ETV Bharat / technology

6,500mAh বেটাৰীৰে সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Vivo V70 ছিৰিজ

ভাৰতত মুকলি কৰা হৈছে ভিভ’ V70 ছিৰিজ ৷ ইয়াত আছে দুটাকৈ মডেল - Vivo V70 Elite আৰু Vivo V70 । বিতংকৈ জানো আহক ---

vivo-v70-elite-vivo-v70-launched-in-india-with-6500mah-battery-50-megapixel-cameras-price-specs
ভাৰতত মুকলি হ’ল Vivo V70 ছিৰিজ (Vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 19, 2026 at 2:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতত মুকলি কৰা হৈছে ভিভ’ V70 ছিৰিজ আৰু নতুন স্মাৰ্টফোন লাইনআপত আছে Vivo V70 Elite আৰু Vivo V70 । ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্ম আৰু কোম্পানীটোৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে অতি সোনকালে দেশত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি হ’ব এই নতুন স্মাৰ্টফোনসমূহ । এলিট মডেল তিনিটা ৰঙৰ ৰূপত আগবঢ়োৱা হ’ব যদিও ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলটো ভাৰতত দুটা শ্বেডত উপলব্ধ হ’ব । Vivo V70 আৰু Vivo V70 Elite দুয়োটাতে 6,500mAh বেটাৰী আছে আৰু ইয়াত Snapdragon চিপছেট আছে । ফোনসমূহত তিনিটা পিছফালৰ কেমেৰা আছে, যাৰ নেতৃত্বত আছে 50 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী কেমেৰা ।

Vivo V70 Elite, Vivo V70 ভাৰতত মূল্য, উপলব্ধতা

ভাৰতত Vivo V70 Elite ৰ মূল্য আৰম্ভ হয় বেচ ভেৰিয়েন্টৰ বাবে 51,999 টকা 8GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজযুক্ত । ইফালে, হাইয়াৰ এণ্ড 12GB+256GB কনফিগাৰেচনৰ মূল্য 56,999 টকা। 12GB ৰেম আৰু 512 GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে টপ অৱ দ্য লাইন অপচনৰ দাম 61,999 টকা । আনহাতে, Vivo V70 ৰ মূল্য 50,999 টকা। 8GB+256GB আৰু 12GB+256GB ভেৰিয়েন্টৰ বাবে 45,999 আৰু 49,999 টকা । কোম্পানীটোৱে SBI, HDFC বেংক আৰু YES বেংক কাৰ্ডৰ জৰিয়তে 10 শতাংশ পৰ্যন্ত কেছবেক আগবঢ়াইছে ।

এই নতুন Vivo ফোনসমূহ ভাৰতত X ফেব্ৰুৱাৰীত ফ্লিপকাৰ্ট আৰু ভিভ’ অনলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে বিক্ৰীৰ বাবে আৰম্ভ হ’ব । Vivo V70 এলিটক অথেণ্টিক ব্লেক, পেচন ৰেড আৰু ছেণ্ড বেইজ ৰঙৰ ৰূপত প্ৰদান কৰা হৈছে, আনহাতে Vivo v70 লেমন য়েল্ল’ আৰু পেচন ৰেড শ্বেডত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

vivo-v70-elite-vivo-v70-launched-in-india-with-6500mah-battery-50-megapixel-cameras-price-specs
6,500mAh বেটাৰীৰে সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Vivo V70 ছিৰিজ (Vivo)

Vivo V70 Elite, Vivo V70 স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্য

Vivo V70 Elite আৰু Vivo V70 হৈছে ডুৱেল ছিম স্মাৰ্টফোন যিবোৰ এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক অৰিজিনঅ’এছ 6 ত চলিব । কোম্পানীয়ে এই হেণ্ডছেটসমূহৰ বাবে ছয় বছৰৰ বাবে নিৰাপত্তা আপডেটৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । দুয়োটা ফোনতে 6.59 ইঞ্চি (1,260x2,750 পিক্সেল) VM9 AMOLED ডিছপ্লে আছে, যিয়ে 120Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 5,000 নিট পৰ্যন্ত শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা, 459 ppi পিক্সেল ঘনত্ব আৰু P3 বহল ৰঙৰ গেম প্ৰদান কৰে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই হেণ্ডছেটসমূহ ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP68 + IP69 ৰেটিংৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

Vivo V70 এলিটক শক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে কোৱালকমৰ অক্টা কোৰ 4nm স্নেপড্ৰেগন 8S জেন 3 চিপছেট, যিয়ে 3গিগাহাৰ্টজৰ শীৰ্ষ ঘড়ীৰ গতি প্ৰদান কৰে । ইয়াত 12GB পৰ্যন্ত LPDDR5x ৰেম আৰু 512GB পৰ্যন্ত UFS 4.1 অনবৰ্ড সংৰক্ষণৰ বৈশিষ্ট্য আছে । আনহাতে, Vivo V70 ত অক্টা কোৰ 4nm Snapdragon 7 Gen 4 SoC, 2.8GHz ৰ ক্লক কৰা হৈছে, লগতে 8GB LPDDR5x RAM আৰু 256GB UFS 4.1 ইণ্টাৰনেল ষ্ট’ৰেজ আছে ।

অপটিক্সৰ বাবে Vivo V70 Elite আৰু Vivo V70 ত জেইছ-টিউন কৰা ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে, ইয়াত অপটিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচন (OIS)ৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেল (f/1.88) প্ৰাইমেৰী শ্বুটাৰ, OIS ৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেল (f/2.65) ছুপাৰ টেলিফ’টো কেমেৰা আৰু 8 মেগাপিক্সেল আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰা (f/2.2) আছে ৷ দুয়োটা হেণ্ডছেটতে ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে 50 মেগাপিক্সেল (f/2.0) ফ্ৰন্ট ফেচিং কেমেৰা আছে । এই ফোনসমূহে 4K ৰিজ’লিউচনৰ ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ সক্ষম ।

ভিভ’ৰ V70 Elite আৰু V70 ত 90W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ বাবে সমৰ্থনৰ সৈতে 6,500mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । দুয়োটা হেণ্ডছেটৰ জোখ 157.52×74.33×7.59mm , আনহাতে ওজন প্ৰায় 194 গ্ৰাম ।

V70 Elite ৰ চেন্সৰৰ তালিকাত আছে এক্সিলেৰ’মিটাৰ, এম্বিয়েণ্ট লাইট চেন্সৰ, ই-কম্পাছ, প্ৰক্সিমিটি চেন্সৰ, ৰঙৰ উষ্ণতা চেন্সৰ, ইনফ্ৰাৰেড (আই আৰ) ব্লাষ্টাৰ আৰু নিৰাপত্তাৰ বাবে থ্ৰীডি আল্ট্ৰাছ’নিক ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট স্ক্যানাৰ । ইফালে ভিভ’ V70 য়ে আই আৰ ব্লাষ্টাৰৰ পৰা বঞ্চিত হয় আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে জাইৰস্কোপ ব্যৱহাৰ কৰে । V70 ছিৰিজে সংযোগৰ বাবে 5G, 4G lte, এটা ইউএছবি টাইপ-চি প’ৰ্ট, এনএফচি, জিপিএছ, বেইড’, গ্ল’নাছ, গেলিলিও, কিউজেএছএছ আৰু নেভিআইচিও সমৰ্থিত ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

VIVO V70 SERIES PRICE
VIVO V70 SERIES SPECS
VIVO V70 SERIES CAMERA
VIVO V70 SERIES BATTERY
VIVO V70 SERIES LAUNCHED IN INDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.