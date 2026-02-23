iPhone ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে Whatsapp এ মুকলি কৰিব নতুন বৈশিষ্ট্য, পূৰ্বেই থিৰাং কৰিব পাৰিব বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ সময়

iPhone ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে Whatsapp এ মুকলি কৰিব নতুন বৈশিষ্ট্য, পূৰ্বেই থিৰাং কৰিব পাৰিব বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ সময়
WhatsApp এ এটা scheduled message feature বিকাশৰ বাবে কাম কৰি আছে যাৰ জৰিয়তে আপুনি এটা নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ আৰু সময়ৰ বাবে মেছেজ scheduled কৰিব পাৰিব ।
Published : February 23, 2026 at 4:59 PM IST
হায়দৰাবাদ: জনপ্ৰিয় বাৰ্তা প্ৰেৰণকাৰী এপ Whatsapp এ গুগল বাৰ্তাৰ দৰেই নিৰ্ধাৰিত বাৰ্তা বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত কাম কৰি আছে । WABetaInfo ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, WhatsApp এ নতুন scheduled message feature ৰ কাম কৰি আছে, যাৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মেছেজ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব আৰু নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ আৰু সময়ত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে প্ৰেৰণ কৰাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব ।
এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এই বৈশিষ্ট্য TestFlight ৰ জৰিয়তে মুকলি কৰা শেহতীয়া iOS বিটা আপডেট (সংস্কৰণ 26.7.10.72)ত দেখা গৈছিল । নিৰ্ধাৰিত বাৰ্তা বৈশিষ্ট্য সোঁৱৰাই দিয়া, অভিবাদন বা অন্য গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেটসমূহ সংহতি কৰাৰ বাবে উপযোগী হ'ব পাৰে ।
WhatsApp scheduled message feature কেনেকৈ কাম কৰিব
এই বৈশিষ্ট্যৰ সন্দৰ্ভত, WABetaInfo-এ প্ৰতিবেদন কৰিছে, ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এটা বাৰ্তা টাইপ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পিছত ডেলিভাৰীৰ বাবে উপযুক্ত সময় আৰু তাৰিখ নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব । প্ৰেৰকে চেট ইনফ’ স্ক্ৰীণৰ ভিতৰত এটা বিশেষ অংশত নিৰ্ধাৰিত বাৰ্তাসমূহো চাব আৰু পৰিচালনা কৰিব পাৰিব । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে যিকোনো নিৰ্ধাৰিত বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ আগতে নাইকিয়া কৰি পেলাবও পাৰিব পথিওৱাজনে অৱগত নোহোৱাকৈ ।
আশা কৰা হৈছে যে এই বৈশিষ্ট্যই ব্যক্তিগত আৰু গোট দুয়োটা Chat তে কাম কৰিব, যাৰ ফলত ইয়াক সোঁৱৰাই দিয়া, অভিবাদন বা কাম-সম্পৰ্কীয় আপডেটৰ বাবে উপযোগী কৰা হয়। প্ৰতিবেদনত আৰু কোৱা হৈছে, "নিৰ্ধাৰিত বাৰ্তাৰ বাবে হোৱাটছএপৰ সমৰ্থনৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ বাৰ্তা কেতিয়া প্ৰেৰণ কৰা হয় তাৰ ওপৰত অধিক নিয়ন্ত্ৰণ লাভ কৰিব । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা কেতিয়া আৰু কিমান সময়ত প্ৰেৰণ কৰিব লাগে সেই কথা মনত ৰাখিব নালাগিব ।"
WhatsApp ৰ গ্ৰুপ মেছেজ হিষ্ট্ৰী ফিচাৰো মুকলি
শেহতীয়াকৈ হোৱাটছএপে গ্ৰুপ মেছেজ হিষ্ট্ৰী ফিচাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে, য’ত এডমিন আৰু সদস্যসকলে গ্ৰুপত যোগদান কৰা যিকোনো ব্যক্তিৰ সৈতে শেহতীয়া Chat মেছেজ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নতুন সদস্যলৈ 25-100 টা পুৰণি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে ।
ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকক বেকস্ক্ৰল নকৰাকৈয়ে কথোপকথনত যোগদান কৰিবলৈ মাত্ৰ যথেষ্ট প্ৰসংগ পোৱা যায় । এই বৈশিষ্ট্যটো End To End Encripted কৰা হৈছে, যাৰ ফলত Whatsapp ৰ বহল মেছেজিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ সৈতে মিল থকা বস্তুবোৰ ব্যক্তিগতভাৱে ৰখা হৈছে ।
