WhatsApp ৰ নতুন বৈশিষ্ট্য: শীঘ্ৰেই সকাহ পাব ভুৱা মেছেজৰ পৰা

ভুৱা মেছেজ দমন কৰাৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে জনপ্ৰিয় মেছেজিং এপ হোৱাটছএপে ৷

জনপ্ৰিয় মেছেজিং এপ WhatsApp (AP)
Published : October 18, 2025 at 4:12 PM IST

হায়দৰাবাদ: বিশ্বজুৰি কোটি কোটি ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে হোৱাটছএপ হৈছে পছন্দৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ এক মাধ্যম আৰু মেটাৰ মালিকানাধীন এপটোৱে নিয়মিতভাৱে নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহ মুকলি কৰি ইয়াক অধিক স্বজ্ঞাত আৰু ব্যৱহাৰকাৰীৰ অনুকূল কৰি তুলিছে ।

আপোনাৰ ব্যক্তিগত যোগাযোগ নম্বৰসমূহক টেক্সট কৰাৰ দ্ৰুত আৰু সহজ উপায় প্ৰদান কৰা তৎক্ষণাত বাৰ্তা প্ৰেৰণ এপটোৱে যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা সম্প্ৰদায়, গোট আৰু অন্যান্য সংযোজনৰ দৰে বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে জটিল হৈ পৰিছে । এই পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে প্ৰায়ে ব্যৱসায়ী আৰু অচিনাকি লোকৰ ভুৱা বাৰ্তাৰ বোমাৰে আক্ৰমণ কৰা দেখা যায় আৰু তেওঁলোকৰ সকলো জাননী ধৰিবলৈ কঠিন হ’ব পাৰে ।

দেখা গৈছে যে মেটা এই সমস্যাৰ বিষয়ে সচেতন আৰু ব্যৱসায় আৰু ব্যক্তিয়ে উত্তৰ নোপোৱাকৈ অজ্ঞাত গ্ৰাহকলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পৰা বাৰ্তাৰ সংখ্যা সীমিত কৰাৰ বাবে এক নতুন পদ্ধতিৰ ওপৰত কাম কৰি আছে । শেহতীয়াকৈ টেকক্ৰাঞ্চৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ব্যৱসায়ৰ মালিক আৰু ব্যক্তিয়ে আনলৈ প্ৰেৰণ কৰা সকলো বাৰ্তা ব্যৱহাৰকাৰীৰ পৰা সঁহাৰি নোপোৱালৈকে নতুন বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ সীমাৰ বিপৰীতে গণনা কৰা হ’ব । উদাহৰণস্বৰূপে, যদি আপুনি কাৰোবাক তিনিটা মেছেজ পঠায়, তেন্তে ই সীমাৰ এটা অংশ হ’ব ।

টেকক্ৰাঞ্চ এ লগতে কয় যে হোৱাটছএপে বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ সীমা কি হ’ব সেয়া স্পষ্ট কৰা নাই, কিয়নো ই সক্ৰিয়ভাৱে বিভিন্ন সীমা পৰীক্ষা কৰি আছে । লগতে, যেতিয়া ব্যৱসায়ী বা ব্যক্তিয়ে সীমাত উপনীত হ’বলৈ ওলাইছে, তেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ডিভাইচত এটা সতৰ্কবাণী বাৰ্তা পাব, যিয়ে তেওঁলোকক জনাব যে তেওঁলোকে আৰু কোনো বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব নোৱাৰিব ৷

প্ৰতিবেদনত এইটোও কোৱা হৈছে যে আগন্তুক সপ্তাহত মেটাই একাধিক দেশত নতুন সীমা পৰীক্ষা কৰিব আৰু এই পৰিৱৰ্তনৰ ফলত বেছিভাগ ব্যৱহাৰকাৰীৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে । বৰঞ্চ দিনটোত একাধিক ভুৱা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা ব্যৱসায় আৰু ব্যক্তিসকলক সীমিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই পদক্ষেপ লোৱা যেন লাগে ।

বছৰ বছৰ ধৰি হোৱাটছএপে বিভিন্ন সীমা কাৰ্যকৰী কৰি আৰু একাংশ নতুন বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰি ভুৱা মেছেজৰ সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে । চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে মেটাৰ মালিকানাধীন ইনষ্টেণ্ট মেছেজিং এপে কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা ব্যৱসায় আৰু ব্যক্তিয়ে প্ৰেৰণ কৰিব পৰা সম্প্ৰচাৰৰ সংখ্যা অতি সোনকালে সীমিত কৰা হ’ব ।

লগতে পঢ়ক

