কাৰ্যালয়ৰ কম্পিউটাৰত খোলা ৰাখে নেকি হোৱাটছএপ ? সাৱধান হওক, অন্য়থা হ’ব সৰ্বনাশ !
এই সতৰ্কবাণী অনুসৰি, কিছুমান বিশেষ পৰিস্থিতিত কোনো ব্যৱহাৰকাৰীৰ হোৱাটছএপ একাউণ্টত অকৰ্তৃত্বশীল প্ৰৱেশ লাভৰ বাবে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হোৱাটছএপ ৱেব অধিবেশনৰ অপব্যৱহাৰ হ’ব পাৰে ।
Published : November 23, 2026 at 8:48 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতীয় চাইবাৰ অপৰাধ সমন্বয় কেন্দ্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চাইবাৰ অপৰাধ ভাবুকি বিশ্লেষণ ইউনিটে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হোৱাটছএপ ৱেব চেচনৰ সম্ভাৱ্য অপব্যৱহাৰক লৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ৷ চাইবাৰ অপৰাধীয়ে এনে প্ৰৱেশৰ অপব্যৱহাৰ কৰি ব্যক্তিগত কথা-বতৰা নিৰীক্ষণ কৰা, একাউণ্টধাৰীৰ ৰূপ লোৱা আৰু জালিয়াতি তথা অবৈধ কাৰ্যকলাপ চলাব পাৰে বুলি সকীয়াই দিছে ।
এই সতৰ্কবাণী অনুসৰি, কিছুমান বিশেষ পৰিস্থিতিত কোনো ব্যৱহাৰকাৰীৰ হোৱাটছএপ একাউণ্টত অকৰ্তৃত্বশীল প্ৰৱেশ লাভৰ বাবে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হোৱাটছএপ ৱেব অধিবেশনৰ অপব্যৱহাৰ হ’ব পাৰে ।
সতৰ্কবাণীত কোৱা হৈছে, “এনে প্ৰৱেশে চাইবাৰ অপৰাধীক বাৰ্তা পঢ়িবলৈ, একাউণ্টধাৰীক অনুকৰণ কৰি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ, যোগাযোগৰ তালিকা আৰু গোটৰ কথোপকথনত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আৰু ব্যৱহাৰকাৰীৰ পৰিচয়ৰ সৈতে জড়িত বিশ্বাসক ছ’চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু অন্যান্য চাইবাৰ অপৰাধৰ বাবে শোষণ কৰিবলৈ অনুমতি দিব পাৰে ।’’
দৈনন্দিন যোগাযোগৰ বাবে কাৰ্যালয়ৰ কম্পিউটাৰ আৰু অন্যান্য শ্বেয়াৰ্ড ডিভাইচত কৰ্মচাৰী আৰু পেছাদাৰীসকলে হোৱাটছএপ ৱেবৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে এই সতৰ্কবাণীটোৱে তাৎপৰ্য লাভ কৰিছে ।
কম্পিউটাৰত হোৱাটছএপ ৱেবৰ জৰিয়তে চৰকাৰী, সাংগঠনিক, আৰ্থিক, গোপনীয় বা অন্যান্য স্পৰ্শকাতৰ তথ্য বিনিময় নকৰিবলৈ এনচিটিএইউয়ে বিশেষভাৱে পৰামৰ্শ দিছে । ইয়াৰ উপৰিও ই একাউণ্টসমূহ স্থায়ীভাৱে লগ ইন কৰি ৰখাৰ বিৰুদ্ধেও সতৰ্ক কৰি দিছে, বিশেষকৈ অফিচ চিষ্টেম বা ডিভাইচসমূহত যিবোৰ অন্য ব্যক্তিৰ বাবে প্ৰৱেশযোগ্য হ’ব পাৰে ।
পৰামৰ্শত উল্লেখ কৰা এটা মূল সাৱধানতা হ'ল প্ৰতিটো অধিবেশনৰ পিছত হস্তচালিতভাৱে লগ আউট কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা । ইয়াত কোৱা হৈছে যে, “কেৱল ব্ৰাউজাৰ উইণ্ড’ বা হোৱাটছএপ ৱেব টেব বন্ধ কৰিলেই হোৱাটছএপ ৱেব চেচন বন্ধ কৰিবলৈ যথেষ্ট বুলি গণ্য কৰা উচিত নহয় ।”
য’ত হোৱাটছএপ ৱেব ব্যৱহাৰ কৰাটো অনিবাৰ্য, তেনে ঠাইত ব্যৱহাৰকাৰীক বিশ্বাসযোগ্য কম্পিউটাৰত ইনকগনিটো বা ব্যক্তিগত ব্ৰাউজিং মোডৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । কিন্তু ইয়াক কেৱল অতিৰিক্ত সাৱধানতা হিচাপেহে গণ্য কৰা উচিত, আৰু ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ব্ৰাউজাৰ বন্ধ কৰাৰ আগতে নিজেই লগ আউট কৰিব লাগিব বুলি পৰামৰ্শত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
চাইবাৰ অপৰাধ ইউনিটে চাইবাৰ কেফে, ৰাজহুৱা কিয়স্ক, হোটেল ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ, ঋণ লোৱা কম্পিউটাৰ আৰু অন্যান্য অবিশ্বাস্য ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে হোৱাটছএপ ৱেবত প্ৰৱেশৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈও আহ্বান জনাইছে, কিয়নো এই যন্ত্ৰসমূহ আন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবেও প্ৰৱেশযোগ্য হ’ব পাৰে ।
এই সতৰ্কবাণীটোৱে আৰু কয় যে ব্যৱহাৰকাৰীৰ একাউণ্টৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা অপ্ৰত্যাশিত বাৰ্তা, যোগাযোগৰ পৰা অস্পষ্ট উত্তৰ বা অন্যান্য সন্দেহজনক আচৰণকে ধৰি অস্বাভাৱিক একাউণ্টৰ কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা হৈছে । উপদেষ্টাখনে কয় যে এনে উন্নয়নক অকৰ্তৃত্বশীল প্ৰৱেশৰ সম্ভাৱ্য সূচক হিচাপে গুৰুত্বসহকাৰে গণ্য কৰা উচিত ।
ডিজিটেল সুৰক্ষা শক্তিশালী কৰিবলৈ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ অপাৰেটিং চিষ্টেম, ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজাৰ আৰু ছিকিউৰিটি ছফ্টৱেৰ আপডেট কৰি ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে আৰু সন্দেহজনক ডাউনলোড, অজ্ঞাত ফাইল আৰু অবিশ্বাস্য এপ্লিকেচনৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
চৰকাৰী কার্যালয় আৰু অন্যান্য স্পর্শকাতৰ প্রতিষ্ঠানৰ বাবে কার্যালয়ৰ কম্পিউটাৰত হোৱাটছএপ ৱেব পৰিহাৰ কৰাৰ লগতে গোপনীয় যোগাযোগ যাতে অনুমোদিত আৰু সুৰক্ষিত চেনেলৰ যোগেদি কৰা হয় তাৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।
লগতে পঢ়ক: অনলাইন গ্ৰুমিং, যৌন শোষণৰ পৰা শিশুক সুৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে সজাগতাৰ প্ৰয়াস I4C ৰ