ETV Bharat / technology

ভাৰতত আৰম্ভ হ’ল Vinfast VF6 আৰু VF7 ৰ ডেলিভাৰী; কোনকেইখন ৰাজ্যত উপলব্ধ ?

ভিনফাষ্টে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিজৰ ফ্লেগশ্বিপ মডেল – ভাৰতত Vinfast VF6 আৰু VF7 ৰ ডেলিভাৰী আৰম্ভ কৰিছে ।

vinfast-vf6-and-vf7-deliveries-begin-find-out-which-states-will-be-available-for-customers
Vinfast VF7 (VinFast India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 27, 2025 at 1:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ভিয়েটনামী ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী VinFast এ আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতত নিজৰ প্ৰথম মডেল – Vinfast VF6 আৰু VF7 ৰ ডেলিভাৰী আৰম্ভ কৰিছে । ইতিমধ্যে প্ৰাৰম্ভিক চালানসমূহ কোচি, জয়পুৰ আৰু অন্যান্য ৰাজ্যৰ গ্ৰাহকসকলক ডেলিভাৰী কৰা হৈছে ।

মন কৰিবলগীয়া যে কোম্পানীটোৱে 2025 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত এই দুয়োখন ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী মুকলি কৰিছিল আৰু এতিয়া ডেলিভাৰী আৰম্ভ হৈছে । মুকলিৰ সময়ত ভিনফাষ্টে স্থানীয় উৎপাদন, খুচুৰা আৰু সেৱা নেটৱৰ্কৰ বাবে দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনাও প্ৰকাশ কৰে । দুয়োটা মডেল তামিলনাডুৰ কোম্পানীটোৰ থুথুকুডি প্লাণ্টত একত্ৰিত কৰা হৈছে, যিটো স্থানীয় উৎপাদনৰ লগতে উপমহাদেশখনৰ অন্যান্য বজাৰলৈ সম্ভাৱ্য ৰপ্তানিৰ বাবে ভিনফাষ্টৰ কেন্দ্ৰ হ’ব ।

VinFast VF6 মূল্য, স্পেচিফিকেশন আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহ

vinfast-vf6-and-vf7-deliveries-begin-find-out-which-states-will-be-available-for-customers
Vinfast VF6 (VinFast India)

VinFast VF6 কম্পেক্ট ইভি SUV ছেগমেণ্টত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে নগৰীয়া যুৱ ক্ৰেতা যিসকলে প্ৰিমিয়াম বৈশিষ্ট্য আৰু ভাল ৰেঞ্জ বিচাৰিছে, কিন্তু 20 লাখ টকাৰ মূল্যৰ ৰেঞ্জত আপত্তি নকৰে । VinFast VF6 ৰ মূল্য 16.49 লাখৰ পৰা 18.29 লাখ টকাৰ ভিতৰত (এক্স-শ্ব’ৰুম), আৰু ই তিনিটা ট্ৰিমত উপলব্ধ – আৰ্থ, উইণ্ড আৰু উইণ্ড ইনফিনিটি ।

গাড়ীখনত 59.6 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিয়ে সন্মুখত মাউণ্ট কৰা ইলেক্ট্ৰিক মটৰক শক্তি প্ৰদান কৰে । এই বৈদ্যুতিক মটৰে 198 BHP আৰু 310 NM টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । VinFast এ ARAI প্ৰমাণিত 468 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু ইয়াৰ বেটাৰী ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সৈতে মাত্ৰ 25 মিনিটতে 10 শতাংশৰ পৰা 70% শতাংশ চাৰ্জ হয় ।

এই এছ ইউ ভিখনে ঘণ্টাত 0-100 কিলোমিটাৰ গতিবেগ 8.9 ছেকেণ্ডত বৃদ্ধি কৰে, যিটো চহৰ আৰু ঘাইপথত গাড়ী চলোৱাৰ বাবে যথেষ্ট । বৈশিষ্ট্যৰ ক্ষেত্ৰত ভিনফাষ্ট VF6 ত আধুনিক 12.9 ইঞ্চিৰ টাচস্ক্ৰীণ, হেড-আপ ডিছপ্লে, এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ, 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা আৰু এডিএএছ ছেফটি ছুইট আছে ।

vinfast-vf6-and-vf7-deliveries-begin-find-out-which-states-will-be-available-for-customers
Vinfast VF7 (VinFast India)

ইয়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈছে সাতটা এয়াৰবেগ, 190 মিলিমিটাৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স আৰু 2730 মিলিমিটাৰ হুইলবেছ, যিয়ে ইয়াক স্থিৰতা আৰু সন্তোষজনক পথত উপস্থিতি প্ৰদান কৰে । নিজৰ প্ৰডাক্টৰ ওপৰত নিজৰ আস্থা প্ৰদৰ্শন কৰি ভিনফাষ্টে VF6 ৰ 7 বছৰ বা 1.60 লাখ কিলোমিটাৰ ৱাৰেণ্টীৰ লগতে লঞ্চ চাৰ্জিং বেনিফিট পেকেজ আগবঢ়াইছে ।

VinFast VF7 মূল্য, স্পেচিফিকেশন আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহ

ওপৰৰ এটা ছেগমেণ্ট, VinFast VF7 হৈছে অধিক শক্তি, ৰেঞ্জ আৰু স্থান বিচৰা ক্ৰেতাসকলক লক্ষ্য কৰি এটা মধ্যমীয়া আকাৰৰ ইলেক্ট্ৰিক SUV । 20.89 লাখৰ পৰা 25.49 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম)ৰ ভিতৰত মূল্যৰ এই গাড়ীখন পাঁচটা ট্ৰিমত আগবঢ়োৱা হৈছে – আৰ্থ, উইণ্ড, উইণ্ড ইনফিনিটি, স্কাই আৰু স্কাই ইনফিনিটি ।

vinfast-vf6-and-vf7-deliveries-begin-find-out-which-states-will-be-available-for-customers
Vinfast VF6 (VinFast India)

ভিনফাষ্ট VF7 দুটা বেটাৰী পেকৰ সৈতে অফাৰ কৰা হৈছে – 59.6 কিলোৱাট ঘণ্টা আৰু 70.8 কিলোৱাট ঘণ্টা – আৰু ইয়াক 2WD বা এডব্লিউডি ড্ৰাইভট্ৰেইনৰ সৈতে ক্ৰয় কৰিব পাৰি । সৰ্বনিম্ন ভেৰিয়েণ্টত 175 SP আৰু 250 NM ৰ পৰা এডব্লিউডি ভেৰিয়েণ্টত 350 বিএইচপি আৰু 500 এনএমলৈকে শক্তিৰ পৰিসৰ । ৰেঞ্জ টপিং VF7 ৰ গতিবেগ 0-100 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত 5.8 ছেকেণ্ডত আৰু 510 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ৰেঞ্জৰ দাবী কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক

30 দিনত 1 লাখৰো অধিক বিক্ৰী হ’ল টাটা মটৰ্ছৰ গাড়ী

মুকলি হ’ল Toyota Urban Cruiser Hyryder ৰ Aero Edition; জানক বিশেষত্ব কি ?

মাৰুতি ছুজুকিয়ে ৰপ্তানি কৰিলে 1 লাখ Jimny 5-door, বৃহৎ সাফল্য বুলি দাবী কোম্পানীৰ

TAGGED:

VINFAST VF7 FEATURES
VINFAST VF6 FEATURES
VINFAST VF7 PRICE
VINFAST VF6 PRICE
VINFAST VF6 DELIVERIES STARTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.