আইফোন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে নতুন বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰিছে WhatsApp এ
WhatsApp এ আইফোন ইন্টাৰফেছক পুনৰ ডিজাইন কৰিছে পৰিচয়-কেন্দ্ৰিক ‘You’ টেব, প্ৰফাইল আইকন চৰ্টকাট আৰু ব্যক্তিগতকৰণৰ বাবে আগন্তুক কভাৰ ফটো বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে ।
Published : March 19, 2026 at 2:12 PM IST
হায়দৰাবাদ: আইফোন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে হোৱাটছএপে এটা সতেজ ইন্টাৰফেচ আপডেট আৰম্ভ কৰিছে, চিনাকি ছেটিংছ অংশৰ ঠাইত ‘You’ টেব নামৰ নতুন প্ৰফাইল-কেন্দ্ৰিক স্থান এটা স্থাপন কৰিছে । এই পৰিৱৰ্তনৰ লক্ষ্য হৈছে ব্যক্তিগত একাউণ্টৰ প্ৰৱেশ দ্ৰুত আৰু অধিক স্বজ্ঞাত কৰি তোলাৰ লগতে এপটোৰ দৃশ্যগত গুৰুত্ব ব্যৱহাৰকাৰী পৰিচয়ৰ দিশত স্থানান্তৰিত কৰা ।
WABetaInfo ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, নতুন টেবে বেছিভাগ মূল ছেটিংছ ফাংচন অক্ষত ৰাখে কিন্তু ব্যৱহাৰকাৰীৰ প্ৰফাইলৰ চাৰিওফালে কেন্দ্ৰ কৰি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা বিন্যাসত উপস্থাপন কৰে । এটা পৰম্পৰাগত ছেটিংছ মেনুৰ মাজেৰে নেভিগেট কৰাৰ পৰিৱৰ্তে, ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এতিয়া একাউণ্ট নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ব্যক্তিগত বিৱৰণসমূহ অধিক পৰিচয়-চালিত অংশৰ যোগেদি অভিগম কৰিব পাৰিব যি পৰিষ্কাৰ আৰু ব্যৱহাৰ কৰাত সহজ অনুভৱ কৰে ।
আটাইতকৈ লক্ষণীয় সংযোজনসমূহৰ ভিতৰত এটা হৈছে তলৰ নেভিগেচন বাৰত ৰখা এটা প্ৰফাইল আইকন । এই সৰু দৃশ্যমান টুইকে ব্যৱহাৰিক ভূমিকা পালন কৰে — ই ব্যৱহাৰকাৰীসকলক বৰ্তমানে কোনটো একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইটো তৎক্ষণাত চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰে ৷ বিশেষকৈ হোৱাটছএপৰ মাল্টি একাউণ্ট সমৰ্থনৰ সুবিধা থকা লোকসকলৰ বাবে এই বৈশিষ্ট্য সহায়ক, য’ত প্ৰফাইলৰ মাজত চুইচিং কৰাটো অন্যথা বিভ্ৰান্তিকৰ অনুভৱ হ’ব পাৰে । আইকনে দৃশ্যমান মাৰ্কাৰ হিচাপে কাম কৰাৰ লগে লগে একাউণ্ট চিনাক্তকৰণ দ্ৰুত আৰু অধিক নিৰৱচ্ছিন্ন হৈ পৰে ।
নতুন আইকনটো টেপ কৰিলে ব্যৱহাৰকাৰীৰ প্ৰফাইল আৰু একাউণ্ট ব্যৱস্থাপনা বিকল্পসমূহ খোল খায়, ব্যক্তিগত তথ্য, গোপনীয়তা নিয়ন্ত্ৰণসমূহ আৰু অন্য ছেটিংছ পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ এটা কেন্দ্ৰীভূত স্থান প্ৰদান কৰে ৷ সঁজুলিসমূহ নিজেই বহুলাংশে চিনাকি হৈ থাকিলেও, আপডেট কৰা উপস্থাপনক দৈনন্দিন নেভিগেচনক অধিক তৰল কৰি তুলিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ।
এই ইন্টাৰফেচ ৰিফ্ৰেছ বৰ্তমান এপ ষ্ট’ৰত উপলব্ধ iOS ৰ বাবে হোৱাটছএপৰ শেহতীয়া সংস্কৰণৰ অংশ । কিন্তু বহুতো বৈশিষ্ট্য ৰোলআউটৰ দৰেই উপলব্ধতা ক্ৰমান্বয়ে হয় । কিছুমান ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তৎক্ষণাত আপডেটটো চাব পাৰে, আনহাতে আন কিছুমানে অনাগত সপ্তাহত ইয়াক লাভ কৰিব পাৰে ।
টেব ৰিডিজাইনৰ সমান্তৰালভাৱে হোৱাটছএপে প্ৰফাইল পেজৰ বাবে সতেজ ৰূপৰ সৈতেও পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰি আছে । পৰীক্ষা কৰা এটা মূল দৃশ্যমান সংযোজন হৈছে প্ৰফাইল পৰ্দাৰ ওপৰত ৰখা এটা ডাঙৰ কভাৰ ফটো হেডাৰ । এই বেনাৰ-শৈলীৰ ছবিখনে প্ৰফাইলসমূহক অধিক আধুনিক, ছ’চিয়েল-মিডিয়া-প্ৰেৰিত ৰূপ দিয়ে আৰু ব্যক্তিগতকৰণৰ এক শক্তিশালী অনুভূতি যোগ কৰে ।
বৰ্তমান কভাৰ ছবিখন অবিকল্পিত গ্ৰাফিক হৈয়েই আছে আৰু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সম্পাদনা কৰিব নোৱাৰে । কাষ্টমাইজেচন বিকল্পসমূহ এতিয়াও সক্ৰিয় কৰা হোৱা নাই যদিও পৰীক্ষাটোৱে দৃঢ়ভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে হোৱাটছএপে ভৱিষ্যতৰ আপডেটৰ বাবে গভীৰ প্ৰফাইল ব্যক্তিগতকৰণ সঁজুলিসমূহ অন্বেষণ কৰিছে । যদিহে ইয়াক ব্যাপকভাৱে ৰোল আউট কৰা হয়, তেন্তে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে অৱশেষত তেওঁলোকৰ প্ৰফাইল হেডাৰটো অন্য ছ’চিয়েল প্লেটফৰ্মৰ দৰেই টেইলাৰ কৰিব পাৰিব ।
