মুকলিৰ পূৰ্বে T5x 5G ৰ বৈশিষ্ট্য সন্দৰ্ভত ইংগিত দিলে Vivo এ, কেতিয়া হ’ব মুকলি ?

Vivo T5x 5G মুকলিৰ আগতে Vivo ই আনুষ্ঠানিকভাৱে এই মডেলটো সন্দৰ্ভত ইংগিত দিছে ৷ ডিজাইন, পৰিৱেশন সন্দৰ্ভত দিলে আভাস ৷

মুকলিৰ পূৰ্বে T5x 5G ৰ বৈশিষ্ট্য সন্দৰ্ভত ইংগিত দিলে Vivo এ (X/Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 9, 2026 at 3:11 PM IST

হায়দৰাবাদ: ভাৰতত Vivo ই আগন্তুক Vivo T5x 5G স্মাৰ্টফোনটোৰ বিশেষত্ব সন্দৰ্ভত ইংগিত দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ফোনটোৰ ডিজাইনৰ লগতে প্ৰদৰ্শন ক্ষমতা সন্দৰ্ভত ইংগিত দিছে । Vivo India ৰ অফিচিয়েল X একাউণ্টত শ্বেয়াৰ কৰা টিজাৰটোত এতিয়াও সম্পূৰ্ণ ডিভাইচটো প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও ইয়াত পিছফালৰ ডিজাইনৰ আভাস দিয়াৰ লগতে এটা চুটি টেগলাইন আছে যিয়ে নতুন মডেলটোৱে পূৰ্বৰ মডেলতকৈ লক্ষণীয় পাৰফৰমেন্স প্ৰদান কৰিব বুলি ইংগিত দিছে ।

ডিজাইন সন্দৰ্ভত লাভ কৰা আভাস

টিজাৰটোত দেখা গৈছে যে ফোনটো উজ্জ্বল সেউজীয়া পোহৰৰ পৰা ওলাই আহিছে, ডিভাইচটোৰ বেছিভাগ অংশ ছাঁত ৰখা হৈছে । তথাপিও পিছফালৰ কেমেৰা মডিউলৰ ৰূপৰেখা স্পষ্টকৈ দেখা যায় ।

মডিউলটো ঘূৰণীয়া চুকবোৰৰ সৈতে বৰ্গক্ষেত্ৰৰ দৰে দেখা যায় আৰু পিছফালৰ পেনেলৰ ওপৰৰ চুকত বহি থাকে । ইয়াৰ ভিতৰত উলম্বভাৱে ষ্টেক কৰা দুটা ডাঙৰ বৃত্তাকাৰ কাটাআউট আছে, য’ত সম্ভৱতঃ মূল কেমেৰাৰ চেন্সৰসমূহ থাকে ।

লেন্সৰ কাষে কাষে মডিউলটোৰ ভিতৰত দুটা সামগ্ৰী দেখা গৈছে এইবোৰ এল ই ডি ফ্লেছ আৰু ভিভ’ৰ অ’ৰা লাইট বৈশিষ্ট্যৰ দৰে দেখা যায়, দুয়োটা উলম্বভাৱে স্থাপন কৰা হৈছে ।

সামগ্ৰিকভাৱে ডিজাইনটো মোটামুটি পৰিষ্কাৰ আৰু নূন্যতম দেখা গৈছে, কেমেৰাৰ বিন্যাস পিছফালে মূল দৃশ্যগত হাইলাইট হৈ পৰিছে ।

পৰিৱেশন সন্দৰ্ভত Vivo ই দিয়া ইংগিত

টিজাৰ ইমেজৰ লগতে Vivo ই এই লাইনটো শ্বেয়াৰ কৰিছিল: “টাৰ্বো গেমটো মাত্ৰ 5x লেভেল আপ হৈছে ! ভাবিছে আপুনি ইয়াক চম্ভালিব পাৰিব ?” যদিও কোম্পানীয়ে ইয়াৰ দ্বাৰা কি বুজোৱা হৈছে সেই বিষয়ে সঠিকভাৱে ব্যাখ্যা কৰা নাই, শব্দটোৱে পূৰ্বৰ ভিভ’ T5x 5G ৰ তুলনাত লক্ষণীয় পৰিৱেশন উন্নতিৰ ইংগিত দিয়া যেন লাগে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে Vivo ই নিশ্চিত কৰিছিল যে এই ফোনটো মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি চিপছেটত চলিব আৰু ইয়াৰ এণ্টুটু বেঞ্চমাৰ্ক স্ক’ৰ 10 লাখতকৈ অধিক ।

মূল্যৰ পৰিসৰ আৰু মেমৰি বিকল্প

মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ বিষয়েও Vivo ই কেইটামান প্ৰাৰম্ভিক সবিশেষ শ্বেয়াৰ কৰিছে । ভাৰতত Vivo T5x 5G ৰ মূল্য 23,000 টকাৰ তলত হ’ব । এতিয়ালৈকে দেখুওৱা এটা কনফিগাৰেচনত 8GB ৰেম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে 256GB ষ্টৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে ।

মুকলিৰ সময়ৰ আগে আগে কোম্পানীয়ে অধিক মেম’ৰি ভেৰিয়েন্ট ঘোষণা কৰিব ।

মুকলিৰ সময়

Vivo ই এতিয়াও T5x 5G ৰ আনুষ্ঠানিক মুকলিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা নাই । এতিয়াৰ বাবে কোম্পানীটোৱে আত্মপ্ৰকাশৰ পূৰ্বে ক্ৰমান্বয়ে সবিশেষ প্ৰকাশ কৰা যেন লাগে । টিজাৰ ইতিমধ্যে লাইভ আৰু কেইটামান স্পেচিফিকেশন নিশ্চিত হোৱাৰ লগে লগে ডিভাইচটোৰ বিষয়ে অধিক তথ্য অতি সোনকালে প্ৰকাশ হ’ব ।

