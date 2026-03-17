৭,২০০mAh বেটাৰীৰেৰে সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Vivo T5x 5G; আৰম্ভণি মূল্য ১৮,৯৯৯ টকা
Vivo T5x 5G ত 120Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে ৬.৬৭ ইঞ্চি ডিছপ্লে আছে । তিনিটা ভেৰিয়েণ্টত মুকলি কৰা হৈছে এই স্মাৰ্টফোনটো ৷
Published : March 17, 2026 at 2:18 PM IST
হায়দৰাবাদ: মঙলবাৰে ভাৰতত মুকলি কৰা হৈছে Vivo T5x 5G । নতুন Vivo T ছিৰিজৰ স্মাৰ্টফোনটো মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি ৭৪০০ টাৰ্বো চিপছেটত চলিব, ইয়াৰ সৈতে ৮GB পৰ্যন্ত ৰেম আৰু ২৫৬জিবি পৰ্যন্ত ষ্ট’ৰেজ আছে । ইয়াত ৪৪W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে ৭,২০০mAh বেটাৰী আছে । Vivo T5x 5G ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP68 আৰু IP69 ৰেটিং দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত ১২০Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে ৬.৬৭ ইঞ্চি ডিছপ্লে আছে । অহা সপ্তাহত সমগ্ৰ ফ্লিপকাৰ্ট আৰু ভিভ’ ইণ্ডিয়া ৱেবছাইটত বিক্ৰী হ’ব ।
ভাৰতত Vivo T5x 5G মূল্য
While everything else runs out, your battery just keeps going. Record, scroll, repeat — no charger anxiety with the Massive 7200 mAh battery on the all-new vivo T5x.— vivo India (@Vivo_India) March 17, 2026
The all-new vivo T5x sales start on 17th March, 12 PM. #vivoT5x #GetSetTurbo #TurboLife pic.twitter.com/TEdK5kqDAj
নতুনকৈ মুকলি কৰা Vivo T5x 5G ৰ মূল্য ৬GB + 128GB ৰেম আৰু ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েন্টৰ বাবে ১৮,৯৯৯ টকা । ইয়াৰ মূল্য ৮GB + ১২৮GB ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে ২০,৯৯৯ আৰু 8GB + ২৫৬GB ভেৰিয়েন্টৰ বাবে ২২,৯৯৯ টকা । ২৪ মাৰ্চৰ পৰা সমগ্ৰ ফ্লিপকাৰ্ট, ভিভ’ ইণ্ডিয়া ই-ষ্ট’ৰ, আৰু সকলো অংশীদাৰ খুচুৰা ষ্ট’ৰত বিক্ৰী আৰম্ভ হ’ব । এই হেণ্ডছেটটো চাইবাৰ গ্ৰীণ আৰু ষ্টাৰ ছিলভাৰ ৰঙৰ বিকল্পত বিক্ৰী কৰা হৈছে ।
Power that lasts longer. Performance that stays consistent.— vivo India (@Vivo_India) March 17, 2026
The all-new vivo T5x is here with the segment’s biggest 7200 mAh battery and powered by the Dimensity 7400-Turbo processor - built for users who expect their phone to keep up with gaming, work, scrolling, travel, and… pic.twitter.com/igNLjxWcrG
Vivo ই HDFC, এক্সিছ, SBI বেংক কাৰ্ড আৰু UPI ব্যৱহাৰ কৰি কৰা পেমেণ্টৰ বাবে ২০০০ টকাৰ তৎক্ষণাত ৰেহাই প্ৰদান কৰিছে । Vivo T5x 5G ক্ৰেতাসকলে ছমাহলৈকে বিনামূলীয়া EMI বিকল্পও লাভ কৰিব পাৰিব ।
Vivo T5x 5G বৈশিষ্ট্য
ডুৱেল চিম (নেনো) Vivo T5x 5G এণ্ড্ৰইড ১৬ ভিত্তিক অৰিজিনঅ’এছ ৬ত চলিব আৰু ইয়াত ৬.৭৬ ইঞ্চিৰ ফুল-এইচডি+ (১,০৮০x২,৩৪৪ পিক্সেল) এলচিডি পেনেল আছে আৰু ১২০ হাৰ্টজ পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেট আছে । স্ক্ৰীণখনে ১২০০ নিট পৰ্যন্ত শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা প্ৰদান কৰিব বুলি প্ৰচাৰ কৰা হৈছে । ই কম নীলা পোহৰ নিৰ্গমনৰ বাবে এটা উন্নীতকৃত চকুৰ আৰাম মোড আৰু TÜV Rheinland কম নীলা পোহৰৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰে ।
Vivo T5x 5G অক্টা-কোৰ মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি ৭৪০০ টাৰ্বো চিপছেটত চলিব, ইয়াৰ সৈতে ৮জিবি ৰেম আৰু ২৫৬জিবি পৰ্যন্ত ষ্ট’ৰেজ আছে । অপটিক্সৰ বাবে ইয়াত আছে ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট, যাৰ হেডলাইনত আছে ৫০ মেগাপিক্সেলৰ Sony IMX৮৫২ চেন্সৰ আৰু ২ মেগাপিক্সেলৰ ব’কে শ্বুটাৰ। সন্মুখত ইয়াৰ ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ চেটৰ বাবে ৩২ মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা আছে ।
Vivo T5x 5G ৰ সংযোগ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে ৫G, ব্লুটুথ ৫.৪, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, Wi-Fi, আৰু এটা USB Type-C পৰ্ট । অনব’ৰ্ডৰ চেন্সৰসমূহৰ ভিতৰত আছে এক্সিলেৰ’মিটাৰ, এম্বিয়েণ্ট লাইট চেন্সৰ, ই-কম্পাছ, জাইৰস্কোপ আৰু প্ৰক্সিমিটি চেন্সৰ । এই হেণ্ডছেটটোৱে পাঁচটা কঠোৰ পৰিৱেশ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে মিলিটাৰী গ্ৰেড শ্বক ৰেজিষ্টেন্সৰ মানদণ্ড পূৰণ কৰা বুলি দাবী কৰা হৈছে ।
Vivo T5x 5G ত ৪৪ W তাঁৰযুক্ত চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 7,200mAh বেটাৰী আছে । বেটাৰীটোৱে এটা চাৰ্জতে ৪০ ঘণ্টালৈকে ভিডিঅ’ প্লেবেক, ৯৩ ঘণ্টালৈকে মিউজিক প্লেবেক আৰু ১৪.৫ ঘণ্টালৈকে নেভিগেচন টাইম প্ৰদান কৰিব পাৰে বুলি কোম্পানীয়ে দাবী কৰিছে । ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে এই হেণ্ডছেটটোৰ IP৬৮ আৰু IP৬৯ ৰেটিং আছে । ইয়াৰ জোখ প্ৰায় ১৬৬x৭৮.৪৩x৮.৩মিমি আৰু ওজন ২১৯গ্ৰাম ।
