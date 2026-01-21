ETV Bharat / technology

ঘোষণা হ’ল Vivo X200T মুকলিৰ দিন; থাকিব 50+50+50MP ZEISS কেমেৰা ছেটআপ

শেহতীয়াকৈ ভাৰতত মুকলি কৰা Origin OS ত চলিব এই ফোনটোত ফ্লেগশ্বিপ প্ৰচেছৰ চিপও থাকিব ।

vivo-x200t-india-launch-date-announced-specification-features-price-details
Vivo X200T ত থাকিব 50+50+50MP ZEISS (Vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 21, 2026 at 11:09 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ভাৰতত ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ফ্লেগশ্বিপ ফোন মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে Vivo ই । এই ফোনটোৰ নাম হ’ব Vivo X200T । কোম্পানীটোৱে আজি নিজৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ হেণ্ডেলত পোষ্ট কৰে যে 27 জানুৱাৰীত দুপৰীয়া 12 বজাত এই ফোনটো ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব । ফোনটোত বৃহৎ চেন্সৰৰ আকাৰৰ সৈতে কেমেৰা ছেটআপ থাকিব । ইয়াৰ উপৰিও এই ফোনটোত এটা ডাঙৰ বেটাৰী, এটা ফ্লেগশ্বিপ প্ৰচেছৰ আৰু শেহতীয়াকৈ ভাৰতত মুকলি কৰা শেহতীয়া অপাৰেটিং ছিষ্টেম থাকিব ।

Vivo ই প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি জৰিয়তেও এই ফোনটোৰ মুকলিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছিল । লগতে নিশ্চিত কৰা হৈছে যে এই ফোনটো ভিভ’ ইণ্ডিয়া ষ্ট’ৰ, ফ্লিপকাৰ্ট আৰু অফলাইন খুচুৰা বিপণীত বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব । এই আগন্তুক ফোনটোৰ কেইবাটাও স্পেচিফিকেশন নিশ্চিত কৰিছে Vivo ই ।

Vivo X200T ত থাকিব এক উৎকৃষ্ট কেমেৰা ছেটআপ

এই ফোনটোৰ কেমেৰা ইয়াৰ আটাইতকৈ বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিচাপে বিবেচিত হৈছে । কোম্পানীটোৱে এই ফোনটোৰ পিছফালে তিনিটা 50 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা প্ৰদান কৰিছে । এই ফোনটোৰ কেমেৰা ছেটআপ সম্পূৰ্ণ ZEISS চালিত । ফোনটোৰ মূল কেমেৰাত 50MP IMX921 চেন্সৰ আছে, যাৰ আকাৰ 1/1.56" আৰু এপাৰচাৰ f/1.57 । এই চেন্সৰত OIS সমৰ্থন, ZEISS T* কোটিং আৰু Vivo Camera-Bionic Spectrum Technology 2.0 আছে ।

এই ফোনটোৰ দ্বিতীয়টো পিছফালৰ কেমেৰাত 50MP JN1 চেন্সৰ আছে, যাৰ আকাৰ 1/2.76" আৰু এপাৰচাৰ f/2.0 । এই চেন্সৰটোত 15mm সমতুল্য ফ’কেল লেংথ আৰু অটোফ’কাছ আছে ।

ফোনটোৰ তৃতীয়টো পিছফালৰ কেমেৰাত 1/1.95" চেন্সৰৰ আকাৰ আৰু f/2.57 এপাৰচাৰৰ সৈতে 50MP IMX882 চেন্সৰ আছে । এই চেন্সৰৰ সৈতে 70mm পেৰিস্কোপ টেলিফটো লেন্স আছে যিয়ে ZEISS HyperZoom 100x লৈকে সমৰ্থন কৰে । ইয়াৰ উপৰিও এই লেন্সত 20x টেলিফটো মেক্ৰ' লেন্স আৰু ZEISS আছে T* আৱৰণ ।

ছেলফি আৰু ভিডিঅ' কলিঙৰ বাবে কোম্পানীয়ে 1/3.44 আকাৰৰ 32MP KD1 চেন্সৰ প্ৰদান কৰিছে । সামগ্ৰিকভাৱে ফোনটোৰ বেক আৰু ফ্ৰন্ট কেমেৰা ছেটআপ যথেষ্ট ভাল দেখা গৈছে । অৱশ্যে পিকচাৰ আৰু ভিডিঅ'ৰ মানদণ্ড ফোনটোৰ ৰিভিউৰ পিছতহে জানিব পৰা যাব ।

ফ্লেগশ্বিপ প্ৰচেছৰ আৰু বৃহৎ বেটাৰী

ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোৰ প্ৰচেছৰৰ বাবে ফ্লেগশ্বিপ মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 9400+ চিপ আছে । এই চিপটোৰ AuTuTu বেঞ্চমাৰ্ক স্ক’ৰ 30 ৰ ওপৰত বুলি দাবী কৰা হৈছে ।ফোনটো অৰিজিন OS6 ত চলিব, যিটো এণ্ড্ৰইড 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত IP68 আৰু IP69 ধূলি আৰু পানী আৰু ধূলিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ পানী প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আছে । ছিছাইড লাইলাক আৰু ষ্টেলাৰ ব্লেক ৰঙত উপলব্ধ হ’ব । ইয়াত 90W ফ্লেছ চাৰ্জিং আৰু 40W বেতাঁৰ ফ্লেছ চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 6200mAh বেটাৰী থাকিব । ফোনটোত গেমিঙৰ বাবে বাইপাছ চাৰ্জিং ফিচাৰো আছে ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

VIVO X200T PRICE
VIVO X200T SPECIFCIATIONS
VIVO X200T CAMERA
ETV BHARAT ASSAM TECH NEWS
VIVO X200T LAUNCH DATE IN INDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.