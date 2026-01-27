5MP ট্ৰিপল কেমেৰাৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল vivo X200T, আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
ট্ৰিপল 50MP Zeiss কেমেৰা, 6200 mAh বেটাৰীৰ সৈতে Vivo ই মুকলি কৰিলে vivo X200T ৷ এই ফোনটোৰ দাম, উপলব্ধতা, বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে জানো আহক ---
Published : January 27, 2026 at 12:37 PM IST
হায়দৰাবাদ: আজি Vivo ই ভাৰতত মুকলি কৰে vivo X200T ৷ 2025 বৰ্ষৰ ফ্লেগশ্বিপ লাইনআপ X200 ছিৰিজত এই নতুন স্মাৰ্টফোনটো মুকলি কৰিছে Vivo ই । vivo X200T নামেৰে ডাব কৰা এই হেণ্ডছেটটো হৈছে vivo X200 ৰ চিপছেট আৰু বেটাৰী উন্নীতকৰণ সংস্কৰণ ।
মূল্য, ৰঙৰ বিকল্প
ভাৰতত vivo X200T ৰ বেচ 12GB ৰেম + 256GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 59,999 টকা, আনহাতে 12GB ৰেম + 512GB ষ্ট’ৰেজ অপচনৰ খুচুৰা মূল্য 69,999 টকা । এই হেণ্ডছেটটো দুটা ৰঙৰ ভিন্নতাত উপলব্ধ হ’ব: ষ্টেলাৰ ব্লেক আৰু ছিছাইড লাইলাক । মুকলি অফাৰৰ অংশ হিচাপে Axis, HDFC আৰু SBI কাৰ্ড ব্যৱহাৰকাৰীয়ে স্মাৰ্টফোনত 5 হাজাৰ টকাৰ ফ্লেট ৰেহাই লাভ কৰিব পাৰিব ।
শীঘ্ৰেই বিতং প্ৰতিবেদন