নৱবৰ্ষলৈ লক্ষ্য ৰাখি Whatsapp এ মুকলি কৰিছে বহু আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্য; ব্লগ পোষ্টযোগে জনায় Meta ই

নৱবৰ্ষলৈ লক্ষ্য ৰাখি Whatsapp এ মুকলি কৰিছে বহু আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্য; ব্লগ পোষ্টযোগে জনায় Meta ই
নৱবৰ্ষলৈ লক্ষ্য ৰাখি Whatsapp এ মুকলি কৰিছে বহু নতুন বৈশিষ্ট্য ৷ এক ব্লগ পোষ্টযোগে জনায় মেটাই ৷ জানক বিতংকৈ ---
Published : December 31, 2025 at 4:21 PM IST
হায়দৰাবাদ: 2025 চনৰ অন্তিম সময়ত জনপ্ৰিয় মেছেজিং এপ হোৱাটছএপ ইয়াৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময়ৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে । 1 জানুৱাৰী হোৱাৰ লগে লগে অৰ্থাৎ নিশাৰে পৰা এই প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে শুভেচ্ছামূলক বাৰ্তাৰ আদান-প্ৰদান ঘটিব আৰু মেটায়ে 2026 চনৰ আগমনৰ এই সময়খিনিক অধিক স্মৰণীয় কৰি ৰাখিবলৈ হোৱাটছএপত সংযোগ কৰিছে বহু নতুন ষ্টীকাৰ বৈশিষ্ট্যৰ লগতে আন বিকল্পৰো ।
মেটাই নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু প্ৰতিজন হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰকাৰীলৈ বন্ধু-বান্ধৱ আৰু পৰিয়াললৈ প্ৰেৰণ কৰা বাৰ্তাসমূহ সজীৱ কৰাৰ নতুন উপায় প্ৰদান কৰিছে । ইয়াত নতুন ষ্টীকাৰ আৰু কল ইফেক্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, ষ্টেটাছ আপডেটত এনিমেটেড ষ্টিকছৰ আগমন পৰ্যন্ত সকলো আছে ।
WhatsApp এ ইয়াৰ নৱবৰ্ষৰ ব্লগ পোষ্টটোৰ জৰিয়তে এয়া জনাই যে ই বন্ধুবৰ্গ, পৰিয়াল আদিৰ বাবে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ । কোম্পানীটোৱে কয়, “নতুন বছৰ আমাৰ WhatsApp ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দিন, প্ৰতি বছৰে মানুহে নিজৰ বন্ধু-বান্ধৱী আৰু আপোনজনক কেনেকৈ মেছেজ কৰে আৰু ফোন কৰে তাৰ বাবে নতুন ৰেকৰ্ড ভংগ কৰে WhatsApp এ ।"
ইয়াৰ লগতে মেটাই কয়, "এটা নিয়মীয়া দিনত আমি 100 বিলিয়নতকৈ অধিক বাৰ্তা আৰু 2 বিলিয়ন কলৰ সমৰ্থন কৰোঁ - কিন্তু বিশ্বই যেতিয়া নতুন বছৰক আদৰণি জনায়, প্ৰথম বিশটা ঘণ্টা সদায় আমাৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত থাকে । ভিডিঅ’ কল যিয়ে মহাদেশসমূহৰ পৰিয়ালসমূহক একত্ৰিত কৰে ৷ আমি নতুন বৰ্ষত বাবে মানুহৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰাৰ দৰে সৰু ভূমিকা পালন কৰিবলৈ পাই গৌৰৱান্বিত ৷"
বৈশিষ্ট্যসমূহ
- 2026 sticker pack: মেটাৰ শেহতীয়া 2026 ষ্টিক পেকৰ সৈতে নতুন বছৰত নিজৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰক ।
- Video call effects: আতচবাজী, কনফেটি আৰু ষ্টাৰ এনিমেচন যোগ কৰিবলৈ এটা ভিডিঅ' কলৰ সময়ত ইফেক্টছ আইকন টেপ কৰক যিয়ে কলৰ সময়ত পৰ্দাখন পোহৰাই তোলে ।
- Animated confetti reactions: ব্যৱহাৰকাৰীয়ে Confetti Emoji ব্যৱহাৰ কৰি বাৰ্তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এতিয়া মেটাই পুনৰ বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ ঘূৰাই আনিছে ।
- Status updates: প্ৰথমবাৰৰ বাবে মেটাই এনিমেটেড ষ্টিকবোৰ ষ্টেটাছলৈ লৈ আনিছে ৷
কিন্তু WhatsApp এ এই কথাটো আলোকপাত কৰিবলৈ আগ্ৰহী যে ইয়াক কেৱল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা আৰু কল কৰাতকৈ বহু বেছি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় ৷ একেলগে গোট খোৱা, এটা গেট-টুগেদাৰ, খাদ্য খাবলৈ বাহিৰলৈ যোৱা বা আন যিকোনো ধৰণৰ উদযাপনৰ বাবে হোৱাচছএপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ৷ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছাই হওক বা আন যিকোনো কাৰণত - হোৱাটছএপ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তাৰ কিছুমান টিপছ শ্বেয়াৰ কৰিছে Meat ই:
Create an event ইয়াক মনত ৰাখিবলৈ Chat ৰ ওপৰত পিন কৰক, RSVP সংগ্ৰহ কৰক আৰু সকলোকে লুপত ৰাখক ।
Use polls খাদ্য, পানীয় আৰু কাৰ্যকলাপ বাছি লোৱা।
Share live location বন্ধু-বান্ধৱীক পাৰ্টিলৈ যোৱাৰ পথ বিচাৰি উলিওৱাত সহায় কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকে নিৰাপদে ঘৰলৈ গৈছে বুলি আপুনি অৱগত হোৱাৰ বাবে ।
Send video and voice notes উপস্থিত থাকিব নোৱাৰা বন্ধুসকলৰ সৈতেও ভাৰ্চুৱেলী মুহূৰ্তবোৰ ধৰি ৰাখিবলৈ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ এই বৈশিষ্ট্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৷
লগতে পঢ়ক
দীপৰ বিল: বৰ্তমান অস্তিত্বৰ সংকটত এসময়ৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বিচৰণ ভূমি
গুগলে ভাৰতত মুকলি কৰিলে এক বিশেষ সেৱা; জৰুৰীকালীন সময়ত সহায়ক হ’ব আপোনাৰ !
গ্ৰহাণু আৱিষ্কাৰৰে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে ৰঙিয়াৰ আৰিয়ানে; নাছাৰ স্বীকৃতি: সতীৰ্থৰে মিলি ছাত্ৰাৱস্থাতে নিৰ্মাণ কৰিছিল দূৰবীণ