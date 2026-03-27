2 এপ্ৰিলৰ দিনা ভাৰতত মুকলি হ’ব Vivo v70 FE; কি কি বৈশিষ্ট্যযুক্ত হ’ব এই স্মাৰ্টফোনটো
অফিচিয়েল Vivo চেনেলৰ সমান্তৰালকৈ আমাজনৰ জৰিয়তে দেশত ক্ৰয় কৰিব পৰা হ’ব Vivo v70 FE ।
Published : March 27, 2026 at 11:22 AM IST
হায়দৰাবাদ: Vivo ই অহা মাহৰ আৰম্ভণিতে ভাৰতত V70 FE মুকলি কৰিব । মুকলিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে Vivo ইণ্ডিয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটে এতিয়া আগন্তুক হেণ্ডছেটটোৰ বিষয়ে আন কিছুমান মূল তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে, য’ত ইয়াৰ ৰঙৰ বিকল্পৰ লগতে ডিছপ্লে, অ’ এছ, বেটাৰী আৰু বিল্ডৰ সবিশেষও আছে । Vivo v70 FE ৰ এটা লাইভ এমাজন মাইক্ৰ’ছাইটে ইয়াৰ পূৰ্বে ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মত ইয়াৰ উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰিছে । শেহতীয়াকৈ কোম্পানীটোৱে ইণ্ডোনেছিয়াত উন্মোচন কৰিছে এই স্মাৰ্টফোনটো । ভাৰতীয় ভেৰিয়েণ্টটোৱে ইণ্ডোনেছিয়াৰ সমকক্ষৰ সৈতে একেধৰণৰ স্পেচিফিকেশন ভাগ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Vivo V70 FE ভাৰতত মুকলি
This is your sign. Mark your calendars for 2nd April 2026.— vivo India (@Vivo_India) March 26, 2026
কোম্পানীটোৱে এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি অহা 2 এপ্ৰিলৰ দিনা দিনৰ 12 বজাত ভাৰতত মুকলি হ’ব Vivo V70 FE । ইয়াক আমাজন আৰু ভিভ’ ইণ্ডিয়া ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে মনছুন ব্লু আৰু নৰ্দাৰ্ণ লাইটছ পাৰ্পল ৰঙৰ ৰূপত উপলব্ধ কৰা হ’ব ।
Vivo ৰ আগন্তুক V70 FE ত 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 1,900 নিট শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা লেভেল, 449ppi পিক্সেল ডেনচিটি আৰু HDR10+ সমৰ্থনৰ সৈতে 6.83 ইঞ্চি 1.5K OLED ডিছপ্লে থাকিব । এই ফোনটো ডাৰ্কনেছ গ্ল’ টেকন’লজি ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথমটো ভিভ’ ফোন বুলি দাবী কৰা হৈছে, যাৰ ফলত UV পোহৰ বা সূৰ্যৰ পোহৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিছত কম পোহৰত ফোনটো কোমলভাৱে জিলিকি উঠিব পাৰে ।
Design that stands out, even in the dark.— vivo India (@Vivo_India) March 26, 2026
With vivo’s First Darkness Glow Technology, the vivo V70 FE pairs a refined aesthetic with a powerful 200MP OIS Ultra-Clear Main Camera and a 7,000 mAh battery, built for moments that don’t wait.
ভিভ’ই ইতিমধ্যে নিশ্চিত কৰিছে যে Vivo V70 FE ৰ পিছফালে ২০০ মেগাপিক্সেলৰ চেন্সৰ থাকিব । ইয়াত 90W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সমৰ্থনৰ সৈতে 7,000mAh বেটাৰী পেক কৰা হ’ব । এই হেণ্ডছেটে বাইপাছ চাৰ্জিংও সমৰ্থন কৰিব ।
Vivo V70 FE এণ্ড্ৰইড 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অৰিজিনঅ'এছ 6 ৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰাটো নিশ্চিত কৰা হৈছে । ইয়াত অৰিজিন আইলেণ্ড বৈশিষ্ট্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব, যিয়ে ফ্ৰন্ট কেমেৰা এৰিয়াৰ চাৰিওফালে ৰিয়েল টাইম নোটিফিকেচন, এলাৰ্ট, আৰু অধিক প্ৰদৰ্শন কৰে । ছয় বছৰৰ নিৰাপত্তা আপডেটৰ সৈতে আহিব বুলি কোৱা হৈছে এই হেণ্ডছেটটোত ।
ভিভ’ই প্ৰকাশ কৰিছে যে আগন্তুক V70 FE মডেলত কোম্পানীটোৰ গেমিং হাইপাৰচেন্স অডিঅ’ ফিচাৰৰ সৈতে চিমেট্ৰিক ডুৱেল স্পীকাৰ লগোৱা হ’ব । হেণ্ডছেটটোত IP68 আৰু IP69 ডাষ্ট আৰু ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেন্স ৰেটিং আছে বুলি কোৱা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ দ্বাৰা পানীৰ তলত ফটোগ্ৰাফীও সহায়ক হ’ব ।
The wait is over and the slay era begins.— vivo India (@Vivo_India) March 26, 2026
Meet the ultimate flex; the all-new vivo V70 FE. From a design that turns heads in Northern Lights Purple, to a 200MP OIS Ultra-Clear Main Camera that catches every tiny detail, this one doesn’t miss.
Vivo V70 FE 8GB + 128GB আৰু 12GB + 256GB ভেৰিয়েন্টত আহিব বুলি কোৱা হৈছে আৰু এই ভেৰিয়েন্টসমূহৰ মূল্য 35000 টকাৰ তলত আৰম্ভ হোৱা বুলি কোৱা হৈছে । ইয়াৰ সৈতে বেংক কাৰ্ডৰ অফাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
