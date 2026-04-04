9020mAh বেটাৰীৰে সৈতে শ্লীম ডিজাইনত বজাৰলৈ আহি আছে Vivo T5 Pro
ভাৰতত অতি সোনকালে মুকলি হ’ব Vivo T5 Pro, যিয়ে আটাইতকৈ শ্লীম ডিজাইনত এটা বিশাল 9020mAh বেটাৰী প্ৰদান কৰিছে ।
Published : April 4, 2026 at 4:51 PM IST
হায়দৰাবাদ: শীঘ্ৰে ভাৰতত Vivo ই মুকলি কৰিব নতুন স্মাৰ্টফোন Vivo T5 Pro 5G । 3 এপ্ৰিলৰ দিনা এই ফোনটোৰ বিষয়ে কোম্পানীয়ে ঘোষণা কৰে । অৱশ্যে কোম্পানীটোৱে এতিয়াও মুকলিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা নাই । Vivo ই এই ফোনটোৰ বাবেও ফ্লিপকাৰ্টত লাইভত এটা সুকীয়া মাইক্ৰ’ছাইট নিৰ্মাণ কৰি ভাৰতত ইয়াৰ উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰিছে । যোৱা বছৰৰ আগষ্ট মাহত মুকলি কৰা Vivo T4 Pro 5G ৰ পিছতে কোম্পানীটোৰ T ছিৰিজৰ শেহতীয়া মডেল হ’ব Vivo T5 Pro 5G । কোম্পানীটোৱে ফোনটোৰ মূল বৈশিষ্ট্য, ডিজাইন আৰু স্পেচিফিকেশন সন্দৰ্ভতো ইংগিত দিছে ।
ভাৰতত শীঘ্ৰে মুকলি হ’ব Vivo T5 Pro 5G
Vivo ই টুইটাৰত (পূৰ্বতে টুইটাৰ) পোষ্ট কৰিছিল যে ভাৰতত অতি সোনকালে Vivo T5 Pro 5G মুকলি কৰা হ’ব । ফোনটোৰ আটাইতকৈ বৃহৎ হাইলাইট হৈছে ইয়াৰ বেটাৰী । Vivo এ নিশ্চিত কৰিছে যে Vivo T5 Pro 5G ত 9,020mAh বেটাৰী আছে । ইয়াৰ উপৰিও কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই ফোনটো হ’ব বিশ্বৰ আটাইতকৈ শ্লীম স্মাৰ্টফোন, য’ত 9020 mAh ৰ বেটাৰী থাকিব । গেমিং অনুৰাগীসকলৰ বাবেও এটা ভাল খবৰ । এই ফোনটোত 120 FPS পৰ্যন্ত গেমিং সমৰ্থন থাকিব, যাৰ ফলত উচ্চ ফ্ৰেম ৰেটত গেম খেলাটো সহজ হ’ব ।
ডিজাইন আৰু কেমেৰা
ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত Vivo T5 Pro 5G ত ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ থাকিব যিটো পিল আকৃতিৰ হাউজিঙত ৰখা হ’ব । পাৱাৰ বুটাম আৰু ভলিউম ৰকাৰ ফোনটোৰ বাওঁফালে থাকিব, আনহাতে সোঁফাল সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কাৰ হ’ব । তলত স্পীকাৰ গ্ৰীল, ইউএছবি টাইপ-চি পৰ্ট আৰু চিম ট্ৰে দেখা যাব । খবৰ অনুসৰি এই ফোনটো দুটা আকৰ্ষণীয় ৰঙত মুকলি হ’ব পাৰে – কচমিক ব্লেক আৰু গ্লেচিয়াৰ ব্লু ।
প্ৰত্যাশিত বিশেষত্ব
Vivo T5 Pro 5G ত 6.8 ইঞ্চি 1.5K AMOLED ডিছপ্লে থাকিব আৰু ইয়াৰ সৈতে 144Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট পৰ্যন্ত সমৰ্থন থাকিব । ইয়াত কোৱালকমৰ স্নেপড্ৰেগন 7s জেন 4 চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ফোনটো এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক OriginOS 6 ত চলিব বুলি আশা কৰা হৈছে । চাৰ্জিঙে 90W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰিব বুলি কোৱা হৈছে । ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবেও IP68 আৰু IP69+ ৰেটিং আশা কৰা হৈছে ।
মূল্য নিৰ্ধাৰণ সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতত Vivo T5 Pro 5G 30,000 ৰ পৰা 35,000 টকাৰ ভিতৰত মুকলি হ’ব পাৰে । শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে এপ্ৰিল মাহৰ মাজভাগত এই ফোনটো মুকলি হ’ব পাৰে যদিও আনুষ্ঠানিক তাৰিখ এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই ।
