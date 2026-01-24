শিশুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে WhatsApp এ শীঘ্ৰেই মুকলি কৰিব অভিভাৱকে নিয়ন্ত্ৰণ বৈশিষ্ট্য
শিশুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে অভিভাৱক নিয়ন্ত্ৰণ আৰু মাধ্যমিক একাউণ্টৰ বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত কাম কৰি আছে Whatsapp এ, য’ত পিন আৰু সীমিত প্ৰৱেশৰ সুবিধা থাকিব ।
Published : January 24, 2026 at 4:44 PM IST
হায়দৰাবাদ: শিশুৰ অনলাইন সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সাজু হৈছে হোৱাটছএপ । কোম্পানীটোৱে নিজৰ অভিভাৱক নিয়ন্ত্ৰণ আৰু মাধ্যমিক একাউণ্টৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ওপৰত অহৰহ কাম কৰি আছে যাতে প্ৰতিজন অভিভাৱকে নিজৰ সন্তানক নিৰীক্ষণ আৰু সুৰক্ষা দিব পাৰে । শেহতীয়াকৈ এণ্ড্ৰইডৰ বাবে হোৱাটছএপৰ বিটা সংস্কৰণ 2.26.3.6 ত ইয়াৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও নতুন ইংগিত পোৱা গৈছে, যাৰ ফলত এই ব্যৱস্থাটোৱে কেনেদৰে কাম কৰিব সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে । এই নতুন বৈশিষ্ট্যৰ অধীনত অভিভাৱকসকলে নিজৰ সন্তানৰ বাবে এটা মাধ্যমিক হোৱাটছএপ একাউণ্ট তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব ।
এই একাউণ্টটো বিশেষভাৱে এনে শিশুৰ বাবে হ’ব যিসকলে হোৱাটছএপৰ বাবে নূন্যতম বয়স পূৰণ নকৰে বা যাৰ বাবে সীমিত প্ৰৱেশ অধিক সুৰক্ষিত বুলি গণ্য কৰা হয় । এই একাউণ্টসমূহত শিশুসকলে কেৱল সংৰক্ষিত যোগাযোগৰ সৈতেহে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব । শিশুসকলক চেট বা চেটৰ নম্বৰত ফোন কৰিবলৈ দিয়া নহ’ব ।
📝 WhatsApp beta for Android 2.26.3.6: what's new?— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 22, 2026
WhatsApp is working on a feature that lets parents configure a secondary account with limited functionality, and it will be available in a future update!https://t.co/75agDCZCWr pic.twitter.com/apKvDoLxnO
ব্যৱস্থাটোৱে কেনেকৈ কাম কৰিব?
এই ছিষ্টেম ছেটআপৰ সময়ত শিশুৰ একাউণ্টটো QR ক’ড স্কেন কৰি পিতৃ-মাতৃৰ হোৱাটছএপ একাউণ্টৰ সৈতে সংযোগ কৰা হ’ব । তাৰ পিছত অভিভাৱকে ছয় সংখ্যাৰ প্ৰাথমিক পিন ছেট কৰিব লাগিব । এই পিন ব্যৱহাৰ কৰি যিকোনো প্ৰয়োজনীয় পৰিৱৰ্তন অনুমোদন কৰা হ'ব, যাৰ ফলত শিশুৱে নিজাববীয়াকৈ ছেটিংছ সলনি কৰিব নোৱাৰিব ।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই ছেকেণ্ডাৰী একাউণ্টসমূহত কেইবাটাও বৈশিষ্ট্য নিষ্ক্ৰিয় কৰা হ’ব । শিশুসকলে আপডেটসমূহ টেবলৈ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব । অৰ্থাৎ তেওঁলোকে চেনেল চাব নোৱাৰিব বা কন্টেন্ট সম্প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিব । তদুপৰি, চেট লক বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ নহ’ব, যাৰ ফলত অভিভাৱকসকলে চেট নিৰীক্ষণ কৰাটো সহজ হ’ব ।
অৱশ্যে হোৱাটছএপে স্পষ্ট কৰি দিছে যে মেছেজ আৰু কলৰ গোপনীয়তা সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব । এণ্ড-টু-এণ্ড এনক্ৰিপচনত কোনো পৰিৱৰ্তন নহ’ব । অভিভাৱকসকলে বাৰ্তাৰ বিষয়বস্তু চাব নোৱাৰিব, কিন্তু তেওঁলোকে কেতিয়া নতুন যোগাযোগ যোগ কৰা হয় তাৰ তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব । এই গৌণ একাউণ্টটো মেনুৱেলি ডিলিট নোহোৱালৈকে বা শিশুটিৰ হোৱাটছএপৰ নূন্যতম বয়স নোপোৱালৈকে অভিভাৱক একাউণ্টৰ সৈতে লিংক হৈ থাকিব । বয়সৰ সীমাত উপনীত হোৱাৰ পিছত একাউণ্টটো সাধাৰণ হোৱাটছএপ প্ৰফাইললৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিব, কিন্তু নতুন নিয়ম মানি ল’ব লাগিব ।
বিকশিত পৰ্যায়ত
হোৱাটছএপত থকা এই অভিভাৱক নিয়ন্ত্ৰণ বৈশিষ্ট্য বৰ্তমান বিকাশৰ পৰ্যায়ত আছে আৰু এতিয়াও বিটা ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে উপলব্ধ নহয় । আশা কৰা হৈছে যে আগন্তুক আপডেটৰ জৰিয়তে এই নতুন বৈশিষ্ট্য হোৱাটছএপত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব ।
অৱশ্যে ৱাবেটাইনফ’ৰ প্ৰতিবেদনত এই আগন্তুক হোৱাটছএপ ফিচাৰত শিশুৰ বয়স কেনেকৈ চিনাক্ত বা পৰীক্ষা কৰা হ’ব সেই সম্পৰ্কে কোনো তথ্য দিয়া হোৱা নাই । যদি কোনো শিশুৱে পিতৃ-মাতৃৰ অনুমতি অবিহনে ভুৱা বয়স দি একাউণ্ট সৃষ্টি কৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ সন্তানৰ বয়স কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰিব WhatsApp এ এই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে হোৱাটছএপে কোনো তথ্য প্ৰদান কৰা নাই ।
