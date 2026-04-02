7,000mAh বেটাৰী, 200 মেগাপিক্সেল ৰিয়াৰ কেমেৰাৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Vivo V70 FE
ভাৰতত মুকলি হ’ল Vivo V70 FE ৷ আছে 7,000mAh বেটাৰীৰ লগতে 200-মেগাপিক্সেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ৷ ফোনটোৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানো আহক ---
Published : April 2, 2026 at 4:08 PM IST
হায়দৰাবাদ: বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতত মুকলি কৰা হয় কোম্পানীটোৰ শেহতীয়া মিডৰেঞ্জ অফাৰ Vivo V70 FE। হেণ্ডছেটটোত আছে এটা ডাঙৰ OLED ডিছপ্লে, হাই-ৰিজ’লিউচন 200 মেগাপিক্সেলৰ মূল কেমেৰা আৰু ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে এটা ডাঙৰ 7000mAh বেটাৰী । ইয়াত এটা MediaTek Dimensity 7360-Turbo চিপছেট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, AI ইমেজিং বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰে আৰু ছয় বছৰলৈকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া সুৰক্ষা আপডেটৰ সৈতে Origin OS 6 ত চলিব । ই দেশৰ বৰ্তমানৰ Vivo V70 লাইনআপত যোগদান কৰে, য’ত ষ্টেণ্ডাৰ্ড V70 আৰু V70 Elite ভেৰিয়েণ্ট অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
ভাৰতত Vivo V70 FE মূল্য, উপলব্ধতা
Never miss a mischief. Slay every detail with 200MP OIS Ultra-Clear Main Camera on vivo V70 FE.— vivo India (@Vivo_India) April 2, 2026
Pre-book now!#vivoV70FE #PortraitSoPro #SlayEveryDetail pic.twitter.com/75l4XS2lQj
ভাৰতত Vivo V70 FE ৰ মূল্য আৰম্ভ 8GB + 128GB বিকল্পৰ বাবে 37,999 টকা; আনহাতে 8GB + 256GB আৰু 12GB + 256GB সংস্কৰণৰ মূল্য 40,999 টকা আৰু 44,999 টকা । হেণ্ডছেটটো মনছুন ব্লু আৰু নৰ্দাৰ্ণ লাইটছ পাৰ্পল ফিনিচিঙত আগবঢ়োৱা হৈছে । Vivo ৰ ৱেবছাইট, ফ্লিপকাৰ্ট আৰু আমাজনত উপলব্ধ হ’ব এই ফোনটো বৰ্তমান প্ৰি-অৰ্ডাৰৰ বাবে মুকলি । 9 এপ্ৰিলৰ পৰা দেশত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব ।
গ্ৰাহকে ANC ৰ সৈতে Vivo TWS 3e ইয়াৰবাড 1000 টকাৰ ৰেহাই মূল্যত লাভ কৰিব পাৰিব । Vivo V70 FE হেণ্ডছেটৰ সৈতে ক্ৰয় কৰিলে 1499 টকা ।
মেইনলাইন অফাৰসমূহে SBI কাৰ্ড, আমেৰিকান এক্সপ্ৰেছ, Yes বেংক আৰু বেংক অৱ বৰোদাকে ধৰি নিৰ্বাচিত বেংক কাৰ্ডত 10 শতাংশ পৰ্যন্ত কেছবেক বা তৎক্ষণাত ৰেহাই প্ৰদান কৰে । ক্ৰেতাসকলে 10 মাহলৈকে বিনামূলীয়া EMI বিকল্পও বাছি ল’ব পাৰে আৰু বিনিময় বোনাছৰ সুবিধা ল’ব পাৰে । অনলাইন অফাৰত একেধৰণৰ বেংক ৰেহাই, 12 মাহলৈকে বিনামূলীয়া EMI আৰু অতিৰিক্ত সুবিধা যেনে ভি-শ্বিল্ড স্ক্ৰীণ প্ৰটেকচনত 40 শতাংশ পৰ্যন্ত ৰেহাইৰ লগতে জিঅ’ৰ জৰিয়তে 18 মাহৰ বাবে 2000 GB ক্লাউড ষ্ট’ৰেজ ।
Vivo V70 FE স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্যসমূহ
Vivo V70 FE ত 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.83 ইঞ্চি 1.5K (2800×1260 পিক্সেল) OLED ডিছপ্লে, 1,900 নিট পৰ্যন্ত শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা আৰু HDR10+ প্ৰমাণপত্ৰ আছে । হেণ্ডছেটটোত 4nm অক্টা-কোৰ মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 7360-টাৰ্বো চিপছেট আছে, যিটো 12GB পৰ্যন্ত LPDDR5 ৰেম আৰু 512GB পৰ্যন্ত UFS 3.1 অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । ইয়াত এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক OriginOS 6 ৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, য’ত ফ্ৰন্ট কেমেৰাৰ চাৰিওফালে অৰিজিন আইলেণ্ড বৈশিষ্ট্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । Vivo ই ছয় বছৰলৈকে নিৰাপত্তা আপডেটৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছে ।
Vivo V70 FE ত f/1.88 এপাৰচাৰ, অপটিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচন (OIS)ৰ সৈতে 200 মেগাপিক্সেলৰ 1/1.56 ইঞ্চি মেইন চেন্সৰৰ লগতে f/2.2 এপাৰচাৰৰ সৈতে 8 মেগাপিক্সেল আল্ট্ৰাৱাইড শ্বুটাৰ, 120 ডিগ্ৰী ফিল্ড অৱ ভিউ আৰু Aura Light সমৰ্থন আছে । সন্মুখত ইয়াত f/2.2 এপাৰচাৰৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি কেমেৰা আছে । এই হেণ্ডছেটটোত এআই সমৰ্থিত 30x ছুপাৰ জুমৰ লগতে এআই মেজিক ৱেদাৰ, এআই মেজিক লেণ্ডস্কেপ আৰু এআই ফোৰ-ছিজন প’ৰ্ট্ৰেইটৰ দৰে বৈশিষ্ট্যসমূহ একত্ৰিত কৰা হৈছে ।
The magic and wonder of northern lights comes alive with the all-new vivo V70 FE in Northern Lights Purple with vivo’s First Darkness Glow Technology.— vivo India (@Vivo_India) April 1, 2026
Launching on 2nd April. #vivoV70FE #PortraitSoPro #SlayEveryDetail pic.twitter.com/exzq6mzUSX
ত V70 FE মডেলত গেমিং হাইপাৰচেন্স অডিঅ’ৰ সৈতে প্ৰতিসম ডুৱেল স্পীকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াত ডাৰ্কনেছ গ্ল’ টেকন’লজিৰ বৈশিষ্ট্য আছে, যাৰ ফলত বেক পেনেলে UV পোহৰ বা সূৰ্যৰ পোহৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিছত কম পোহৰত কোমল গ্লো নিৰ্গত কৰিব পাৰে । হেণ্ডছেটটোৱে ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP68 আৰু IP69 ৰেটিং বহন কৰে আৰু পানীৰ তলত ফটোগ্ৰাফীও সমৰ্থন কৰে ।
Vivo V70 FE ত 90W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং আৰু বাইপাছ চাৰ্জিঙৰ বাবে সমৰ্থনৰ সৈতে 7,000mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে 60 মিনিটত 1 শতাংশৰ পৰা 100 শতাংশলৈকে চাৰ্জ ল’ব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও 16 ঘণ্টা ধৰি নিবিড়ভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতো ইয়াৰ বেটাৰী 14 শতাংশ পৰ্যন্ত ধৰি ৰাখে বুলি কোৱা হয় । সংযোগৰ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে 5G, 4G LTE, ডুৱেল বেণ্ড ৱাই-ফাই, ব্লুটুথ 5.4, NFC, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC আৰু এটা USB টাইপ-চি প’ৰ্ট । বায়’মেট্ৰিক প্ৰমাণীকৰণৰ বাবে ই এটা ইন-ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে । ইয়াৰ আকাৰ 163.7×76.2x7.59 মিমি আৰু ওজন প্ৰায় 200 গ্ৰাম ।
