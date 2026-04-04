Volkswagen এ মুকলি কৰিলে Taigun Facelift ৰ ছবি; মুকলি হ’ল গাড়ীখনৰ টিজাৰ
Volkswagen India ই Volkswagen Taigun Facelift ৰ প্ৰথম আভাস প্ৰকাশ কৰিছে । কোম্পানীয়ে গাড়ীখনৰ টিজাৰ মুকলি কৰিছে ।
Published : April 4, 2026 at 1:51 PM IST
হায়দৰাবাদ: গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী Volkswagen India ই ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে নতুন Volkswagen Taigun Facelift । কোম্পানীটোৱে 9 এপ্ৰিলত গাড়ীখন মুকলি কৰিব যদিও তাৰ পূৰ্বে কোম্পানীটোৱে নতুন টাইগুন ফেচলিফ্টৰ প্ৰথম আভাস প্ৰকাশ কৰিছে । কোম্পানীটোৱে ছ’চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত গাড়ীখনৰ চাইড প্ৰফাইলৰ এক ম্লান ছবি প্ৰকাশ কৰিছে । অৱশ্যে এই একক ছবিখনে SUV ৰ ডিজাইনৰ কিছু পৰিৱৰ্তন মুকলি কৰিছে ।
গাড়ীখনৰ টিজাৰ ইমেজৰ অধিক আলোকিত সংস্কৰণে আশা কৰা ধৰণৰ কিছু পৰিৱৰ্তন প্ৰকাশ কৰে । গাড়ীখনৰ হেডলেম্পবোৰ অধিক পাতৰ আকৃতিৰ দেখা গৈছে, Tiguan আৰু Tayron ৰ দৰে গাড়ীৰ হেডলেম্পৰ সৈতে মিল থকাৰ বিপৰীতে সন্মুখৰ বাম্পাৰটোও নতুন যেন লাগে ।
চাইড প্ৰফাইলৰ সন্দৰ্ভত এলয় হুইলসমূহ পুনৰ ডিজাইন কৰা হৈছে, আনহাতে ৰিয়াৰ প্ৰফাইলত টেইল লেম্পত নতুন LED লাইট গাইড ডিজাইন আছে, কিন্তু পূৰ্বৰ SUV ৰ সংযুক্ত ডিজাইন ধৰি ৰাখিছে । পিছফালৰ বাম্পাৰৰ ডিজাইনো আপডেট কৰা হ’ব ।
অনলাইনত প্ৰকাশ একাংশ ফটো
অনলাইনত প্ৰকাশ পোৱা নতুন Tiguan ৰ ছবিসমূহে প্ৰকাশ কৰিছে যে আপডেট কৰা SUV খনৰ ফ্ৰন্ট এণ্ড ডিজাইন ফক্সৱেগেনৰ গ্ল’বেল SUV ৰ দৰেই হ’ব, য’ত পুনৰ ডিজাইন কৰা হেডলেম্পৰ কাষে কাষে চিকন গ্ৰীল থাকিব ।
ইয়াৰ বিশ্বমানৰ ভেৰিয়েণ্টবোৰৰ সৈতে ভাগ কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা আন ডিজাইন উপাদানসমূহৰ ভিতৰত আছে গ্ৰীলৰ ওপৰৰ প্ৰান্তত LED লাইটবাৰ আৰু মাজত আলোকিত ভি ডব্লিউ ল’গ’ ।
Volkswagen Taigun Facelift ৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ
ভিতৰৰ ফালৰ পৰা SUV খনে ফেচলিফ্ট কৰা Skoda Kushaq ৰ দৰেই আপডেট লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, য’ত আছে নতুন 10.25 ইঞ্চিৰ ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ, আপডেট কৰা টাচস্ক্ৰীণ, পেনোৰামিক ছানৰুফ আৰু পিছফালৰ আসনৰ বাবে মালিচ ফাংচন ।
Volkswagen Taigun Facelift ইঞ্জিন
যান্ত্ৰিকভাৱে নতুন টাইগুন ফেচলিফ্টত 1.0 লিটাৰৰ টি এছ আই পেট্ৰ’ল আৰু 1.5 লিটাৰ টি এছ আই পেট্ৰ’ল ইঞ্জিনৰ বিকল্পও থাকিব । অৱশ্যে Skoda Kushaq ৰ দৰেই 1.0 লিটাৰৰ টি এছ আই পেট্ৰ’ল ইঞ্জিনত 6 স্পীড অটোমেটিকৰ পৰিৱৰ্তে নতুন 8 স্পীড টৰ্ক কনভাৰ্টাৰ অটোমেটিক প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । পূৰ্বৰ দৰেই 1.0 TSI 6 স্পীড মেনুৱেলৰ সৈতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড আহিব, আনহাতে 1.5 TSI ত কেৱল ডিএছজিহে থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
