মোবাইলটোৰ প্ৰয়োজন নাই, হাতৰ ঘড়ীটোতেই উপলব্ধ হ’ব হোৱাটছএপ

মোবাইলটোৰ প্ৰয়োজন নাই, হাতৰ ঘড়ীটোতেই উপলব্ধ হ’ব হোৱাটছএপ
চেট হিষ্ট্ৰী আৰু ভইচ নোটৰ সৈতে এপল ৱাটচত উপলব্ধ হ’ল হোৱাটছএপ ।
Published : November 5, 2025 at 10:54 AM IST
হায়দৰাবাদ: এপলৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক আচৰিত কৰি তুলিছে Whatsapp ৰ শেহতীয়া এক পদক্ষেপে ৷ হোৱাটছএপে আনুষ্ঠানিকভাৱে এপল ৱাটচৰ বাবে নিজৰ সংগী এপ মুকলি কৰিছে, যাৰ জৰিয়তে এতিয়া মোবাইল ফোনটো নোহোৱাকৈও কৰিব পাৰিব হোৱাটচএপ চেট ৷ এতিয়া বিশ্বজুৰি উপলব্ধ এই নতুন এপটোৱে ব্যৱহাৰকাৰীক আইফোন লোৱাৰ প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈয়ে চেটৰ হিষ্ট্ৰী পঢ়িব, ভইচ নোট প্ৰেৰণ কৰিব আৰু হাতৰ মণিবন্ধৰ পৰাই পোনপটীয়াকৈ বাৰ্তাৰ উত্তৰ দিব পাৰিব ।
হাতৰ মণিবন্ধত সম্পূৰ্ণ নতুন হোৱাটছএপৰ অভিজ্ঞতা
অৱশেষত এপল ৱাটচৰ বাবে হোৱাটছএপ এপটোৱে নটিফিকেচন আৰু পূৰ্ণাংগ বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ মাজৰ ব্যৱধান দূৰ কৰিলে । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এতিয়া তেওঁলোকৰ সমগ্ৰ চেটৰ হিষ্ট্ৰী ব্ৰাউজ কৰিব পাৰিব, ভয়েচ ডিক্টেচন বা ইমোজি ব্যৱহাৰ কৰি বাৰ্তাৰ উত্তৰ দিব পাৰিব, আনকি ঘড়ীৰ আন্তঃপৃষ্ঠৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ ভইচ নোট শুনিব আৰু প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব । ই বাৰ্তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও সমৰ্থন কৰে আৰু ছবি আৰু ষ্টীকাৰৰ স্পষ্ট পূৰ্বদৰ্শন প্ৰদৰ্শন কৰে, যাৰ ফলত পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াক অধিক ব্যক্তিগত অনুভৱ হয় ।
এপটো এপল ৱাটচ ছিৰিজ 4 আৰু নতুনত চলিব, যদিহে ডিভাইচটো watchOS 10 বা তাৰ পিছৰলৈ আপডেট কৰা হয় । ব্যৱহাৰকাৰীসকলেও নিজৰ আইফোনত হোৱাটছএপৰ শেহতীয়া সংস্কৰণ চলাই থাকিব লাগিব যাতে বাৰ্তাসমূহ নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে ছিংক কৰিব পাৰে ।
গোপনীয়তা আৰু এনক্ৰিপচন অক্ষত থাকক
এপল ৱাটচলৈ যোৱাৰ পিছতো হোৱাটছএপে নিজৰ হলমাৰ্ক এণ্ড টু এণ্ড এনক্ৰিপচন বজাই ৰাখিছে, যাতে সকলো মেছেজ, ইমেজ, ভইচ নোট সুৰক্ষিত হৈ থাকে । এইটো মেটাৰ বাবে এটা জটিল পদক্ষেপ, কাৰণ গোপনীয়তা আৰু ডাটা সুৰক্ষা সমগ্ৰ প্লেটফৰ্মসমূহৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে শীৰ্ষ চিন্তাৰ বিষয় হৈয়েই আছে ।
স্মাৰ্ট ৱেয়াৰেবলৰ দিশত এটা পদক্ষেপ
এই মুকলিয়ে হোৱাটছএপৰ স্মাৰ্টফোন আৰু ডেস্কটপ ইন্টাৰফেছৰ বাহিৰলৈও সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰ সংকেত দিছে, যাৰ ফলত দৈনিক ডিভাইচসমূহত বাৰ্তা প্ৰেৰণ অধিক সুলভ হৈ পৰিছে । এপল ৱাটচৰ সৈতে একত্ৰিত হৈ হোৱাটছএপে এপলৰ সুবিধাজনক পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ সৈতে নিজকে সংযুক্ত কৰে, য’ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বাৰ্তা পৰীক্ষা কৰিব পাৰে, উত্তৰ দিব পাৰে, আনকি গ্ৰুপসমূহ হেণ্ডছ ফ্ৰীও পৰিচালনা কৰিব পাৰে ।
উদ্যোগ বিশেষজ্ঞসকলে ইয়াক পিন্ধিব পৰা-প্ৰথম অভিজ্ঞতাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ধাৰাটোৰ অংশ হিচাপে লয়, য’ত যোগাযোগ এপসমূহ সৰু পৰ্দাৰ বাবে কিন্তু স্মাৰ্ট কাৰ্যক্ষমতাৰ বাবে পুনৰ ডিজাইন কৰা হয় । টেলিগ্ৰাম আৰু ৱে’চাটৰ দৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে ইতিমধ্যে ৱেয়াৰেবল ইন্টাৰফেছৰ সন্ধান কৰি থকাৰ সময়তে হোৱাটছএপৰ আত্মপ্ৰকাশে এপল ৱাটচ ব্যৱহাৰকাৰীৰ মাজত দীৰ্ঘদিনীয়া চাহিদা পূৰণ কৰিছে ।
কেনেকৈ পাব
ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এপ ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে নতুন হোৱাটছএপ এপল ৱাটচ এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে বা আইফোনত হোৱাটছএপ আপডেট কৰিব পাৰে, তাৰ পিছত সংযোগ কৰিলে ৱাটচ সংস্কৰণটো স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ইনষ্টল হ’ব ।
লাখ লাখ হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এই আত্মপ্ৰকাশে এপল ৱাটচক সঁচাকৈয়ে সংযুক্ত হাতৰ মণিবন্ধৰ সংগীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে, যাৰ ফলত কথা-বতৰা পূৰ্বতকৈ অধিক নিৰৱচ্ছিন্ন হৈ পৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
