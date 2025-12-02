200 মেগাপিক্সেল মেইন কেমেৰাৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Vivo X300
Vivo X300 চলিব OriginOS6 ত, যিটো এণ্ড্ৰইড 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছে ।
Published : December 2, 2025 at 2:19 PM IST
হায়দৰাবাদ: কোম্পানীটোৰ X স্মাৰ্টফোন ছিৰিজৰ শেহতীয়া সংযোজন Vivo X300 ভাৰতত মঙলবাৰে মুকলি কৰা হয় । অক্টোবৰৰ আৰম্ভণিতে চীনত মুকলি কৰা Vivo X300 ছিৰিজটো দুসপ্তাহমানৰ পিছত নিৰ্বাচিত বিশ্বব্যাপী বজাৰত উপস্থিত হয় । Vivo X300 ৰ ভাৰতীয় ভেৰিয়েণ্টটো ইয়াৰ চীনা আৰু বিশ্বব্যাপী সমকক্ষৰ দৰেই মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 9500 চিপছেটত চলিব আৰু ইয়াত কোম্পানীটোৰ শেহতীয়া অৰিজিনঅ’এছ 6 স্কিন আছে, যিটো এণ্ড্ৰইড 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । Vivo X300 ছিৰিজৰ ফোনত অতিৰিক্ত টেলিকনভাৰ্টাৰ কিটৰ সৈতে উপলব্ধ ।
ভাৰতত Vivo X300 ৰ মূল্য, উপলব্ধতা
ভাৰতত Vivo X300 ৰ মূল্য আৰম্ভ 12GB + 256GB বিকল্পৰ বাবে 75,999 টকা । 12GB + 512GB আৰু 16GB + 512GB ৰেম আৰু ষ্ট’ৰেজ কনফিগাৰেচনৰ মূল্য 81,999 টকা আৰু ক্ৰমে 85,999 টকা । ইয়াক এলিট ব্লেক, মিষ্ট ব্লু আৰু ছামিট ৰেড ৰঙৰ বিকল্পত ক্ৰয়ৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব ।
Vivo X300 বৈশিষ্ট্য, স্পেচিফিকেশন
Vivo X300 ত 6.31 ইঞ্চি 1.5K (1216×2640 পিক্সেল) AMOLED ডিছপ্লে আছে যাৰ সৈতে 120Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 300Hz পৰ্যন্ত টাচ্চ চেম্পলিং ৰেট আৰু HDR সমৰ্থন আছে । ইয়াত 3nm MediaTek Dimensity 9500 SoC ৰ দ্বাৰা চালিত, প্ৰ’ ইমেজিং VS1 চিপ আৰু V3+ ইমেজিং চিপৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । হেণ্ডছেটটোৱে 16 GB পৰ্যন্ত LPDDR5x আল্ট্ৰা ৰেম আৰু 512GB লৈকে UFS 4.1 অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজ সমৰ্থন কৰে । ইয়াক এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক অৰিজিনঅ’এছ 6 ৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
অপটিক্সৰ বাবে Vivo X300 ত আছে জেইছ-বেকড ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট, য’ত আছে অপটিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচন (অ’আইএছ)ৰ সৈতে 200 মেগাপিক্সেল 1/1.14 ইঞ্চি এইচপিবি চেন্সৰ, 50 মেগাপিক্সেল 1/2.76 ইঞ্চি JN1 ৱাইড এংগল লেন্স আৰু 50 মেগাপিক্সেল চ’নী IMX885 এলৱাইটি-602 OIS আৰু 3x অপটিকেল জুমৰ সৈতে টেলিফটো শ্বুটাৰ । সন্মুখত হেণ্ডছেটটোত ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবেও 50 মেগাপিক্সেলৰ চেন্সৰ আছে । সকলো কেমেৰাই 4K ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং সমৰ্থন কৰে ।
Vivo X300 ত 90W তাঁৰযুক্ত আৰু 40W বেতাঁৰ চাৰ্জিঙৰ বাবে সমৰ্থনৰ সৈতে 6,040mAh লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । সুৰক্ষাৰ বাবে ইয়াত ইন-ডিছপ্লে থ্ৰীডি আল্ট্ৰাছ’নিক চিংগল-পইণ্ট ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ আছে । সংযোগৰ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে 5G, 4G, ৱাই-ফাই, ব্লুটুথ 6, জিপিএছ, এনএফচি, অ’টিজি আৰু এটা ইউএছবি টাইপ-চি প’ৰ্ট । ইয়াৰ ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP68 আৰু IP69 ৰেটিং আছে । ইয়াৰ উপৰিও হেণ্ডছেটটোৰ আকাৰ 150.57×71.92×7.95 মিমি আৰু ওজন 190 গ্ৰাম ।
