ভাৰতত শীঘ্ৰেই মুকলি হ’ব Vivo X300 Pro আৰু X300; নিশ্চিত কৰিলে BIS এ
Vivo X300 আৰু X300 Pro দুয়োটা BIS ডাটাবেছত দেখা গৈছে, যিয়ে ভাৰতত মুকলি হোৱাৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে ।
Published : October 24, 2025 at 3:06 PM IST
হায়দৰাবাদ: নতুন ফ্লেগশ্বিপ ফোন ছিৰিজ মুকলি কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে Vivo ই । এই ফোন ছিৰিজটোৰ নাম হৈছে Vivo X300 Series, য’ত দুটা স্মাৰ্টফোন আছে – Vivo X300 আৰু Vivo X300 Pro। ইতিমধ্যে কোম্পানীটোৱে এই নতুন ফোন দুটা নিজৰ ঘৰুৱা বজাৰ চীনত মুকলি কৰিছে যদিও এতিয়া ভাৰততো এই নতুন ফোন দুটা মুকলি কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
এতিয়া এই দুয়োটা ফোন ভাৰতৰ BIS (ব্যুৰ’ অৱ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ) ৱেবছাইটত দেখা গৈছে । ইয়াৰ অৰ্থ স্পষ্ট যে Vivo ই অতি সোনকালে ভাৰততো এই ফোন ছিৰিজ মুকলি কৰিব । ইয়াৰ পূৰ্বে ইউ এ ইৰ টি ডি আৰ এ প্ৰমাণপত্ৰ ৱেবছাইটত ভিভ’ X300 আৰু ভিভ’ X300 প্ৰ’ দেখা গৈছিল । এতিয়া এই নতুন ভিভ’ ফোন দুটাৰ BIS লিষ্টিঙে নিশ্চিত কৰিছে যে কোম্পানীয়ে অতি সোনকালে এই নতুন ফোন দুটা ভাৰতত মুকলি কৰিব । এই ফোন দুটাৰ কথা বিষয়ে জানো আহক ।
Vivo X300 Pro (V2514) and Vivo X300 (V2515) are both approved by the BIS certification platform in India.#Vivo #VivoX300series #VivoX300 #VivoX300Pro pic.twitter.com/THJCYA9LeT— Anvin (@ZionsAnvin) October 23, 2025
মডেল নম্বৰ আৰু BIS আপডেট
টেক টিপষ্টাৰ এনভিনে (@ZionsAnvin) এক্স (পূৰ্বৰ টুইটাৰ)ত পোষ্ট কৰি কয় যে:
- Vivo X300 Pro (V2514)
- Vivo X300 (V2515)
দুয়োটা ফোন এতিয়া BIS ৰ ডাটাবেছত তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ অহা কেইসপ্তাহমানৰ ভিতৰত কোম্পানীটোৱে অফিচিয়েল লঞ্চ টাইমলাইন ঘোষণা কৰিব পাৰে ।
ভাৰতীয় সংস্কৰণত কি কি উপলব্ধ হ’ব ?
Vivo X300 ছিৰিজৰ ভাৰতীয় মডেলৰ স্পেচিফিকেশন আৰু ফিচাৰ এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও কিছুমান বাতৰি অনুসৰি দুয়োটা ফোনৰ ভাৰতীয় ভেৰিয়েণ্টত চীনা মডেলৰ দৰেই প্ৰায় একে বৈশিষ্ট্য থাকিব । অৱশ্যে কেইটামান সৰু সৰু সালসলনি হ’ব পাৰে । উদাহৰণস্বৰূপে, কোম্পানীটোৱে বেটাৰীৰ ক্ষমতা সামান্য সলনি কৰিব পাৰে, কিয়নো চীনৰ স্মাৰ্টফোন কোম্পানীসমূহে ভাৰতীয় মডেলত প্ৰায়ে ডাঙৰ বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰে ।
Vivo X300 ছিৰিজৰ বৈশিষ্ট্য
|স্পেচিফিকেশ্যন
|বিৱৰণ
|ডিছপ্লে’
|6.31-inch 1.5K OLED
|চিপছেট/OS
|মেডিয়াটেক ডাইমেনচিটী 9500, এণ্ড্ৰ’ইড 16 ভিত্তিক অৰিজিন OS 6
|ৰিয়াৰ কেমেৰা
|200MP ছেমছাং HPB (OIS) + 50MP JN1 আল্ট্ৰা ৱাইড + 50MP Sony LYT-602 পেৰিস্কোপ টেলিফটো
|সমুখৰ কেমেৰা
|50MP ছেমছাং JN1
|বেটাৰী
|6,040mAh, 90W তাঁৰযুক্ত + 40W বেঁতাৰ চাৰ্জিং
|অন্যান্য বৈশিষ্ট্য
|একশ্যন বুটাম, চিগনেল এম্প্লিফায়াৰ চিপ, ডুৱেল স্পীকাৰ, IP68, Wi-Fi 7, NFC, USB 3.2
X300 ছিৰিজত কি বিশেষত্ব আছে ?
- দুয়োটা ফোনতে একেটা ফ্লেগশ্বিপ লেভেলৰ প্ৰচেছৰ আছে ।
- কেমেৰাৰ চেটআপত 200MP পেৰিস্কোপ টেলিফটো লেন্সৰ এটা ডাঙৰ হাইলাইট ।
- ফ্লেগশ্বিপ গ্ৰেডৰ ডিছপ্লে আৰু 90ৱাট ফাষ্ট চাৰ্জিঙে ইয়াক প্ৰিমিয়াম ছেগমেণ্টত প্ৰত্যক্ষ প্ৰতিযোগিতাত স্থান দিছে ।
- ইয়াৰ উপৰিও এণ্ড্ৰ’ইড 16 আৰু অৰিজিনঅ’এছ 6 য়ে ব্যৱহাৰকাৰীৰ অভিজ্ঞতা মসৃণ কৰি তুলিব ।
ভাৰতত মুকলি কেতিয়া ?
ভিভ’ৰ মুকলিৰ তাৰিখ এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই যদিও BIS লিষ্টিঙৰ পিছত নিশ্চিত হৈছে যে ভিভ’ X300 ছিৰিজ ভাৰতত নৱেম্বৰৰ শেষ সপ্তাহত বা ডিচেম্বৰৰ আৰম্ভণিতে মুকলি কৰিব পাৰিব ।
