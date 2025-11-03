6,000mAh বেটাৰীৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Vivo Y19s 5G; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
নতুনকৈ মুকলি হোৱা Vivo Y19s 5G টাইটানিয়াম ছিলভাৰ আৰু মেজেষ্টিক গ্ৰীণ ৰঙৰ ৰূপত উপলব্ধ ।
Published : November 3, 2025 at 5:13 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতত 6,000mAh বেটাৰী আৰু 5G সংযোগৰ সমৰ্থনত মুকলি কৰা হৈছে Vivo Y19s 5G। কোম্পানীটোৱে এতিয়াও মূল্য প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও ভিভ’ ইণ্ডিয়া ৱেবছাইটত তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে যে দেশত এই ফোনটো দুটা ৰঙৰ আৰু তিনিটা ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টত বিক্ৰী কৰা হ’ব । ইয়াৰ ওপৰত ফোনটোৰ স্পেচিফিকেশন সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰকাশ কৰা হৈছে । ইয়াত 5 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট ফেচিং কেমেৰা আছে, যিটো চকুলোৰ টোপাল আকৃতিৰ ডিছপ্লে নটচৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে । হেণ্ডছেটটোত 6NM প্ৰক্ৰিয়াত নিৰ্মিত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি চিপছেট আছে । ইয়াৰ পিছফালে ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰাও আছে, লগতে এল ই ডি ফ্লেছ আছে । ইয়াক FuntouchOS 15 ৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, যিটো এণ্ড্ৰইড 15 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছে ।
ভাৰতত Vivo Y19s 5G মূল্য, উপলব্ধতা (প্ৰত্যাশিত)
ভাৰতত Vivo Y19s 5G ৰ মূল্য এতিয়াও কোম্পানীয়ে ঘোষণা কৰা নাই । এই হেণ্ডছেটটো 4GB+64GB, 4GB+128 GB আৰু 6 GB+128 GB কনফিগাৰেচনত উপলব্ধ হ’ব । Vivo Y19s 5G মেজেষ্টিক গ্ৰীণ আৰু টাইটানিয়াম ছিলভাৰ ৰঙৰ ৰূপত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ।
Gizmochina ই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি 4GB ৰেম + 64GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে Vivo Y19s 5G ৰ বেছ ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 10,999 টকা । ইফালে, 4GB ৰেম + 128 GB ষ্ট’ৰেজ আৰু 6GB ৰেম + 128GB থকা হাইয়াৰ এণ্ড অপচনৰ মূল্য ক্ৰমে 11,999 টকা আৰু 13,499 টকা হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
Vivo Y19s 5G স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্য
Vivo Y19s 5G হৈছে এণ্ড্ৰ’ইড 15 ভিত্তিক FuntouchOS 15 ত চলি থকা ডুৱেল ছিম হেণ্ডছেট । ইয়াত 720×1,600 পিক্সেল ৰিজ’লিউচন, 90Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 70 শতাংশ NTSC ৰঙৰ গেম, 260ppi পিক্সেল ঘনত্ব আৰু 700 নিট পৰ্যন্ত পিক ব্রাইটনেছৰ সৈতে 6.74 ইঞ্চি এলচিডি স্ক্ৰীণ আছে ।
বাজেট হেণ্ডছেটটোক শক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে এটা অক্টা কোৰ 6NM মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 6300 চিপ, য’ত দুটা পাৰফৰমেন্স কোৰ আৰু ছটা ইফিচিয়েন্সি কোৰ আছে, যিয়ে 2.4 গিগাহাৰ্টজৰ শীৰ্ষ ঘড়ী গতি প্ৰদান কৰে । Vivo Y19s 5G ত 6GB পৰ্যন্ত LPDDR4X ৰেম আৰু 128GB পৰ্যন্ত eMMC5.1 অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজ আছে, যিটো MicroSD কাৰ্ডৰ জৰিয়তে 2TB পৰ্যন্ত সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰি ।
অপটিক্সৰ বাবে Vivo Y19s 5G ত আছে ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট। ইয়াত 13 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী কেমেৰা (f/2.2) আৰু নিৰ্দিষ্ট নোহোৱা ০.৮ মেগাপিক্সেল ছেকেণ্ডাৰী কেমেৰা (f/3.0) আছে। সন্মুখত ইয়াত 5 মেগাপিক্সেল (f/2.2) ছেলফি কেমেৰা আছে । পিছফালৰ কেমেৰাই নাইট, প’ৰ্ট্ৰেইট, লাইভ ফটো, স্লো-মো আৰু টাইম-লেপছ মোডকে ধৰি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সমৰ্থন কৰে ।
অনব’ৰ্ড চেন্সৰৰ তালিকাত আছে সুৰক্ষাৰ বাবে এটা কাষত মাউণ্ট কৰা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট স্ক্যানাৰ, এটা এক্সিলেৰ’মিটাৰ, এটা এম্বিয়েণ্ট লাইট চেন্সৰ, এটা প্ৰক্সিমিটি চেন্সৰ আৰু এটা ই-কম্পাছ । নতুন Vivo Y19s 5G ত সংযোগৰ বাবে ডুৱেল বেণ্ড ৱাই-ফাই, ব্লুটুথ 5.4, ইউএছবি টাইপ-চি প’ৰ্ট, জিপিএছ, বেইড’, গ্ল’নাছ, গেলিলিও আৰু কিউজেএছএছ সমৰ্থন কৰা হৈছে ।
ইয়াত 15W তাঁৰযুক্ত চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 6,000mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । Vivo ই দাবী কৰিছে যে এই ফোনটো ধূলি আৰু স্প্লেচ ৰেজিষ্টেন্সৰ বাবে IP64 ৰেটিং দিয়া হৈছে । Vivo Y19s 5G ৰ মাত্ৰা 167.3×76.95×8.19 মিমি আৰু ওজন প্ৰায় 199 গ্ৰাম ।
