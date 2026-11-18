WhatsApp-ৰ নিজা ছাৰ্ভাৰত চেট বেকআপৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ: ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ইয়াৰ অৰ্থ কি জানক
বৰ্তমান হোৱাটছএপে এণ্ড্ৰইড ফোনত গুগল ড্ৰাইভ আৰু আইফোনত আইক্লাউডৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত চাট বেকআপৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে ।
Published : November 18, 2026 at 7:05 PM IST
হায়দৰাবাদ : হোৱাটছএপে অৱশেষত ব্যৱহাৰকাৰীৰ চেট বা বাৰ্তাসমূহৰ বেকআপৰ বাবে 'থাৰ্ড পাৰ্টী' বা তৃতীয় পক্ষৰ (third-party) ক্লাউড সেৱাৰ (cloud service) পৰিৱৰ্তে নিজৰ ছাৰ্ভাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । মেটাৰ মালিকানাধীন এই মেছেজিং প্লেটফৰ্মটোৱে শেহতীয়া সংস্কৰণ ব্যৱহাৰ কৰা নিৰ্বাচিত এণ্ড্ৰইড আৰু আইঅ'এছ (iOS) বিটা ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে নিজাকৈ ক্লাউড বেকআপৰ (cloud backup) সুবিধা মুকলি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এতিয়াৰে পৰা তেওঁলোকৰ হোৱাটছএপ চেট বেকআপ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ গুগল ড্ৰাইভ (Google Drive) বা আইক্লাউড (iCloud) ষ্ট’ৰেজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নালাগিব ।
ইয়াৰ পূৰ্বে হোৱাটছএপ চেট বেকআপে গুগল ড্ৰাইভ বা আইক্লাউডৰ কোনো ষ্ট’ৰেজ দখল কৰা নাছিল । অৱশ্যে বেছি দিন আগতে নহয়, শেহতীয়াকৈ এই নিয়ম সলনি কৰা হৈছিল । যিহেতু গুগলে ১৫ জিবি আৰু এপ'লে ৫ জিবি বিনামূলীয়া ষ্ট’ৰেজ প্ৰদান কৰে । সেয়েহে হোৱাটছএপৰ বেকআপে এই দুয়োটা প্লেটফৰ্মৰে খালী ঠাই অতি সোনকালে শেষ কৰি পেলাইছিল । ফলত পুৰণি মেছেজ, ফটো, ভিডিঅ’ আৰু অন্যান্য ফাইলসমূহৰ বেকআপ ল’বলৈ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ধন ভৰি অতিৰিক্ত ষ্ট’ৰেজ প্লেন (paid subscription plans) ল’বলৈ বাধ্য হৈছিল ।
হোৱাটছএপৰ নতুন সুবিধা সম্পৰ্কে খবৰ ৰখা 'WABetaInfo'-ৰ মতে, হোৱাটছএপৰ নিজা চ্যাট বেকআপ ব্যৱস্থাও এই সীমাবদ্ধতাৰ পৰা মুক্ত নহয়, কিয়নো প্লেটফৰ্মটোৱে নিজৰ ছাৰ্ভাৰত চেট বেকআপৰ বাবে মাত্ৰ ২ জিবি বিনামূলীয়া ষ্ট’ৰেজহে আগবঢ়াইছে । যিসকল ব্যৱহাৰকাৰীক অধিক ষ্ট’ৰেজৰ প্ৰয়োজন, তেওঁলোকে প্ৰায় ১০০ জিবি ষ্ট’ৰেজ বৃদ্ধি কৰিবলৈ 'WhatsApp Plus'-ৰ ছাবস্ক্ৰিপচন ল’ব লাগিব অথবা ৪ টিবি পৰ্যন্ত ষ্ট’ৰেজৰ বাবে 'Meta One' ছাবস্ক্ৰিপচন বাছনি কৰিব লাগিব ।
যদি কোনো ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ ছাবস্ক্ৰিপচন বন্ধ কৰে, তেন্তে হোৱাটছএপে শেহতীয়া বেকআপটো চাৰি মাহৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব । ইয়াৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলে বেকআপ কৰা চেটসমূহ ঘূৰাই পাবলৈ পুনৰ ছাবস্ক্ৰিপচন নবীকৰণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব । এই সময়সীমাৰ পাছত তথ্যসমূহ স্থায়ীভাৱে মচি পেলোৱা বা ডিলিট কৰা হ’ব ।
গুগল ড্ৰাইভ বা আইক্লাউড বেকআপৰ দৰেই ৱাটছএপৰ নিজা ছাৰ্ভাৰত থকা চেট বেকআপতো 'এণ্ড-টু-এণ্ড এনক্ৰিপচন' (end-to-end encryption) ব্যৱস্থা থাকিব । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে প্ৰথমবাৰ বেকআপ লোৱাৰ পূৰ্বে পাছকী (passkey), পাছৱৰ্ড (password) বা এনক্ৰিপচন কী (encryption key) ব্যৱহাৰ কৰি এই সুৰক্ষা ব্যৱস্থা সক্ৰিয় কৰিব পাৰিব ।
বৰ্তমান গুগল ড্ৰাইভ আৰু আইক্লাউডত আপলোড কৰা হোৱাটছএপ চেট বেকআপসমূহ এটা প্লেটফৰ্মৰ পৰা আন এটা প্লেটফৰ্মলৈ স্থানান্তৰ বা পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ সুবিধা নাই । যদিও ৱাটছএপৰ নিজা বেকআপ ব্যৱস্থাই এই সমস্যা সমাধান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছিল, তথাপিও ইয়াত এতিয়ালৈকে এই সুবিধা উপলব্ধ হোৱা নাই । ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে আইফোন আৰু এণ্ড্ৰইডৰ মাজত ফোন সলনি কৰোঁতে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এতিয়াও 'ফোন-টু-ফোন ট্ৰেন্সফাৰ টুল' (phone-to-phone transfer tools) ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ।
যিহেতু এই ফিচাৰটো বৰ্তমান পৰীক্ষামূলক পৰ্যায়ত আছে, সেয়েহে ভৱিষ্যতে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন হ’ব পাৰে । হোৱাটছএপে হয়তো এই ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল’ব পাৰে অথবা বেকআপৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰছ-প্লেটফৰ্ম অৰ্থাৎ এণ্ড্ৰইডৰ পৰা আইফোনলৈ বা আইফোনৰ পৰা এণ্ড্ৰইডলৈ তথ্য স্থানান্তৰৰ সুবিধা সংযোগ কৰিব পাৰে ।