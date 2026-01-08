হোৱাটছএপৰ নতুন বৈশিষ্ট্য: মুখেৰে কোৱা কথাবোৰো ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিব ষ্টীকাৰলৈ
জনপ্ৰিয় মেছেজিং এপ হোৱাটছএপত সংযুক্ত হ’ল বহু উন্নত বৈশিষ্ট্য ৷ এতিয়াৰে পৰা ষ্টীকাৰ বনোৱাও হৈ পৰিল অধিক সহজ ৷ বিতংকৈ জানক বিস্তৃত প্ৰতিবেদনযোগে ---
Published : January 8, 2026 at 11:14 AM IST
হায়দৰাবাদ: হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে বুধবাৰে মেটাই ঘোষণা কৰে কেইবাটাও নতুন বৈশিষ্ট্য ৷ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক সংযুক্ত হৈ থাকিবলৈ আৰু গ্ৰুপ চেটত নিজকে ভালদৰে প্ৰকাশ কৰাত সহায় কৰাৰ লক্ষ্যৰে কেইবাটাও নতুন বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰাৰ কথা মেটাই উল্লেখ কৰে । মেটাৰ মালিকানাধীন ক্ষীপ্ৰতাৰে বাৰ্তা প্ৰেৰণকাৰী প্লেটফৰ্মটোৱে সদস্য টেগসমূহ ৰোল আউট কৰিছে, যিবোৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ নামত যোগ কৰি তেওঁলোকৰ বিষয়ে অধিক প্ৰসংগভিত্তিক তথ্য প্ৰদান কৰিব পাৰি । তেওঁলোকে টাইপ কৰা যিকোনো শব্দক ষ্টীকাৰলৈও ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে, নতুন টেক্সট ষ্টীকাৰ বৈশিষ্ট্য ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে । Invite কৰাসকলৰ বাবেও হোৱাটছএপে মুকলি কৰিছে ইভেণ্ট ৰিমাইণ্ডাৰ ।
WhatsApp ত নতুন বৈশিষ্ট্য
হোৱাটছএপত গ্ৰুপ চেটত থকা ব্যৱহাৰকাৰীসকলে নিজকে এনে এটা টেগ দিব পাৰে যিয়ে গ্ৰুপটোক তেওঁলোকৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে বুলি কোম্পানীটোৱে এটা ব্লগ পোষ্টত প্ৰকাশ কৰিছে । সদস্য টেগসমূহ প্ৰতিটো গোটৰ বাবেও স্বনিৰ্বাচিত কৰিব পৰা যায় । উদাহৰণস্বৰূপে, এজন ব্যৱহাৰকাৰীক এটা গ্ৰুপত কোনো এজনৰ দেউতাক আৰু আন এটা গ্ৰুপৰ কথোপকথনত প্ৰাসংগিক আন টেগো দিব পাৰি । ইনষ্টেণ্ট মেছেজিং প্লেটফৰ্মটোৱে কয় যে এই বৈশিষ্ট্য ক্ৰমান্বয়ে ৰোল আউট হৈছে ।
হোৱাটছএপত আন এক নতুন বৈশিষ্ট্য হৈছে টেক্সট ষ্টিক । নামটোৱেই কোৱাৰ দৰে ইয়াৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এটা শব্দক ষ্টীকাৰ সন্ধান বাৰত টাইপ কৰি ষ্টীকাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে । নতুনকৈ সৃষ্টি কৰা লিখনী ষ্টীকাৰসমূহো পোনপটীয়াকৈ ষ্টীকাৰ পেকসমূহত যোগ কৰিব পাৰি বা প্ৰথমে এটা Chat লৈ পঠিয়াব পাৰি নিজৰ পছন্দৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ।
ইয়াৰ উপৰিও তৃতীয়টো নতুন বৈশিষ্ট্য হৈছে ইভেণ্ট ৰিমাইণ্ডাৰ । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে আমন্ত্ৰিতসকলৰ বাবে স্বনিৰ্বাচিত আগতীয়া সোঁৱৰাই দিয়াসমূহ সংহতি কৰিব পাৰে যেতিয়া তেওঁলোকে এটা গোট আড্ডাত এটা ইভেন্ট সৃষ্টি আৰু প্ৰেৰণ কৰে । মেটাৰ মতে, ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে ইভেণ্টৰ ধৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ব্যৱহাৰকাৰীয়ে হ’ষ্ট কৰা বা কলত যোগদান কৰা বা কোনো পাৰ্টিলৈ অহা-যোৱা কৰাটো মনত ৰখাত সহায় কৰা ।
ইতিমধ্যে এপটোৱে তেওঁলোকক ইভেণ্ট সৃষ্টি কৰিবলৈ, দৃশ্যমানতাৰ বাবে পিন কৰিবলৈ, আৰ এছ ভি পি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আৰু এটা ঠাইত আপডেট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিছে ।
হোৱাটছএপে কয় যে ইয়াৰ তিনিটা নতুন বৈশিষ্ট্যই শেহতীয়া বছৰবোৰত প্ৰৱৰ্তিত গ্ৰুপ চেটত উল্লেখযোগ্য সংযোজনৰ সৈতে যোগদান কৰে, য’ত আছে 2GB পৰ্যন্ত বৃহৎ ফাইল, এইচডি মিডিয়া, স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰিং, ভইচ চেট আৰু বহুতো শ্বেয়াৰ কৰা । তৎক্ষণাত বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা এপটোৱে 2026 চনত কেইবাটাও নতুন বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰাৰ বাবেও সাজু হৈছে । ইয়াৰ প্ৰত্যাশিত বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে হোৱাটছএপত ব্যৱহাৰকাৰীৰ নাম, হোৱাটছএপ ষ্ট’ৰেজ ক্লিয়াৰ কৰাৰ বাবে বিল্ট-ইন চেট-ক্লিয়াৰিং সঁজুলি, অধিক সুৰক্ষাৰ বাবে কঠোৰ একাউণ্ট ছিকিউৰিটি মোড আৰু গ্ৰুপ চেটত mention @all বৈশিষ্ট্য ।
