হোৱাটছ এপৰ জৰিয়তে দৈনন্দিন জীৱনৰ সকলো বিল পৰিশোধৰ নতুন সুবিধা

হোৱাটছ এপৰ জৰিয়তে দৈনন্দিন জীৱনৰ সকলো বিল পৰিশোধৰ নতুন সুবিধা
এতিয়াৰে পৰা বিজুলী, পানী, গেছ আদিৰ দৰে প্ৰয়োজনীয় একাধিক সেৱাৰ বিলসমূহ যিকোনো লোকেই হোৱাটছ এপৰ জৰিয়তে সহজে পৰিশোধ কৰিব পাৰিব...
Published : September 4, 2026 at 11:30 AM IST
হায়দৰাবাদ: হোৱাটছ এপ হৈছে মেটাৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় মেছেজিং প্লেটফৰ্ম ৷ হোৱাটছ এপে শেহতীয়াকৈ নিজৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে ভাৰতত কেতবোৰ সা-সুবিধা মুকলি কৰিছে ৷ বিশেষকৈ এই নতুন সুবিধাসমূহৰ জৰিয়তে হোৱাটছ এপ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে যিকোনো ধৰণৰ বিলৰ ধন সহজে পৰিশোধ কৰিব পাৰিব ৷
বিশেষকৈ বিভিন্ন ঘৰুৱা সেৱা আৰু সুবিধাৰ বিলসমূহ সহজে লাভ কৰাৰ লগতে এটা মাথোঁ ক্লিকৰ জৰিয়তে তাক অনায়াসে পৰিশোধ কৰিব পাৰিব ৷
কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, এই বৈশিষ্ট্য শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰা হৈছে ৷ আগন্তুক সপ্তাহত সকলো এণ্ড্ৰইড আৰু আইঅ’এছ ম’বাইল ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এই সুবিধা উপলব্ধ হ’ব ।
ভাৰত কানেক্ট(বিবিপিএছ) নেটৱৰ্কৰ সহায়ত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ৩০ টা ভিন্ন শিতানত প্ৰায় ২২,৭২২ কোম্পানীক ধন পৰিশোধ কৰিব পাৰিব ৷ তাৰ ভিতৰত বিজুলী, গেছ, পানী, ফাষ্টটেগ, বীমা, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ঋণ পৰিশোধ আদি অন্যতম ।
মেটা ইণ্ডিয়াৰ পৰিচালন সঞ্চালক অৰুণ শ্ৰীনিবাসে এই বিষয়ত কয়, ‘‘হোৱাটছ এপৰ জৰিয়তে পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে থাকিয়েই ব্যৱসায় বা অন্যান্য চৰকাৰী সেৱা লাভ কৰাৰ লগতে মেট্ৰ’ টিকটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বীমালৈকে, সকলো ক্ৰয় কৰাৰ দিশত আটাইতকৈ সহজ উপায় হৈ পৰিছে ৷ এপটো ব্যৱহাৰ কৰি থাকিয়েই এই কাম সহজে কৰিব পৰা যাব ৷’’
তেওঁ লগতে কয় যে বিল পৰিশোধৰ এই নতুন বৈশিষ্ট্যই বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ দৰেই সহজভাৱে ধন পৰিশোধ কৰিব বিচৰা সকলো হোৱাটছ এপ ব্যৱহাৰকাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো কথাবোৰ সহজ কৰি তুলিব ।
হোৱাটছ এপৰ হোম স্ক্ৰীনৰ ওপৰত দেখা পোৱা টকাৰ চিম্বলটো টেপ কৰিলেই ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এই নতুন বৈশিষ্ট্য লাভ কৰিব পাৰিব ।
ইয়াত টেপ কৰিলে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে পোনপটীয়াকৈ ধন পৰিশোধৰ অংশটো দেখিবলৈ পাব ৷ য’ত তেওঁলোকে বিলৰ শ্ৰেণী আৰু কাক পৰিশোধ কৰিব, সেয়া নিজে নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে ৷ লগতে তেওঁলোকৰ একাউণ্টৰ বিৱৰণো দাখিল কৰিব পাৰে ৷ তাৰপিছত যি পৰিমাণৰ বিলৰ ধন স্ক্ৰীনত দেখুৱাই, সেয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ইউপিআই, ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি সহজে পৰিশোধ কৰিব পাৰিব ৷
বিলৰ ধন পৰিশোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহ
- পূৰ্বতে ধন পৰিশোধ কৰা কোম্পানীসকল ‘পেমেণ্ট’ অংশত মাথোঁ এটা টেপৰ সহায়তে এতিয়া উপলব্ধ ।
- ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ধন পৰিশোধ কৰিবলগীয়া একেটা কোম্পানীৰ সৈতে একাধিক একাউণ্ট সংযোগ কৰিব পাৰে ৷ যাৰ ফলত তেওঁলোকে ঘৰ, কাৰ্যালয় আৰু পৰিয়ালৰ নামত থকা বিলসমূহ একে ঠাইতে পৰিচালনা কৰিব পাৰে ।
- সঘনাই ব্যৱহাৰ কৰি থকা কোম্পানীসমূহৰ নাম নিজে নিজেই স্ক্ৰীনত দেখুৱায় ৷
- পূৰ্বে পৰিশোধ কৰা ধন আৰু আগন্তুক সময়ত পৰিশোধ কৰিবলগীয়া বিলসমূহো সহজে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰে ৷
বিল কেনেকৈ পৰিশোধ কৰিব লাগিব ?
প্ৰথম পৰ্যায় : হোৱাটছ এপ খুলি হোম স্ক্ৰীনৰ ওপৰত থকা টকাৰ আইকনটো টেপ কৰক ।
দ্বিতীয় পৰ্যায় : বিলৰ ভাগ নিৰ্বাচন কৰক আৰু এই ধন কাক পৰিশোধ কৰিব, সেয়া বাচি লওক ৷
তৃতীয় পৰ্যায় : নিজৰ একাউণ্ট নম্বৰ বা গ্ৰাহক আইডি দি প্ৰদান কৰি নিজৰ পৰিচয় নিশ্চিত কৰক ।
চতুৰ্থ পৰ্যায় : বিলৰ পৰিমাণ আৰু গ্ৰাহকৰ তথ্য পৰীক্ষা কৰক ।
পঞ্চম পৰ্যায় : ইউপিআই, ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড নিৰ্বাচন কৰি ধনৰ পৰিশোধ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰক ।
লগতে পঢ়ক: মহাকাশত ভাৰতৰ বৃহৎ সফলতা: ভাৰতৰ প্ৰথমটো জিঅ’চিংক্ৰ’নাছ ইমেজিং উপগ্ৰহ ই অ’ এছ-০৫ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ