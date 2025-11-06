ETV Bharat / technology

মাহেকীয়া বিক্ৰীৰ নতুন অভিলেখ গঢ়িছে Volkswagen India ৰ Volkswagen Virtus এ

2025 চনৰ অক্টোবৰ মাহত 2453 ইউনিট বিক্ৰী হোৱা প্ৰিমিয়াম ছেডান ফক্সৱেগেন ভাৰ্টাছৰ মাহেকীয়া বিক্ৰীৰ নতুন অভিলেখ গঢ়িছে Volkswagen ইণ্ডিয়াই ।

মাহেকীয়া বিক্ৰীৰ নতুন অভিলেখ গঢ়িছে Volkswagen India ৰ Volkswagen Virtus এ (Volkswagen India)
ETV Bharat Tech Team

November 6, 2025

হায়দৰাবাদ: গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী ফক্সৱেগেন ইণ্ডিয়াই নিজৰ প্ৰিমিয়াম ছেডান ফক্সৱেগেন ভাৰ্টাছৰ মাহেকীয়া বিক্ৰীৰ নতুন অভিলেখ অৰ্জন কৰিছে । 2025 চনৰ অক্টোবৰ মাহত কোম্পানীটোৱে গাড়ীখনৰ মুঠ 2453 ইউনিট বিক্ৰী কৰিছিল, যিটো মুকলিৰ পিছত এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক বিক্ৰী হৈছে ।

কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, বিগত দুমাহ ধৰি প্ৰিমিয়াম ছেডান শিতানত এই মডেলটোৱে 40 শতাংশতকৈ অধিক বিক্ৰী বৃদ্ধি বৰ্তাই ৰাখিছে, যাৰ ফলত যোৱা এটা বছৰত নবীকৃত আগ্ৰহ দেখা পোৱা এটা ছেগমেণ্টত ইয়াৰ স্থান আৰু অধিক শক্তিশালী হৈছে । এই শেহতীয়া পৰিসংখ্যাই ফক্সৱেগেনৰ স্থানীয় পৰ্টফলিঅ’ৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বৰ চিন স্বৰূপ ।

কোম্পানীটোৰ INDIA 2.0 পদক্ষেপৰ অধীনত বিকশিত কৰা দুটা সামগ্ৰী ফক্সৱেগেন টাইগান এছ ইউ ভি আৰু ভাৰ্টাছ ছেডানৰ ঘৰুৱা বিক্ৰীৰ সংযুক্ত বিক্ৰী এতিয়া 1.6 লাখ ইউনিট অতিক্ৰম কৰিছে । দুয়োটা মডেল MQB-A0-IN প্লেটফৰ্মত নিৰ্মিত আৰু স্থানীয়কৰণৰ বাবে উল্লেখযোগ্য আকৰ্ষণ লাভ কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ফক্সৱেগেন ভাৰ্টাছেও আন এক মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰিছিল, দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক বিক্ৰী হোৱা ছেডান হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল ।

ব্ৰেণ্ড পাৰফৰমেন্স আৰু ছেগমেণ্ট ডাইনেমিক্স

ক্ৰমান্বয়ে SUV ৰ আধিপত্য থকা বজাৰখনত ধাৰাবাহিকভাৱে নিজৰ স্থান দখল কৰা কেইখনমান ছেডানৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে ফক্সৱেগেন ভাৰ্টাছ । ইয়াৰ অৱদানৰ লগতে ফক্সৱেগেন টাইগানৰ নিত্য বৃদ্ধি পোৱা চাহিদাই ভাৰতৰ প্ৰিমিয়াম গাড়ী ছেগমেণ্টত ফক্সৱেগেনক নিজৰ উপস্থিতি বজাই ৰখাত সহায় কৰিছে ।

কোম্পানীটোৱে কয় যে উচ্চমানৰ ভেৰিয়েন্টৰ প্ৰতি গ্ৰাহকৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধিয়ে মূলসুঁতিৰ প্ৰিমিয়াম ছেগমেণ্টত বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ, পৰিৱেশনমুখী অফাৰৰ দিশত পৰিৱৰ্তন ঘটাইছে । ফক্সৱেগেন ইণ্ডিয়াৰ ব্ৰেণ্ড ডাইৰেক্টৰ নীতিন কোহলীয়ে ছেডানৰ জনপ্ৰিয়তা বজাই ৰখাৰ বাবে গ্ৰাহকক প্ৰশংসা কৰে ।

তেওঁ কয়, “ফক্সৱেগেন ভাৰ্টাছ হৈছে প্ৰদৰ্শন, শৈলী আৰু সুৰক্ষাৰ মিশ্ৰণ বিচৰা ক্ৰেতাসকলৰ বাবে এক প্ৰিয় গাড়ী ।” তেওঁ ইয়াৰ প্ৰায় 20 মাহৰ ছেগমেণ্ট লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । কোহলীয়ে লগতে কয় যে এই মডেলে এক শক্তিশালী পৰিচয় গঢ়ি তুলিছে, যিয়ে ভাৰতত ভক্সৱেগেনৰ পূৰ্বৰ উৎসাহীক কেন্দ্ৰীভূত গাড়ীসমূহৰ উত্তৰাধিকাৰ প্ৰতিফলিত কৰিছে ।

