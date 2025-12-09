পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে চলিত বৰ্ষত Vida ই অতিক্ৰম কৰিলে এক লাখ ইউনিট বিক্ৰীৰ সীমা
হিৰো মট’কৰ্পৰ Vida ব্ৰেণ্ডে চলিত বৰ্ষত এক লাখ বিক্ৰীৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে । কোম্পানীটোৱে এক লাখ 383 ইউনিট বিক্ৰী কৰিছিল ।
Published : December 9, 2025 at 8:47 PM IST
হায়দৰাবাদ: দেশৰ সৰ্ববৃহৎ দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী হিৰো মট’কৰ্পৰ ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ শাখা Vida ই প্ৰায় তিনি বছৰ পূৰ্বে ইলেক্ট্ৰিক দুচকীয়া বাহনৰ বজাৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল । এতিয়া হিৰো মট’কৰ্পৰ Vida ব্ৰেণ্ডে চলিত বছৰটোত এক লাখ ইউনিট বিক্ৰীৰ মাইলৰ খুঁটি অতিক্ৰম কৰিছে ।
ভাহান পৰ্টেলৰ শেহতীয়া খুচুৰা বিক্ৰীৰ সংখ্যা অনুসৰি 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 5 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত কোম্পানীটোৱে গ্ৰাহকক মুঠ এক লাখ 383 খন ভিডা ই-স্কুটাৰ যোগান ধৰিছিল । তদুপৰি 2022 চনৰ অক্টোবৰ মাহত মুকলি কৰাৰ পিছৰে পৰা মুঠ ভিডা ই-স্কুটাৰৰ বিক্ৰী 1 লাখ 50 হাজাৰ ইউনিট বিক্ৰীৰ পৰিসংখ্যা অতিক্ৰম কৰিছে ।
হিৰো মট’কৰ্পৰ বৈদ্যুতিক বাহন বিক্ৰীৰ যাত্ৰা এতিয়ালৈকে
2025 চনৰ জানুৱাৰী মাহত 1626 ইউনিটৰ সৈতে CY2025ৰ আৰম্ভণি লেহেমীয়া হৈছিল যদিও একেৰাহে চাৰি মাহৰ বাবে (মাৰ্চ-জুন) মাহিলী বিক্ৰীয়ে 6000 ইউনিট অতিক্ৰম কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত জুলাই মাহত বিক্ৰীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 10,000 ইউনিটৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিলে (10,548 ইউনিট) আৰু ভিডাই একেৰাহে পাঁচ মাহ ধৰি এই গতি বজাই ৰাখিলে ।
অক্টোবৰ মাহত কোম্পানীটোৱে ঘৰুৱা বিক্ৰী 16,017 ইউনিট লাভ কৰিছিল, যিটো এই বছৰৰ সৰ্বাধিক । প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত Vida ৰ শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন মাহেকীয়া বিক্ৰীৰ পৰিসংখ্যাত স্পষ্টভাৱে দেখা যায়, য’ত এই বছৰ কোম্পানীটোৱে ধাৰাবাহিকভাৱে আগবাঢ়ি আহিছে । জানুৱাৰী মাহত 7 নম্বৰ স্থানত থকা Vida ই ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 6 নম্বৰ স্থান দখল কৰিছিল, মাৰ্চৰ পৰা অক্টোবৰলৈকে 5 নং স্থান বজাই ৰাখিছিল আৰু তাৰ পিছত যোৱা মাহত অলা ইলেক্ট্ৰিকৰ পৰা 4 নং স্থান কাঢ়ি লৈছিল ।
Vida VX2 বিক্ৰী BaaS ৰ সৈতে বৃদ্ধি
2025 চনৰ জুলাই মাহত পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক Vida VX2 মুকলি কৰাৰ লগে লগে Vida ৰ বৃদ্ধি ত্বৰান্বিত হয়, য’ত স্প’ৰ্টী দেখা ভিডা V2কো ইয়াৰ পৰ্টফলিঅ’ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । বেটাৰী, মটৰ আৰু অন্যান্য যান্ত্ৰিক উপাদানৰ ক্ষেত্ৰত ভিডা VX2 মূলতঃ ভিডা V2ৰ সৈতে একে, কিন্তু দুটা মূল পাৰ্থক্য আছে ।
প্ৰথম পাৰ্থক্যটো হ’ল ইয়াৰ ষ্টাইলিং, ভাৰতত বিক্ৰী হোৱা পৰম্পৰাগত ফেমিলি স্কুটাৰৰ সৈতে অধিক মিল আছে । দ্বিতীয় আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্থক্যটো হ'ল ইয়াৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ ৷ প্ৰত্যক্ষভাৱে ক্ৰয় কৰিলে যথেষ্ট প্ৰতিযোগিতামূলক, কিন্তু BaaS (বেটাৰী এজ এ চাৰ্ভিচ) ৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিলে মূল্য হ্ৰাস হয় ।
এই দ্বিতীয় পাৰ্থক্যই বছৰৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত ভিডাৰ দ্ৰুত বৃদ্ধিত মূল ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
