200 মেগাপিক্সেল ZEISS কেমেৰাৰ সৈতে বিশ্ব বজাৰত মুকলি হ’ল Vivo X300 ছিৰিজ

বিশ্ব বজাৰত মুকলি হ’ল Vivo X300 Pro আৰু Vivo X300 ৷ ভাৰতত কেতিয়া মুকলি হ’ব এই হেণ্ডছেটটো ।

Vivo X300 Series Launched Globally With 200-Megapixel Zeiss Camera, Up to 6.78-Inch Display: Price, Features
বিশ্ব বজাৰত মুকলি হ’ল Vivo X300 ছিৰিজ (Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 31, 2025 at 10:31 AM IST

হায়দৰাবাদ: বৃহস্পতিবাৰে বিশ্বজুৰি মুকলি কৰা হয় Vivo X300 Pro আৰু Vivo X300 । চীনত Vivo X300 ছিৰিজৰ মুকলিৰ দুসপ্তাহৰ পাছত বিশ্ব বজাৰত মুকলি কৰা হয় X300 ছিৰিজ । দুয়োটা হেণ্ডছেটতে ফ্লেগশ্বিপ 3NM অক্টা কোৰ মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 9500 চিপছেট আছে । তদুপৰি Vivo X300 Pro আৰু Vivo X300 ত ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে । সন্মুখত দুয়োটা ফোনতে 50 মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি কেমেৰা আছে, যিটো হোল পাঞ্চ ডিছপ্লে কাটাআউটৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে । শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতত ডিচেম্বৰৰ আৰম্ভণিতে Vivo X300 series মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

Vivo X300 Series মূল্য, উপলব্ধতা

Vivo X300 Pro ৰ মূল্য 16GB ৰেম + 512GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে একমাত্ৰ ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে 1399 ইউৰো (প্ৰায় 1,43,000 টকা) নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । আনহাতে, 12GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজ থকা বেছ মডেলৰ বাবে Vivo X300 ৰ মূল্য 1,049 ইউৰো (প্ৰায় 1,08,000 টকা)ৰ পৰা আৰম্ভ হয় । ইফালে 16GB ৰেম + 512GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে টপ অৱ দ্য লাইন অপচনৰ মূল্য 1,099 ইউৰো (প্ৰায় 1,13,000 টকা)।

বিশ্ব বজাৰত মুকলি হ’ল Vivo X300 ছিৰিজ (Vivo)

কোম্পানীটোৰ অনলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে ইউৰোপত 3 নৱেম্বৰত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব Vivo X300 ছিৰিজৰ দুয়োটা ফোন । Vivo X300 Pro ডুন ব্ৰাউন আৰু ফেণ্টম ব্লেক ৰঙৰ ৰূপত আগবঢ়োৱা হ’ব । ইফালে, Vivo X300 Halo Pink আৰু Phantom Black ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ হ’ব ।

Vivo X300 Pro স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্যসমূহ

Vivo X300 Pro হৈছে ডুৱেল ছিম হেণ্ডছেট যিটো এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক অৰিজিনঅ'এছ 6 ৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হয় । ইয়াত 6.78 ইঞ্চি 1260×2800 পিক্সেল ফ্লেট Q10+ LTPO AMOLED ডিছপ্লে আছে যাৰ সৈতে 120 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 300 হাৰ্টজ টাচ চেম্পলিং ৰেট, 1.07 বিলিয়ন ৰং আৰু 452 PPP পিক্সেল ঘনত্ব । পৰ্দাই এটা P3 ৰঙৰ গেম আৰু HDR সমৰ্থন কৰে । ইয়াৰ স্ক্ৰীণ টু বডি ৰেচিঅ’ও 94.85 শতাংশ ।

ফ্লেগশ্বিপ Vivo X300 Pro ক শক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে এটা অক্টা কোৰ 3NM মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 9500 চিপ, যিয়ে 4.21 গিগাহাৰ্টজৰ শীৰ্ষ ঘড়ী গতি প্ৰদান কৰে । SoC এটা Mali G1-Ultra GPU, 16GB পৰ্যন্ত LPDDR5X Ultra ৰেম আৰু 512GB পৰ্যন্ত UFS 4.1 অনবৰ্ড সংৰক্ষণৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত V3+ Imaging চিপ পোৱা যায় ।

বিশ্ব বজাৰত মুকলি হ’ল Vivo X300 ছিৰিজ (Vivo)

অপটিক্সৰ বাবে Vivo X300 Pro ত ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে । ইয়াত 50 মেগাপিক্সেল (f/1.57) প্ৰাইমেৰী কেমেৰা, 50মেগাপিক্সেল (f/2.0) আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰা আৰু 100x ডিজিটেল জুম ক্ষমতাৰ সৈতে 200 মেগাপিক্সেল (f/2.67) পেৰিস্কোপ কেমেৰা আছে । সন্মুখত ইয়াত 50 মেগাপিক্সেল (f/2.0) ছেলফি কেমেৰা পোৱা যায়, যিটো হোল-পাঞ্চ কাটাআউটৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে । পিছফালৰ কেমেৰা ছেটআপত 8K ৰিজ’লিউচনৰ ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰি ।

অনব’ৰ্ড চেন্সৰৰ তালিকাত আছে নিৰাপত্তাৰ বাবে থ্ৰীডি আল্ট্ৰাছ’নিক ইন-ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ, লেজাৰ অটোফ’কাছ চেন্সৰ, হল ইফেক্ট চেন্সৰ, আই আৰ ব্লাষ্টাৰ, ফ্লিকাৰ চেন্সৰ আৰু মাল্টিস্পেকট্ৰল চেন্সৰ । ভিভ’ Vivo X300 Pro ই সংযোগৰ বাবে ৱাই-ফাই 7, ব্লুটুথ 5.4, এনএফচি, জিপিএছ আৰু ইউএছবি 3.2 জেন 1 টাইপ-চি প’ৰ্ট সমৰ্থন কৰে ।

ইয়াত 90W তাঁৰযুক্ত আৰু 40W বেতাঁৰ চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 5,440mAh বেটাৰী আছে । Vivo X300 Pro ত আছে ডুৱেল স্পীকাৰ ছেটআপ, এক্স-এক্স লিনিয়াৰ মটৰ, একচন বুটাম আৰু চিগনেল এম্প্লিফায়াৰ চিপ । ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে ইয়াক IP68 ৰেটিং দিয়া হৈছে। Pro মডেলৰ মাত্ৰা 161.98×75.48×7.99 মিমি আৰু ওজন প্ৰায় 226 গ্ৰাম ।

Vivo X300 স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্যসমূহ

Vivo X300 নামেৰে নামাকৰণ কৰা এই ভেনিলা মডেলটোত প্ৰ’ ভেৰিয়েণ্টৰ দৰেই চিপ, অ’ এছ, কানেক্টিভিটি অপচন আৰু ছিকিউৰিটি ফিচাৰ আছে । ইয়াত সৰু 6.31 ইঞ্চি 1216×2640 পিক্সেলৰ ফ্লেট Q10+ LTPO AMOLED স্ক্ৰীণ আছে যদিও বাকী ডিছপ্লে বৈশিষ্ট্যসমূহ একে । লগতে, ইয়াত Vivo X300 Pro ৰ 5440 mAh বেটাৰীৰ পৰিৱৰ্তে 5360mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে ।

কি এই 'ZEISS Image'

'ZEISS Image' হ’ল ZEISS ৰ অপটিকেল সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা উৎপাদিত ছবি, যিবোৰ উচ্চমানৰ আৰু নিখুঁততাৰ বাবে পৰিচিত বা ZEISS ছফট্ ৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰি বিশ্লেষণ কৰা বৈজ্ঞানিক আৰু ঔদ্যোগিক ছবি, যেনে গৱেষণা আৰু গুণগত নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে মাইক্ৰস্কোপি ছবি ।

