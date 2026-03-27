WhatsApp ৰ নতুন বৈশিষ্ট্য: পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস হ’ব ষ্ট’ৰেজৰ সমস্যা
হোৱাটছএপৰ নতুন ষ্ট’ৰেজ মেনেজমেণ্ট ফিচাৰৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সমগ্ৰ Chat টো ডিলিট নকৰাকৈয়ে সহজে বৃহৎ ফাইল বিচাৰি উলিয়াই ডিলিট কৰিব পাৰিব ।
Published : March 27, 2026 at 5:22 PM IST
হায়দৰাবাদ: WhatsApp এ ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে ঘোষণা কৰিছে কেইবাটাও নতুন বৈশিষ্ট্য যিয়ে Chat ৰ অভিজ্ঞতা সহজ, অধিক আকৰ্ষণীয় আৰু উন্নত কৰি তুলিব । এতিয়া, আপুনি আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ Chat সমূহ ভালদৰে পৰিচালনা কৰিব পাৰিব, সেয়া পৰিয়ালৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰা হওক, বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে মজাৰ কথা-বতৰা হওক বা অফিচৰ সহকৰ্মীৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হওঁক । কোম্পানীটোৱে ক্ৰমান্বয়ে এই আপডেটসমূহ সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ মাজলৈ আগবঢ়াই নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
নতুন বৈশিষ্ট্যৰ তালিকা
ষ্ট’ৰেজ মেনেজমেণ্টৰ বৈশিষ্ট্য: WhatsApp এ প্ৰথমে ষ্ট’ৰেজৰ সমস্যা উন্নত কৰাৰ সমাধান বিচাৰি পাইছে । এতিয়া, যিকোনো Chat খুলি ইয়াৰ নাম টেপ কৰিলে, আপুনি "সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাপনা" বিকল্পটো পাব । ইয়াৰ পৰা আপুনি গোটেই Chat টো ডিলিট নকৰাকৈয়ে সহজেই ডাঙৰ ফাইল, ভিডিঅ’ বা ফটো বিচাৰি উলিয়াই মচি পেলাব পাৰিব । ইয়াৰ উপৰিও, এটা আড্ডা ক্লিয়াৰ কৰাৰ সময়ত, আপোনাৰ চেটৰ ইতিহাস সংৰক্ষণ কৰি কেৱল মিডিয়া ফাইলসমূহ মচি পেলোৱাৰ বিকল্প আছে ।
ক্ৰছ-প্লেটফৰ্ম চেট ট্ৰেন্সফাৰ: ফোন সলনি কৰাসকলৰ বাবে এইটো এটা ভাল খবৰ । ক্ৰছ-প্লেটফৰ্ম চেট ট্ৰেন্সফাৰ এতিয়া সহজ হৈ পৰিছে। যদি আপুনি iOS ৰ পৰা Android লৈ স্থানান্তৰিত হৈছে, তেন্তে আপুনি আপোনাৰ সকলো চেট, ফটো আৰু ভিডিঅ’ আপোনাৰ নতুন ফোনলৈ সহজেই স্থানান্তৰ কৰিব পাৰিব । মাত্ৰ কেইটামান টেপতে সকলো ডাটা ট্ৰেন্সফাৰ হ’ব ।
iOS ত দুটা WhatsApp Account: Android অনুসৰণ কৰি iOS ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এতিয়া একেটা ডিভাইচতে দুটা WhatsApp একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । কাম আৰু ব্যক্তিগত আড্ডা পৃথকে ৰখাটো অধিক সুবিধাজনক হৈ পৰিছে ।
স্মাৰ্ট ষ্টিক: ষ্টীকাৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো আৰু অধিক মজাৰ হ’বলৈ ওলাইছে । ইমোজি টাইপ কৰাৰ সময়ত হোৱাটছএপে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মেচিং ষ্টীকাৰৰ পৰামৰ্শ দিব । মাত্ৰ এটা টেপৰ সহায়ত আপুনি ইমোজিক ষ্টীকাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে যিয়ে আপোনাৰ অনুভৱক ভালদৰে প্ৰকাশ কৰে ।
AI Photo Editing: ফটো সম্পাদনাৰ বাবেও মেটা AIৰ পৰা এটা নতুন সঁজুলি মুকলি কৰা হৈছে । আপুনি এতিয়া আড্ডাৰ ভিতৰত ফটোসমূহ টাচ আপ কৰিব পাৰিব—অবাঞ্চিত পটভূমি আঁতৰাব পাৰিব, এটা নতুন পটভূমি যোগ কৰিব পাৰিব বা এটা মজাৰ শৈলী প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব । কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য এতিয়াও সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে উপলব্ধ নহ’বও পাৰে।
নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহ কেতিয়া ৰোল আউট কৰা হ’ব ?
লগতে হোৱাটছএপে AI লিখাৰ সহায়ৰ উন্নতি সাধন কৰিছে । ই এতিয়া আপোনাৰ পূৰ্বৰ কথা-বতৰাসমূহ পৰ্যালোচনা কৰিব পাৰে আৰু উপযুক্ত সঁহাৰিৰ পৰামৰ্শ দিব পাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা সঠিক আৰু নিখুঁত বাৰ্তা নিশ্চিত কৰা হয়, একে সময়তে সকলো কথোপকথন সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যক্তিগতভাৱে ৰখা হয় । এই সকলোবোৰ নতুন বৈশিষ্ট্য বৰ্তমান ৰোল আউট কৰা হৈছে আৰু অতি সোনকালে সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব । হোৱাটছএপে অহৰহ সৰু সৰু কিন্তু উপযোগী পৰিৱৰ্তনেৰে এপটোৰ উন্নতি সাধন কৰি আছে । এই আপডেটসমূহে আপোনাৰ দৈনিক আড্ডা অভিজ্ঞতাক পৰিষ্কাৰ, সহজ আৰু অধিক উপভোগ্য কৰি তুলিব ।
