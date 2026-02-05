আৰম্ভ হ’ল Volkswagen Tayron R-Line ৰ প্ৰি-বুকিং; বৰ্তমানেও কোম্পানীয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই মূল্য

ETV Bharat / technology

Volkswagen India ই Volkswagen Tayron R-Line ৰ বাবে প্ৰি-বুকিং আৰম্ভ কৰিছে । 2026 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে ইয়াক মুকলি কৰিব কোম্পানীটোৱে ।

Volkswagen Tayron R-Line (Volkswagen India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 5, 2026 at 11:47 AM IST

হায়দৰাবাদ: Volkswagen India ই আগন্তুক ফ্লেগশ্বিপ এছ ইউ ভি Volkswagen Tayron R-Line ৰ প্ৰি-বুকিং মুকলি কৰিছে । এই নতুন তিনি শাৰীৰ এছ ইউ ভিখন টিগুয়ান অলস্পেচৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে মুকলি কৰা হ’ব, যিটো টিগুয়ানৰ 7 আসনৰ সংস্কৰণ ইতিমধ্যে ভাৰতত R-Line ভেৰিয়েণ্টত উপলব্ধ ।

ফক্সৱেগেন টিগুয়ানৰ দৰেই আগন্তুক নতুন VW Tayron R-Line কো সম্পূৰ্ণ লোডেড ভেৰিয়েণ্টত আগবঢ়োৱা হ’ব । সম্ভাৱ্য গ্ৰাহকে এই SUV খন 51,000 ৰ টোকেন পৰিমাণত প্ৰি-বুক কৰিব পাৰে, যদিও মূল্য 2026 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পিছত ঘোষণা কৰা হ'ব ।

Volkswagen Tayron R-Line (Volkswagen India)

এই কথা প্ৰকাশ কৰি Volkswagen India ৰ ব্ৰেণ্ড ডাইৰেক্টৰ নীতিন কোহলীয়ে কয়, “ভাৰতৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় জাৰ্মান গাড়ী ব্ৰেণ্ড হিচাপে আমি আমাৰ গ্ৰাহকসকলক তেওঁলোকৰ সকলো জীৱনশৈলীৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ আটাইতকৈ বহুমুখী, উন্নত আৰু মজাৰ বিলাসী এছ ইউ ভি আগবঢ়াবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু ।”

তেওঁ আৰু কয়, “প্ৰিমিয়াম 7 আসনযুক্ত এছ ইউ ভি খনৰ বজাৰত বিবেচনাশীল ক্ৰেতা আছে, গতিকে এনে এটা সামগ্ৰী থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যিয়ে শৈলী আৰু পদাৰ্থৰ লগতে কাৰ্যক্ষমতাও প্ৰদান কৰে ।”

আমোদজনক কথাটো হ’ল, Volkswagen Tayron R-Line ৰ বিপৰীতে আগন্তুক VW Tayron R-Line কোম্পানীটোৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ছাত্ৰপতি সম্ভাজিনগৰ প্লাণ্টত একত্ৰিত কৰা হ’ব । অৰ্থাৎ VW Tayron R-Line টিগুয়ান আৰ লাইনৰ নিকট হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত ভাৰতৰ ক্ৰেতাসকলৰ বাবে ইয়াক অধিক সহজে উপলব্ধ হ’ব পাৰে ।

Volkswagen Tayron R-Line আৰ্কিটেকচাৰ আৰু ইঞ্জিন

খবৰ অনুসৰি নতুন Tayron R-Line ভি ডব্লিউ টিগুয়ানৰ দৰে একেটা এম কিউ বি ইভ’ আৰ্কিটেকচাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, গতিকে ইয়াৰ কিছু সাদৃশ্য থাকিব । বিশেষকৈ ইয়াত কোম্পানীটোৰ EA888 পৰিয়ালৰ 2.0 লিটাৰৰ TSI EVO পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন থাকিব ।

বিশ্বজুৰি ইয়াক কেইবাটাও ভিন্ন ষ্টেট অৱ টিউনত উপলব্ধ যদিও ভাৰতত ইঞ্জিনটো 200 BHP আৰু 320 nm পিক টৰ্ক উৎপাদন কৰিবলৈ টিউন কৰা হ’ব । চাৰিওটা চকাতে 7 স্পীড ডি এছ জি অটোমেটিক আৰু ফক্সৱেগেনৰ 4Motion AWD ৰ জৰিয়তে শক্তি প্ৰদান কৰা হয় ।

Volkswagen Tayron R-Line (Volkswagen India)

Volkswagen Tayron R-Line ৰ বাহিৰৰ অংশ

ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক পৰিয়ালৰকেন্দ্ৰিক বাহন যেন লাগিব, য’ত ইউৰোপীয় এছ ইউ ভিৰ সঠিক ষ্টাইলিং প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব । ইয়াত এল ই ডি ডি আৰ এলৰ সৈতে এল ই ডি হেডলাইট, সংযুক্ত এল ই ডি টেইলম্প, আৰু স্প’ৰ্টী ডুৱেল টোন এলয় হুইল থাকিব ।

SUV খনৰ প্ৰফাইল চিলোৱাট চেক ভিত্তিক প্ৰতিদ্বন্দ্বী স্কোডা ক’ডিয়াকৰ সৈতে মিল আছে । মাত্ৰিকভাৱে গাড়ীখনৰ দৈৰ্ঘ 4792 মিলিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থ 1866 মিলিমিটাৰ, আনহাতে ইয়াৰ হুইলবেছ 2789 মিলিমিটাৰ । ই স্কোডা ক’ডিয়াকতকৈ অলপ ডাঙৰ ।

Volkswagen Tayron R-Line আভ্যন্তৰীণ অংশ

Volkswagen Tayron R-Line ৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ (Volkswagen India)

কেবিনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ডেচব’ৰ্ড ভি ডব্লিউ টিগুয়ান R-Line ৰ দৰেই, একে 15 ইঞ্চিৰ টাচস্ক্ৰীণ ইনফ’টেইনমেণ্ট ছিষ্টেম, 10.25 ইঞ্চিৰ ডিজিটেল ককপিট আৰু পেনোৰামিক ছানৰুফ । ইয়াৰ উপৰিও কোম্পানীটোৱে অগমেণ্টেড ৰিয়েলিটি হেড-আপ ডিছপ্লে (এ আৰ এইচ ইউ ডি), 30 টাইপ এম্বিয়েণ্ট লাইটিং আৰু 12-ৱে পাৱাৰ-এডজাষ্টেবল ফ্ৰন্ট চিট আগবঢ়াইছে । সৌভাগ্যক্ৰমে VW Tiguan R-Line ৰ তুলনাত ইয়াত ভেণ্টিলেচনও আছে ।

Volkswagen Tayron R-Line সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্য

আন আন বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে তিনিটা জ’ন ক্লাইমেট কণ্ট্ৰ’ল, জেচাৰ-কণ্ট্ৰ’লড পাৱাৰড টেইলগেট আৰু হাৰমান কাৰ্ডন চাৰউণ্ড চাউণ্ড ছিষ্টেম । সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে নটা এয়াৰবেগ, ইবিডিৰ সৈতে এবিএছ, ইলেক্ট্ৰনিক ষ্টেবিলিটি কণ্ট্ৰ’ল (ইএছচি), আৰু ওপৰলৈ আৰু তললৈ গাড়ী চলোৱাৰ বাবে হিল এচিষ্ট কণ্ট্ৰ’ল ।

