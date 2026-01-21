ঘোষণা হ’ল Vivo X200T মুকলিৰ দিন; থাকিব 50+50+50MP ZEISS কেমেৰা ছেটআপ
শেহতীয়াকৈ ভাৰতত মুকলি কৰা Origin OS ত চলিব এই ফোনটোত ফ্লেগশ্বিপ প্ৰচেছৰ চিপও থাকিব ।
Published : January 21, 2026 at 11:09 AM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতত ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ফ্লেগশ্বিপ ফোন মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে Vivo ই । এই ফোনটোৰ নাম হ’ব Vivo X200T । কোম্পানীটোৱে আজি নিজৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ হেণ্ডেলত পোষ্ট কৰে যে 27 জানুৱাৰীত দুপৰীয়া 12 বজাত এই ফোনটো ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব । ফোনটোত বৃহৎ চেন্সৰৰ আকাৰৰ সৈতে কেমেৰা ছেটআপ থাকিব । ইয়াৰ উপৰিও এই ফোনটোত এটা ডাঙৰ বেটাৰী, এটা ফ্লেগশ্বিপ প্ৰচেছৰ আৰু শেহতীয়াকৈ ভাৰতত মুকলি কৰা শেহতীয়া অপাৰেটিং ছিষ্টেম থাকিব ।
Vivo ই প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি জৰিয়তেও এই ফোনটোৰ মুকলিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছিল । লগতে নিশ্চিত কৰা হৈছে যে এই ফোনটো ভিভ’ ইণ্ডিয়া ষ্ট’ৰ, ফ্লিপকাৰ্ট আৰু অফলাইন খুচুৰা বিপণীত বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব । এই আগন্তুক ফোনটোৰ কেইবাটাও স্পেচিফিকেশন নিশ্চিত কৰিছে Vivo ই ।
Get ready to Go Further.— vivo India (@Vivo_India) January 20, 2026
The all-new vivo X200T is ready to re-define how far your shots can go.
Co-engineered with ZEISS, powered to push limits.
The all-new vivo X200T, launching on 27th Jan
Stay tuned to know more.#vivoX200T #MyCityVibes #ZEISSImageGoFurther pic.twitter.com/FUzMdLiZJN
Vivo X200T ত থাকিব এক উৎকৃষ্ট কেমেৰা ছেটআপ
এই ফোনটোৰ কেমেৰা ইয়াৰ আটাইতকৈ বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিচাপে বিবেচিত হৈছে । কোম্পানীটোৱে এই ফোনটোৰ পিছফালে তিনিটা 50 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা প্ৰদান কৰিছে । এই ফোনটোৰ কেমেৰা ছেটআপ সম্পূৰ্ণ ZEISS চালিত । ফোনটোৰ মূল কেমেৰাত 50MP IMX921 চেন্সৰ আছে, যাৰ আকাৰ 1/1.56" আৰু এপাৰচাৰ f/1.57 । এই চেন্সৰত OIS সমৰ্থন, ZEISS T* কোটিং আৰু Vivo Camera-Bionic Spectrum Technology 2.0 আছে ।
এই ফোনটোৰ দ্বিতীয়টো পিছফালৰ কেমেৰাত 50MP JN1 চেন্সৰ আছে, যাৰ আকাৰ 1/2.76" আৰু এপাৰচাৰ f/2.0 । এই চেন্সৰটোত 15mm সমতুল্য ফ’কেল লেংথ আৰু অটোফ’কাছ আছে ।
ফোনটোৰ তৃতীয়টো পিছফালৰ কেমেৰাত 1/1.95" চেন্সৰৰ আকাৰ আৰু f/2.57 এপাৰচাৰৰ সৈতে 50MP IMX882 চেন্সৰ আছে । এই চেন্সৰৰ সৈতে 70mm পেৰিস্কোপ টেলিফটো লেন্স আছে যিয়ে ZEISS HyperZoom 100x লৈকে সমৰ্থন কৰে । ইয়াৰ উপৰিও এই লেন্সত 20x টেলিফটো মেক্ৰ' লেন্স আৰু ZEISS আছে T* আৱৰণ ।
ছেলফি আৰু ভিডিঅ' কলিঙৰ বাবে কোম্পানীয়ে 1/3.44 আকাৰৰ 32MP KD1 চেন্সৰ প্ৰদান কৰিছে । সামগ্ৰিকভাৱে ফোনটোৰ বেক আৰু ফ্ৰন্ট কেমেৰা ছেটআপ যথেষ্ট ভাল দেখা গৈছে । অৱশ্যে পিকচাৰ আৰু ভিডিঅ'ৰ মানদণ্ড ফোনটোৰ ৰিভিউৰ পিছতহে জানিব পৰা যাব ।
ফ্লেগশ্বিপ প্ৰচেছৰ আৰু বৃহৎ বেটাৰী
ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোৰ প্ৰচেছৰৰ বাবে ফ্লেগশ্বিপ মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 9400+ চিপ আছে । এই চিপটোৰ AuTuTu বেঞ্চমাৰ্ক স্ক’ৰ 30 ৰ ওপৰত বুলি দাবী কৰা হৈছে ।ফোনটো অৰিজিন OS6 ত চলিব, যিটো এণ্ড্ৰইড 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত IP68 আৰু IP69 ধূলি আৰু পানী আৰু ধূলিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ পানী প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আছে । ছিছাইড লাইলাক আৰু ষ্টেলাৰ ব্লেক ৰঙত উপলব্ধ হ’ব । ইয়াত 90W ফ্লেছ চাৰ্জিং আৰু 40W বেতাঁৰ ফ্লেছ চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 6200mAh বেটাৰী থাকিব । ফোনটোত গেমিঙৰ বাবে বাইপাছ চাৰ্জিং ফিচাৰো আছে ।
