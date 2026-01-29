Whatsapp ত উপলব্ধ হ’ল নতুন বৈশিষ্ট্য; ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লাভ কৰিব উন্নত সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্য

Whatsapp ত উপলব্ধ হ’ল নতুন বৈশিষ্ট্য; ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লাভ কৰিব উন্নত সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্য
জনপ্ৰিয় ব্যক্তিসকল, যিসকল সাধাৰণতে চাইবাৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হোৱাৰ আশংকা অধিক সেইসকলৰ বাবে হোৱাটচএপে মুকলি কৰিছে Strict Account Settings । কি এই বৈশিষ্ট্য জানো আহক বিতংকৈ---
হায়দৰাবাদ: মেটা মালিকানাধীন হোৱাটছএপে ঘোষণা কৰিছে লকডাউন শৈলীৰ নতুন বৈশিষ্ট্যৰ নাম Strict Account Settings । ইয়াক সাংবাদিক বা জনতাৰ সন্মুখীন হোৱা অৰ্থাৎ জনপ্ৰিয় ব্যক্তিৰ দৰে ব্যৱহাৰকাৰীক বিৰল আৰু অতি অত্যাধুনিক চাইবাৰ আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে চৰম সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । Strict Account Settings সক্ৰিয় কৰিলে WhatsApp এ তেওঁলোকৰ যোগাযোগ তালিকাত নথকা লোকৰ পৰা attachment আৰু media ব্লক কৰে ।
হোৱাটছএপে উল্লেখ কৰিছে যে তৎক্ষণাত বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ প্লেটফৰ্মে ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীক অতি অত্যাধুনিক চাইবাৰ ভাবুকিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ কাম কৰা বহু উপায়ৰ ভিতৰত এটা হৈছে Strict Account Settings । কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, এই উচ্চ সুৰক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য অনাগত সপ্তাহকেইটাত ক্ৰমান্বয়ে আৰম্ভ হ’ব ।
হোৱাটছএপে উল্লেখ কৰিছে যে Strict Account Settings সক্ৰিয় হ’লেই তৎক্ষণাত বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা এপটোৱে আটাইতকৈ নিষিদ্ধ ছেটিংছলৈ যাব আৰু ইয়াৰ স্বাভাৱিক কাম-কাজ সীমিত কৰি ব্যৱহাৰকাৰীৰ যোগাযোগ তালিকাত নথকা লোকৰ পৰা সংলগ্ন আৰু মিডিয়া ফাইলসমূহ ব্লক কৰিব ।
ইয়াক সক্ৰিয় কৰিবলৈ, এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে Settings > Privacy > Advanced > Strict Account Settings লৈ যাব লাগিব ।
এই বৈশিষ্ট্যৰ লগতে এতিয়া WhatsApp এ Rust নামৰ প্ৰগ্ৰেমিং ভাষা ব্যৱহাৰ কৰি ব্যৱহাৰকাৰীৰ ফটো, ভিডিঅ’, বাৰ্তা স্পাইৱেৰৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰে । এই ভাষা সলনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে চাইবাৰ আক্ৰমণৰ ভয় নোহোৱাকৈ মিডিয়া ফাইল শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু চেট কৰিব পাৰে ।
মেটাই দাবী কৰে যে Rust হৈছে এটা মেম’ৰী-নিৰাপদ প্ৰগ্ৰেমিং ভাষা যিয়ে অসংখ্য সুৰক্ষা সুবিধা প্ৰদান কৰে । কোম্পানীটোৱে বিশ্বাস কৰে যে Rust ত লিখা যিকোনো লাইব্ৰেৰীৰ ভিতৰত এইটো বিশ্বজুৰি আটাইতকৈ বৃহৎ ৰোলআউট ।
মেটাই বিস্তৃতভাৱে কয় যে ই মূল C++ সংস্কৰণৰ সমান্তৰালভাৱে wamedia ৰ Rust সংস্কৰণ বিকশিত কৰিছিল । অজ্ঞাতসকলৰ বাবে wamedia হৈছে হোৱাটছএপৰ আভ্যন্তৰীণ, উচ্চ কাৰ্যক্ষমতাসম্পন্ন লাইব্ৰেৰী, যিটো ইয়াৰ মোবাইল আৰু ডেস্কটপ এপসমূহৰ মাজেৰে মিডিয়া ফাইলসমূহ (যেনে ফটো, ভিডিঅ’, আৰু পিডিএফ) প্ৰচেছ, ফৰ্মেট আৰু পাৰ্চ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় । কোম্পানীটোৱে উল্লেখ কৰিছে যে দুয়োটা ৰূপায়ণৰ মাজত সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত কৰিবলৈ ই ডিফাৰেন্সিয়েল ফাজিং আৰু বিস্তৃত সংহতি আৰু ইউনিট পৰীক্ষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।
মেটাই 160,000 শাৰীৰ C++ ক'ডৰ ঠাইত 90,000 শাৰী Rust ব্যৱহাৰ কৰিছিল, যিয়ে C++ ক'ডৰ তুলনাত পৰিৱেশন আৰু ৰানটাইম মেমৰি ব্যৱহাৰৰ সুবিধা প্ৰদৰ্শন কৰা বুলি দাবী কৰা হৈছে ।
ৰাষ্টৰ সংহতিৰ জৰিয়তে হোৱাটছএপৰ নিৰাপত্তা দলটোৱে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক ডিভাইচসমূহৰ মাজেৰে নিৰাপদে মিডিয়া শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম কৰিবলৈ এটা সুৰক্ষিত, উচ্চ-কাৰ্যক্ষম, ক্ৰছ-প্লেটফৰ্ম লাইব্ৰেৰী বিকশিত কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ।
