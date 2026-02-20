Group Chat ৰ বাবে WhatsApp এ মুকলি কৰিলে নতুন বৈশিষ্ট্য; নতুন সদস্যও দেখিবলৈ পাব পুৰণি মেছেজ
Group Chat ত হোৱা বাধা হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্যৰে Whatsapp এ নিজৰ এপৰ বাবে এক নতুন বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰিছে । এই বৈশিষ্ট্য সন্দৰ্ভত বিতংকৈ জানক ---
Published : February 20, 2026 at 3:29 PM IST
হায়দৰাবাদ: জনপ্ৰিয় বাৰ্তা প্ৰেৰণকাৰী এপ Whatsapp এ শুকুৰবাৰে এই এপটোত এটা নতুন বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰে যাৰ লক্ষ্য হৈছে গ্ৰুপ চেটত হোৱা বাধা হ্ৰাস কৰা । Group Chat History নামৰ এই নতুন বৈশিষ্ট্যই ব্যৱহাৰকাৰীৰ গোপনীয়তাৰ আপোচ নকৰাকৈ গোট অনবৰ্ডিং সহজ কৰি তোলে । ই পুৰণি বাৰ্তাসমূহ হস্তচালিতভাৱে আগবঢ়াই দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাইকিয়া কৰে আৰু প্লেটফৰ্মৰ End to End encription নীতি অনুসৰণ কৰে ।
মেটাৰ মালিকানাধীন তৎক্ষণাত বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা এপ হোৱাটছএপে উল্লেখ কৰিছে যে Group Admin সকলে নতুন সদস্যৰ সৈতে পূৰ্বৰ বাৰ্তাৰ ইতিহাস শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে নে নাই সেইটো নিৰ্বাচন কৰাৰ বিকল্প আছে ।
WhatsApp is rolling out a BIG new group chat feature— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 20, 2026
Now when someone joins a group, admins & members can send recent message history so they can instantly catch up — no more screenshots or forwarded chats.
• Share 25 to 100 past messages
• End-to-end encrypted (privacy… pic.twitter.com/LkqzIkY9ix
হোৱাটছএপত গ্ৰুপ মেছেজ হিষ্ট্ৰীৰ বৈশিষ্ট্য
এটা ব্লগ পোষ্টত হোৱাটছএপে বুজাইছে যে নতুন গ্ৰুপ মেছেজ হিষ্ট্ৰী ফিচাৰৰ জৰিয়তে নতুন সদস্যসকলে গ্ৰুপত যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে শেহতীয়াকৈ প্ৰেৰণ কৰা মেছেজসমূহ চাব পাৰিব । পূৰ্বতে, এটা গোটত যোগ কৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলে যোগদান কৰাৰ পিছতহে প্ৰেৰণ কৰা বাৰ্তাসমূহহে চাব পাৰিছিল, যিয়ে প্ৰায়ে বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছিল বা প্ৰসংগটো অন্য সদস্যসকললৈ নিজে আগবঢ়াই দিয়াৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ।
Whatsapp ত গ্ৰুপ মেছেজ হিষ্ট্ৰী অপচনেল আৰু কনফিগাৰেবল কৰি তোলা হৈছে । টেক কোম্পানীটোৱে কয় যে Group Admin সকলে নতুন সদস্যৰ সৈতে পূৰ্বৰ বাৰ্তাৰ ইতিহাস শ্বেয়াৰ কৰিব নে নকৰে সেইটো নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে । তেওঁলোকে নূন্যতম 25 টা বাৰ্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিমান বাৰ্তা ফৰৱাৰ্ড কৰা হ'ব সেইটোও নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা পেছাদাৰী, সম্প্ৰদায় বা ব্যক্তিগত Chat কে ধৰি গোটৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নমনীয়তা প্ৰদান কৰা হয় বুলি দাবী কৰা হয় ।
কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছিল যে এই বৈশিষ্ট্য গোপনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ডিজাইন কৰা হৈছে । সকলো End to End Encripted কৰা হয়, যাৰ ফলত নিশ্চিত হ’ব পাৰি যে কেৱল গোটৰ সদস্যসকলেহে শ্বেয়াৰ কৰা বাৰ্তাসমূহত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে । কোম্পানীয়ে দাবী দি কয় যে এই আপডেটে ইয়াৰ এনক্ৰিপচন মানদণ্ড দুৰ্বল নকৰে আৰু বাৰ্তাৰ দৃশ্যমানতা গোট পৰিৱেশৰ ভিতৰত নিয়ন্ত্ৰিত হয় ।
হোৱাটছএপত উল্লেখ কৰা হৈছে যে স্বচ্ছতা বজাই ৰাখিবলৈ যেতিয়া নতুনকৈ সংযোজিত সদস্যলৈ বাৰ্তাৰ ইতিহাস প্ৰেৰণ কৰা হয় তেতিয়া প্ৰতিজন গ্ৰুপৰ সদস্যক এটা টাইমষ্টেম্প আৰু প্ৰেৰকৰ তথ্য প্ৰদান কৰা হয় । তদুপৰি বাৰ্তাৰ ইতিহাস নিয়মীয়া বাৰ্তাৰ পৰা দৃশ্যগতভাৱে পৃথক ।
কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, বিশ্বজুৰি গ্ৰুপ মেছেজ হিষ্ট্ৰীৰ ৰোলআউট আৰম্ভ হৈছে আৰু অতি সোনকালে হোৱাটছএপৰ এণ্ড্ৰইড আৰু ios দুয়োটা সংস্কৰণতে উপলব্ধ হ’ব । ব্যৱহাৰকাৰীসকলক নতুন বৈশিষ্ট্যটোত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ এপটো শেহতীয়া সংস্কৰণলৈ আপডেট কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
