WhatsApp এ আনিছে নতুন সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্য; ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ সহায়ত কৰিব পাৰিব Chat বেকআপ

WhatsApp এ আনিছে নতুন সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্য; ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ সহায়ত কৰিব পাৰিব Chat বেকআপ
WhatsApp এ চেট বেকআপৰ বাবে Passkey বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰিছে, যিয়ে পাছৱৰ্ডৰ সলনি বায়’মেট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ Chat ৰ বেকআপ ল’ব পাৰে । বিতংকৈ জানক---
Published : November 1, 2025 at 5:13 PM IST
হায়দৰাবাদ: মেটাত হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এটা নতুন নিৰাপত্তা বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰা হৈছে, য’ত এতিয়া পাছকি এনক্ৰিপশ্যনৰ সহায়ত চেট বেকআপ সুৰক্ষিত কৰা হ’ব । এই আপডেটৰ পিছত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ চেট বেকআপসমূহ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আৰু কোনো পাছৱৰ্ড বা 6 অংকৰ নম্বৰ মনত ৰখাৰ প্ৰয়োজন নাই । এতিয়া বেকআপসমূহ কেৱল বায়মেট্ৰিকৰ দ্বাৰাহে এনক্ৰিপ্ট কৰিব পাৰি যেনে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট, ফেচ আনলক বা স্ক্ৰীণ লক ।
কোম্পানীটোৱে কয় যে ইয়াৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীৰ তথ্য পূৰ্বতকৈ অধিক সুৰক্ষিত হ’ব আৰু হেকিং বা ডাটা প্ৰৱেশৰ প্ৰচেষ্টা বিফল হ’ব । বছৰ বছৰ ধৰি হোৱাটছএপত চেটৰ বেকআপৰ বাবে এনক্ৰিপশ্যন লেয়াৰ নাছিল । কিন্তু 2021 চনৰ শেষৰ ফালে মেটাই ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এটা পাছৱৰ্ড বা 6-আখৰৰ এনক্ৰিপশ্যন কী ব্যৱহাৰ কৰি এণ্ড-টু-এণ্ড এনক্ৰিপশ্যনৰ সৈতে তেওঁলোকৰ বেকআপসমূহ সুৰক্ষিত কৰাৰ এটা উপায় যোগ কৰে । দুয়োটাৰে সমস্যাটো হ'ল যে আপুনি এটা বেকআপ পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ বেকআপ পাছৱৰ্ড মনত ৰাখিব লাগিব । কিন্তু নতুন সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্য Passkey ৰ সহায়ত আপুনি পাছৱৰ্ড বা কী বিচাৰিব নালাগিব ।
পাছ-কী এনক্ৰিপশ্যন কি ?
এটা মেটা ব্লগ পোষ্ট অনুসৰি পাছকী এনক্ৰিপশ্যনে হোৱাটছএপ চেট বেকআপক নতুন ধৰণে সুৰক্ষিত কৰে । বৈশিষ্ট্যই এটা ডিভাইচৰ অন্তৰ্নিৰ্মিত বায়মেট্ৰিক প্ৰমাণীকৰণ ব্যৱস্থাপ্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰে, যেনে এটা আঙুলিৰ ছাপ, মুখ চিনাক্তকৰণ বা এটা লক ক'ড । ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে চেট বেকআপসমূহ কেৱল সেই ব্যৱহাৰকাৰীয়েহে ডিক্ৰিপ্ট কৰিব পাৰে যিয়ে সিহঁতক ইনক্ৰিপ্ট কৰিছিল ।
Passkey Backup কেনেকৈ অন কৰিব ?
যদি আপুনি এই নতুন সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্য সামৰ্থবান বা সক্ৰিয় কৰিব বিচাৰে, প্ৰক্ৰিয়াটো অতি সহজ । তলৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ অনুসৰণ কৰক:
- মোবাইলত হোৱাটছএপ খুলিব ।
- ছেটিংছ > চেটসমূহ > চেট বেকআপ > শেষৰ পৰা শেষলৈ এনক্ৰিপ্ট কৰা বেকআপলৈ যাওঁক ।
- ইয়াত আপুনি Passkey এনক্ৰিপচন বিকল্প দেখিব । ইয়াক সক্ৰিয় কৰক ।
- এতিয়া আপোনাৰ মোবাইলৰ বায়’মেট্ৰিক অথেন্টিকেচন বিচৰা হ’ব ।
- এবাৰ পৰীক্ষা কৰিলে, আপোনাৰ চেট বেকআপ পাছকীৰ সৈতে ইনক্ৰিপ্ট কৰা হ'ব ।
ওপৰৰ পদক্ষেপসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত, আপুনি আৰু আপোনাৰ বেকআপ পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ পাছৱৰ্ড মনত ৰাখিব নালাগিব । আপুনি কেৱল আপোনাৰ প্ৰমাণীকৰণ যেনে আঙুলিৰ ছাপ, মুখ বা পিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব ।
কেতিয়া উপলব্ধ হ’ব এই বৈশিষ্ট্য ?
কোম্পানীটোৰ মতে, এই বৈশিষ্ট্য ক্ৰমান্বয়ে সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ ওচৰলৈ যাব । এই বৈশিষ্ট্য প্ৰথমে এণ্ড্ৰইডৰ বাবে হোৱাটছএপ বিটাত পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু এতিয়া ইয়াক স্থিৰ সংস্কৰণলৈ ৰোল আউট কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ ইয়াক ৰাজহুৱাভাৱে উপলব্ধ কৰা হৈছে । অদূৰ ভৱিষ্যতে সকলো হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে উপলব্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এই বৈশিষ্ট্য ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ’লে WhatsApp ৰ শেহতীয়া সংস্কৰণলৈ আপডেট কৰিব লাগিব । গতিকে, সময়ে সময়ে হোৱাটছএপৰ আপডেট পৰীক্ষা কৰক আৰু নতুন আপডেট পোৱাৰ লগে লগে এপটো আপডেট কৰক ।
লগতে পঢ়ক