বিশ্বজুৰি WhatsApp ডাউন, ফটো আৰু ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন ব্যৱহাৰকাৰী
হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে সোমবাৰে পুৱাৰে মেছেজিং প্লেটফৰ্মত সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ অভিযোগ কৰে ৷
Published : August 10, 2026 at 12:20 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 2:27 PM IST
নতুন দিল্লী : মেটাৰ মালিকানাধীন হোৱাটছএপৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে সোমবাৰে মেছেজিং প্লেটফৰ্মৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ অভিযোগ কৰে ৷ এই সমস্যাৰ বাবে কেইবাখনো দেশত ফটো, ভিডিঅ’, ষ্টীকাৰ, জিআইএফ আৰু অন্যান্য মিডিয়া ফাইল শ্বেয়াৰ কৰাত অসুবিধা হৈছিল ৷ আউটেজ অনুসৰণ কৰা প্লেটফৰ্ম ডাউনডিটেক্টৰৰ মতে, সোমবাৰে পুৱাই ব্যৱহাৰকাৰীসকলে অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷
ট্ৰেকিং প্লেটফৰ্মৰ মতে, অভিযোগ দাখিল কৰা সমস্যাৰ ৪১ শতাংশ মেছেজিঙৰ সৈতে জড়িত, ৪০ শতাংশ এপটোৰ আৰু ১৩ শতাংশ জাননীৰ সৈতে জড়িত ৷ কিছুমান ব্যৱহাৰকাৰীয়ে টেক্সট মেছেজিঙত কাম কৰি থকাৰ সময়তে মাল্টিমিডিয়া কণ্টেণ্ট পঠিয়াবলৈ বেছি সময় লৈছিল বা আপলোড প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাঘাত ঘটিছিল ৷
বহু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে টেক্সট মেছেজ প্ৰেৰণ আৰু গ্ৰহণ কৰিব পৰাৰ কথা জনাইছে যদিও ফটো আৰু ভিডিঅ’ আপলোড কৰাত অসুবিধা পাইছিল ৷ ষ্টীকাৰ আৰু জিআইএফতো প্ৰভাৱ পৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ যাৰ ফলত বহু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বিশ্বাস কৰিছিল যে এই বিজুতিৰ সৈতে বিশেষভাৱে হোৱাটছএপৰ মাল্টিমিডিয়া সেৱাৰ সম্পৰ্ক আছে ৷ কিছুমানে বৃহৎ মাধ্যম ফাইলসমূহ আপলোড কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল বা যথেষ্ট বিলম্ব হৈছিল ৷
ভাৰত, আমেৰিকা যুক্তৰাজ্য, ফ্ৰান্স, ব্ৰাজিল, কানাডা, মেক্সিকো, স্পেইন, কলম্বিয়াকে ধৰি কেইবাখনো দেশত এই বিষয়টো পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছিল ৷ যাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে এই অসুবিধা কেৱল এটা অঞ্চলতে সীমাবদ্ধ নহয় ৷
অভিযোগৰ ভৌগোলিক বিস্তাৰৰ পৰা অনুমান কৰা হৈছিল যে এই সমস্যাটো এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলৰ নেটৱৰ্ক বা ডিভাইচৰ সমস্যাতকৈ অধিক ব্যাপক হ’ব পাৰে ৷ কিন্তু ব্যাঘাতৰ সঠিক পৰিসৰ আৰু আক্ৰান্ত ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা ততাতৈয়াকৈ জানিব পৰা হোৱা নাই ৷
ইফালে, ব্যৱহাৰকাৰীসকলে নিজৰ তৰফৰ পৰা সমাধানৰ চেষ্টা কৰিছে, যেনে নিজৰ স্মাৰ্টফোন পুনৰ আৰম্ভ কৰা, ৱাই-ফাই আৰু মোবাইল ডাটা পুনৰ সংস্থাপন কৰা আৰু এপটো পুনৰ ইনষ্টল কৰা ৷ বহু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কয় যে এই পদ্ধতিসমূহৰ দ্বাৰা সমস্যাটো সমাধান নহ’ল, বিশেষকৈ যেতিয়া তেওঁলোকে ফটো আৰু ভিডিঅ’ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : বিশ্বজুৰি চাৰ্ভাৰ ডাউন ফেচবুকৰ; ব্যৱহাৰকাৰীৰ মাজত হাহাকাৰ