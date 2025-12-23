2026 বৰ্ষত VinFast এ ভাৰতত মুকলি কৰিব দুখনকৈ ইলেকট্ৰিক গাড়ী
2026 চনত ভাৰতীয় বজাৰত দুখন নতুন গাড়ী মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে VinFast । ইয়াৰ ভিতৰত VinFast Limo Green আৰু VinFast VF3 ।
Published : December 23, 2025 at 4:11 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভিয়েটনামী গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী ভিনফাষ্টে 2025 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ভাৰতৰ বজাৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল । কোম্পানীটোৱে মুকলিৰ সময়ত দুখন ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী মুকলি কৰিছিল: VinFast VF6 আৰু VF7 । 2026 চনৰ বাবে আৰু দুটা মডেল ঘোষণা কৰিছে ।
ইয়াৰ ভিতৰত আছে VinFast VF3 মাইক্ৰ’ EV আৰু VinFast Limo Green তিনি শাৰীৰ ইলেক্ট্ৰিক MPV । কোম্পানীটোৰ ভাৰতীয় লাইনআপৰ VF6 আৰু VF7 ইলেক্ট্ৰিক SUV নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইয়াৰ তামিলনাডু প্লাণ্টত । ইয়াত আমি আপোনালোকক জনাম 2026 চনত কোম্পানীটোৱে মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা আৰু দুখন গাড়ীৰ বিষয়ে ।
2026 VinFast Limo Green
(প্ৰত্যাশিত মুকলি: 2026 চনৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিক, আনুমানিক মূল্য: 22-26 লাখ)
ভাৰতীয় বজাৰত তিনি শাৰীৰ ইভি ছেগমেণ্টত মুকলি কৰা কোম্পানীটোৰ প্ৰথমখন গাড়ী হ’ব ভিনফাষ্ট লিমো গ্ৰীণ । যদিও ভিনফাষ্টে ইয়াক 5+2 বুলি গণ্য কৰে আৰু পূৰ্ণাংগ 7 আসনৰ নহয়, লিমো গ্ৰীনে মূলতঃ মুকলিৰ সময়ত BYD eMax 7 ৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব ।
গাড়ীখনত 60.1 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী পেক ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব, যিটোৱে 450 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জ দিব বুলি কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে । ইয়াত 201hp উৎপাদন কৰা ফ্ৰন্ট মাউণ্টেড মটৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব । ইণ্টেৰিয়ৰৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, আপুনি আন এছ ইউ ভিত দেখা পোৱাৰ দৰেই এক নূন্যতম পদ্ধতি আশা কৰিব পাৰে, য’ত এটা চেণ্টাৰ টাচস্ক্ৰীনে বেছিভাগ কাম নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।
বাহিৰৰ ফালে সন্মুখ আৰু পিছফালৰ ডিজাইনত ভি-লেম্প দেখা যায় আনহাতে ইয়াৰ চিলোৱাট শেষত টাটা ছাফাৰীৰ উচ্চ চালৰ সৈতে মিল আছে । ভিনফাষ্ট লিমো গ্ৰীণৰ মূল্য 22 লাখৰ পৰা 26 লাখ টকাৰ ভিতৰত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু চলিত বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত মুকলি হ’ব পাৰে ।
2026 VinFast VF3
(আনুমানিক মুকলি: 2026 চনৰ প্ৰথমাৰ্ধ, মূল্য: 8-10 লাখ)
এম জি মটৰৰ কমপেক্ট ইভি এম জি কমেটে মুকলি কৰাৰ পিছৰে পৰা ভাৰতত ভাল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে । এতিয়া VinFast ও মাইক্ৰ’ ইভি ছেগমেণ্টত এখন চিটি গাড়ী মুকলি কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । কোম্পানীটোৱে নিজৰ ভিনফাষ্ট VF3ৰ জৰিয়তে এই ছেগমেণ্টৰ মূলধন হিচাপে কাম কৰাৰ আশা কৰিছে । গাড়ীখনৰ সৰু আকাৰৰ বাবে যান-জঁটত সহজে মেনুৱেৰ কৰিব পৰা যাব ।
ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স 191 মিলিমিটাৰ হ’ব, যিয়ে ৰুক্ষ পথত সহায় কৰিব । গাড়ীখনত 18.6 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী থাকিব আৰু ইয়াৰ ৰেঞ্জ 200 কিলোমিটাৰৰ ওপৰত হ’ব বুলি দাবী কৰা হৈছে, যিটো কাৰ্যালয়লৈ অহা-যোৱাৰ বাবে যথেষ্ট । অৱশ্যে মটৰটোৱে 43.5 hp উৎপাদন কৰে, যিটো বেছি নহয় ।
কিন্তু ইয়াৰ কম ওজন আৰু কমপেক্ট আকাৰে ইয়াক চহৰৰ যাতায়তৰ বাবে উপযোগী কৰি তোলে । এম জি মটৰৰ দৰেই ভিনফাষ্টেও বেটাৰী-এজ-এ-চাৰ্ভিচ (BaaS) পৰিকল্পনা আগবঢ়াবলৈ বিবেচনা কৰিছে । 2026 চনৰ প্ৰথমাৰ্ধত মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা VinFast VF3 ৰ আনুমানিক মূল্য 8 লাখৰ পৰা 10 লাখ টকাৰ ভিতৰত ।
