰ (Image Credit Input: WhatsApp)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 10, 2026 at 2:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : মেটাৰ মালিকানাধীন তাৎক্ষণিক মেছেজিং প্লেটফৰ্ম ৱাটছএপে প্ৰস্তাৱিত 'ইউজাৰনেম' বৈশিষ্ট্য (username feature) সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ জাননীৰ উত্তৰ দাখিল কৰিছে । পিটিআইৰ সূত্ৰ অনুসৰি, কেন্দ্ৰই এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত পৰীক্ষা কৰি আছে ।

উল্লেখ্য যে বিগত সপ্তাহত ৱাটছএপে ঘোষণা কৰিছিল ‘ইউজাৰনেম’ ফিচাৰৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ ফোন নম্বৰ প্ৰকাশ নকৰাকৈয়ে এই প্লেটফৰ্মত আন কাৰোবাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰিব । অনাগত মাহত এই বৈশিষ্ট্য বিশ্বজুৰি মুকলি কৰা হ’ব । আনহাতে, এই ঘোষণাৰ লগে লগে ইউনিক আইডিৰ বাবে সংৰক্ষণ উপলব্ধ কৰা হৈছে ।

অৱশ্যে মেটাই ইয়াক ব্যৱহাৰকাৰীৰ নামৰ গোপনীয়তা ভালদৰে সুৰক্ষিত কৰাৰ উপায় হিচাপে উপস্থাপন কৰিলেও কিছুমান লোকে ইয়াৰ অপব্যৱহাৰক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে আৰু চৰকাৰক এই বৈশিষ্ট্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ বাধ্য কৰায় । ইয়াৰ পিছত মেটাই এই বৈশিষ্ট্যটোক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ উত্তৰ দিবলৈ কিছু তথ্য অনুসন্ধান প্ৰশ্ন (FAQ) মুকলি কৰে । কিন্তু যোৱা বুধবাৰে কেন্দ্ৰই মেটাক এক জাননী জাৰি কৰি অনলাইন জালিয়াতি, চলনা, ডিজিটেল-গ্ৰেপ্তাৰ কেলেংকাৰী আৰু ছদ্মবেশী আক্ৰমণৰ কাণ্ড বস্তুগতভাৱে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে বুলি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।

ইফালে কেন্দ্ৰই এই বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে মেটাক এই বৈশিষ্ট্য মুকলি নকৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে । ইয়াৰ পিছত ৱাটছএপে নিজৰ সঁহাৰি জমা দিবলৈ আৰু কিছু সময় বিচাৰে আৰু আলোচনা সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে ভাৰতত ইয়াক ৰূপায়ণ নকৰে বুলি চৰকাৰক আশ্বাস দিয়ে ।

শেহতীয়াকৈ চিআইআই জিচিচি ব্যৱসায়িক সন্মিলনৰ সময়ত আইটি সচিব এছ কৃষ্ণনে সোঁৱৰাই দিয়ে যে ইউজাৰনেম সন্দৰ্ভত দিয়া জাননীৰ উত্তৰ ৱাটছএপে বৃহস্পতিবাৰে দিব লাগিব । পিটিআইৰ মতে, ৱাটছএপে বৰ্তমান আই টি মন্ত্ৰণালয়ৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ উত্তৰ দাখিল কৰিছে আৰু বৰ্তমান চৰকাৰে ইয়াক পৰীক্ষা কৰি আছে । অৱশ্যে কেন্দ্ৰই এতিয়ালৈকে এই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকাৰ কৰা নাই ।

জাননীখনত কি কোৱা কৈছিল ?

জাননীখনত চাইবাৰ অপৰাধৰ ঘটনা বৃদ্ধি কৰিব পৰা ৱাটছএপৰ নতুন বৈশিষ্ট্যক লৈ কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত নহয় সেই কথা মেটাক বুজাবলৈ কোৱাৰ লগতে কোম্পানীটোক সোঁৱৰাই দিয়া হৈছে যে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ উল্লেখযোগ্য মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে ৱাটছএপ আই টি আইন আৰু নিয়মৰ অধীনত যথাযথ নীতি বাধ্যবাধকতাৰ আওতাত আছে ।

যোৱা সপ্তাহত ৱাটছএপৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয় যে ইউজাৰনেম ব্যৱহাৰ কৰাৰ সক্ষমতা এতিয়াও আৰম্ভ হোৱা নাই আৰু চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে এই বৈশিষ্ট্য লাহে লাহে মুকলি কৰা হ’ব । মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয়, “আন কাৰোবাৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰৱঞ্চনা কৰাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ আমি আটাইতকৈ চৰ্চিত নাম যেনে প্ৰখ্যাত ব্যক্তি, চৰকাৰী সংস্থা, চেলিব্ৰিটিৰ বাবে পৰীক্ষিত মেটা একাউণ্ট সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছে যাতে তাৰ ওপৰত কেৱল প্ৰকৃত গৰাকীয়েহে দাবী কৰিব পাৰে; লগতে প্ৰখ্যাত লোকসকলৰ সৈতে সামঞ্জস্য থকা নামসমূহো সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হৈছে ।”

আনহাতে, কোম্পানীটোৱে কয় যে ৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক এতিয়াও ফোন নম্বৰৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু তেওঁলোকে ইউজাৰনেমৰ সৈতে জড়িত হ'ব পৰা কেলেংকাৰীৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কেইবাটাও প্ৰতিৰক্ষা স্তৰ গঢ়ি তুলিছে । কোম্পানীটোৱে কয় যে আন কোনো ব্যৱহাৰকাৰীক বাৰ্তা দিবলৈ সঠিক ইউজাৰনেম জনাটো প্ৰয়োজনীয় । লগতে তেওঁলোকে এইটোও সীমাবদ্ধ কৰিব যে কোনো এটা একাউণ্টে কিমান নতুন মানুহৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, কোনো ইউজাৰনেমৰ আন্দাজ কৰিবলৈ বাৰম্বাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱাটোক বাধা দিব আৰু এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব যিয়ে ছদ্মবেশ আৰু অপব্যৱহাৰৰ দৰে গতিবিধি ধৰা পেলাই আঁতৰাব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক :ভাৰতত শিশুসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব সামাজিক মাধ্যম ! প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দিলে তাৰেই ইংগিত
লগতে পঢ়ক :৫০০ টকাত মালামাল হোৱাৰ সুবৰ্ণ সুযোগ...পাই যাব পাৰে ৩০ কোটি !

TAGGED:

WHATSAPP
META
GOVERNMENT NOTICE TO WHATSAPP
WHATSAPP RESPONDS TO GOVT NOTICE
WHATSAPP USERNAME FEATURE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.