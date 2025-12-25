Apple iPhone Fold (iPhone Ultra): 2026 বৰ্ষত মুকলি হ’ব পাৰে এপলৰ আটাইতকৈ প্ৰিমিয়াম আৰু দামী আইফোন !

Apple iPhone Fold (iPhone Ultra): 2026 বৰ্ষত মুকলি হ’ব পাৰে এপলৰ আটাইতকৈ প্ৰিমিয়াম আৰু দামী আইফোন !
আইফোন 18 ছিৰিজৰ সমান্তৰালকৈ 2026 চনত এপলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফোল্ডেবল আইফোন মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ইয়াত মুঠ চাৰিটা কেমেৰা থাকিব পাৰে বুলি চৰ্চা চলিছে।
December 25, 2025
হায়দৰাবাদ: এপলে নিজৰ বহু প্ৰত্যাশিত ফল্ডেবল ডিভাইচ মুকলি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে, যাক আইফোন আল্ট্ৰা বুলিও কোৱা হ’ব পাৰে ৷ জানিব পৰা মতে, আইফোন ফল্ডৰ বিকাশ চলি থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে । এপলৰ ফল্ডেবলটোৱে এণ্ড্ৰইড সমকক্ষসমূহৰ ফৰ্ম ফেক্টৰ আৰু কেমেৰা প্লেচমেণ্ট অনুসৰণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে যদিও আগন্তুক ডিভাইচটোৰ হাইলাইট হ’ব বুলি কোৱা হৈছে এটা সম্প্ৰসাৰিত ডিছপ্লে, যিটোৰ মাজৰ পৰা তললৈ ক্ৰীজৰ সন্মুখীন নহয় ৷ এইটো আইফোন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে নিখুঁত গৱেষণা আৰু অভিযান্ত্ৰিকতাৰ জৰিয়তে লাভ কৰা যেন লাগে ।
আইফোন ফল্ডত উপলব্ধ সকলো তথ্যৰ ভিত্তিত Front Page Tech (FPT)ৰ Jon Prosser এ আইফোন ফল্ডৰ চিএডি ৰেণ্ডাৰ কৰিছে । অজ্ঞাতসকলৰ বাবে তেওঁ সেই একেজন ইউটিউবাৰ যি ভৱিষ্যতৰ এপল ডিভাইচৰ বিষয়ে অন-পইণ্ট লিকৰ বাবে পৰিচিত ।
আন এজন উল্লেখযোগ্য টিপষ্টাৰ আইচ ইউনিভাৰ্ছে পৰামৰ্শ দিয়াৰ দৰে CAD ৰেণ্ডাৰসমূহে ঘূৰণীয়া কোণসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰে । আইফোন ফল্ডৰ কভাৰ ডিছপ্লেতো হিঞ্জৰ ফালে ঘূৰণীয়া চুক আছে । এফ পি টিৰ মতে, বাহ্যিক ডিছপ্লেৰ জোখ 5.5 ইঞ্চি, আনহাতে ভিতৰৰ নমনীয় ডিছপ্লেৰ জোখ 7.8 ইঞ্চি, যাৰ ফলত ই আইপেড মিনিৰ 8.3 ইঞ্চিৰ স্ক্ৰীণৰ প্ৰায় সমান ।
ঠিক এণ্ড্ৰইড ফল্ডেবলৰ দৰেই ভিতৰৰ পৰ্দাত চুকত পাঞ্চ-হোল ছেলফি কেমেৰা আছে আৰু বাহ্যিক ডিছপ্লেত ফেচআইডিৰ পৰা আঁতৰি গৈ ওপৰৰ কেন্দ্ৰত আন এটা পাঞ্চ-হোল ছেলফি কেমেৰা হ’ষ্ট কৰা হৈছে । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে, ডিভাইচটোৱে পাৱাৰ বুটামত সংলগ্ন কৰা টাচআইডি ঘূৰাই আনে । পিছফালে আইফোন ফল্ডত এটা অনুভূমিক কেমেৰা বাৰ দেখুওৱা হৈছে, য’ত দুটা কেমেৰা চেন্সৰ হ’ষ্ট কৰা হৈছে—যিটোৱে আমাক ষ্টেণ্ডাৰ্ড পিক্সেল ডিভাইচসমূহৰ কেমেৰা বাৰৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে ।
Prosser ৰ মতে, এপল ভাঁজ কৰিব পৰা বস্তুটো ভাঁজ কৰিলে 9 মিলিমিটাৰ ডাঠ হয়, যিটো খুলিলে 4.5 মিলিমিটাৰ হয় । এই জোখ-মাখৰ বাবে ইয়াক গেলাক্সি জেড ফল্ড 7 তকৈ অলপ ডাঠ কৰি তোলা হৈছে (8.9 মিলিমিটাৰ ভাঁজ কৰা আৰু 4.2 মিলিমিটাৰ আনফল্ড কৰা), ই পিক্সেল ফল্ডতকৈ যথেষ্ট চিকুন, যাৰ জোখ 12.1 মিলিমিটাৰ ভাঁজ কৰা আৰু 5.8 মিলিমিটাৰ আনফল্ড কৰা হয় ।
আইফোন ফল্ডৰ নিৰৱচ্ছিন্ন আনফল্ড লুকলৈ আহি Prosser এ কয় যে এপলে হিঞ্জত লিকুইড মেটালৰ সৈতে চাপ-বিক্ষিপ্ত ধাতুৰ প্লেট আৰু মাজত ক্ৰীজ লুকুৱাবলৈ ইন-চেল টাচ পেনেল ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।
হেণ্ডছেটটোত 2nm ন’ডত নিৰ্মিত A20 Pro চিপছেট ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে, যিটো এপলৰ ইন-হাউছ C2 মডেমৰ সৈতে সংযোগ কৰা হ’ব । এতিয়ালৈকে কেমেৰাৰ স্পেচিফিকেশনৰ বিষয়ে কোনো সুনিৰ্দিষ্ট তথ্য পোৱা নাই যদিও এপলে আইফোন 18 প্ৰ’ৰ পৰা এই চেন্সৰসমূহ ধাৰলৈ লোৱাৰ সম্ভাৱনা অতিশয় বেছি ।
আইফোন 18 ছিৰিজৰ সমান্তৰালকৈ 2026 চনত আইফোন ফল্ড মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । মূল্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ই এতিয়ালৈকে নিৰ্মিত আটাইতকৈ দামী আইফোন হ’ব পাৰে আৰু ই 2000 - 2500 ডলাৰ মূল্যৰ ভিতৰত হ’ব পাৰে । ভাৰতত গুগল পিক্সেল 10 প্ৰ’ ফল্ডৰ দৰে ডিভাইচৰ দাম 1,72,999 টকা আৰু ছেমছাং গেলেক্সি জেড ফল্ড 7 ৰ মূল্য 1,74,999 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ কথা বিবেচনা কৰিলে এই ডিভাইচটোৰ মূল্য 1,80,000 টকাৰ পৰা 2,25,000 টকাৰ ভিতৰত হ’ব পাৰে ।
