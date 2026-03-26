WhatsApp লৈ আহি আছে নতুন বৈশিষ্ট্য; পঢ়াৰ 15 মিনিট পাচতে ডিলিট হৈ যাব মেছেজ
এই নতুন বৈশিষ্ট্যই ব্যৱহাৰকাৰীসকলক স্পৰ্শকাতৰ কথা-বতৰাৰ সময়ত অতিৰিক্ত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব যাতে অবাঞ্চিত বাৰ্তাসমূহ আড্ডাত বেছি দিন নাথাকে ।
Published : March 26, 2026 at 8:50 PM IST
হায়দৰাবাদ: WhatsApp এ ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক আৰু অধিক গোপনীয়তা প্ৰদানৰ বাবে এক নতুন বৈশিষ্ট্য বিকাশৰ ওপৰত কাম কৰি আছে । অদূৰ ভৱিষ্যতে WhatsApp এ এনে এটা বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰিব যিয়ে বাৰ্তা পঢ়াৰ পিছত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ডিলিট কৰিব । এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাৱে সেইসকলৰ বাবে উপযোগী হ'ব যিসকলে স্পৰ্শকাতৰ তথ্য, পাছৱৰ্ড বা অন্য বস্তুসমূহ অংশীদাৰী কৰে যিবোৰৰ বাবে এককালীন কথোপকথনৰ প্ৰয়োজন হয় ।
WhatsApp ত নতুন বৈশিষ্ট্য অনুসৰণ কৰা প্লেটফৰ্ম WABetaInfoৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি এণ্ড্ৰইডৰ বাবে শেহতীয়া বিটা সংস্কৰণ ২.২৬.১২.২ত এই নতুন বিকল্পটো দেখা গৈছে । বৰ্তমান ই বিকশিত পৰ্যায়ত আছে, কিন্তু আগন্তুক আপডেটে নিয়মীয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলক এই বৈশিষ্ট্য ব্যৱহাৰ কৰাৰ অনুমতি দিব । এই নতুন বৈশিষ্ট্যৰ নাম আফটাৰ ৰিডিং বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
📝 WhatsApp beta for Android 2.26.12.2: what's new?— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 21, 2026
WhatsApp is working on a feature that makes messages disappear after being read, and it will be available in a future update!https://t.co/40nBJHzOsD pic.twitter.com/FluUkW3hIe
WhatsApp ৰ বৰ্তমানৰ অদৃশ্য হোৱা বাৰ্তা বৈশিষ্ট্যৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ২৪ ঘণ্টা, ৭ দিন বা ৯০ দিনৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব, কিন্তু নতুন আফটাৰ ৰিডিং ছেটিং পূৰ্বতকৈ অধিক পৃথক হ’ব আৰু ই ব্যৱহাৰকাৰীক নমনীয় নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰদান কৰিব ।
এই বৈশিষ্ট্যই কেনেকৈ কাম কৰিব ?
যদি কোনো ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এই বিকল্পটো অন কৰে তেন্তে ৰিচিভাৰে পঢ়ক বা নপঢ়ক ১৫ মিনিটৰ পিছত প্ৰেৰকৰ ফোনটোৰ পৰা বাৰ্তাটো স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ডিলিট হৈ যাব । ৰিচিভাৰে মেছেজটো খুলিলে ১৫ মিনিটৰ পিছত দুয়োফালৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব । যদি বাৰ্তাটো কেতিয়াও খোলা নহয় তেন্তে ২৪ ঘণ্টাৰ পিছত ই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মচি পেলাব । এইদৰে কোনো পক্ষৰ হাতত বাৰ্তাৰ কপি নাথাকিব ।
এই সংহতি এটা নিৰ্দিষ্ট Chat ত বা সকলো Chat ত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি । গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে, Read Recipts বন্ধ কৰিলেও এই বৈশিষ্ট্যই ত্ৰুটিহীনভাৱে কাম কৰিব । ছিষ্টেমে বাৰ্তা খোলাৰ সময় অনুসৰণ কৰিব আৰু এটা টাইমাৰ আৰম্ভ কৰিব লগতে সম্পূৰ্ণ গোপনীয়তা নিশ্চিত কৰিব । এই নতুন বৈশিষ্ট্য এনে পৰিস্থিতিত উপযোগী হ'ব পাৰে য'ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তথ্য দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাখিব নিবিচাৰে, যেনে এটা OTP অংশীদাৰী কৰা, দ্ৰুত আপডেট প্ৰদান কৰা বা ব্যক্তিগত বিৱৰণ প্ৰকাশ কৰা । ইয়াৰ ফলত Chat সমূহ পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিব আৰু অবাঞ্চিত বাৰ্তা সংৰক্ষণ ৰোধ হ’ব ।
এই বৈশিষ্ট্য আৰু অধিক উন্নত কৰাৰ বাবে WhatsApp এ কাম কৰি আছে । বিটা পৰীক্ষকৰ বাবে ইয়াক এতিয়াও উপলব্ধ নহয় যদিও অতি সোনকালে ই মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । কোম্পানীটোৱে গোপনীয়তাৰ সন্দৰ্ভত অহৰহ নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আছে, যিটো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এক সকাহ । সামগ্ৰিকভাৱে এই আপডেটটো হোৱাটছএপক অধিক সুৰক্ষিত আৰু ব্যৱহাৰকাৰী-বন্ধুত্বপূৰ্ণ কৰাৰ দিশত এক ভাল প্ৰচেষ্টা যেন লাগে ।
