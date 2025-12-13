ETV Bharat / technology

চাইকেল নহয় বাইক চলাব পাৰিব শিশুৱে; হিৰোয়ে মুকলি কৰিলে শিশুয়ে চলাব পৰা ইলেকট্ৰনিক বাইক Vida DIRT.E K3

আপোনাৰ শিশুটিও চলাব পাৰিব বাইক ৷ বজাৰত উপলব্ধ হ’ব শিশু উপযোগী বাইক ৷ জানক ইয়াৰ দাম, বৈশিষ্ট্য, উপলব্ধতা আদিৰ বিষয়ে ---

হিৰোয়ে মুকলি কৰিলে শিশুয়ে চলাব পৰা ইলেকট্ৰনিক বাইক Vida DIRT.E K3; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ? (Hero Vida)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 13, 2025 at 1:43 PM IST

হায়দৰাবাদ: ইলেক্ট্ৰিক দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী হিৰো Vida ই মুকলি কৰিছে প্ৰথমখন অফ-ৰোড মটৰ চাইকেল VIDA DIRT.E K3 । 4 ৰ পৰা 10 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বাবে বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা এই মটৰ চাইকেলখনৰ লক্ষ্য হৈছে শিশুসকলক ডাঙৰ আৰু অধিক শক্তিশালী বাহনলৈ যোৱাৰ আগতে মটৰ চাইকেল চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰাপদ, সক্ষম আৰু আত্মবিশ্বাসী হিচাপে গঢ়ি তোলা ।

Vida DIRT.E K3 ৰ বিশেষত্ব

Vida DIRT.E K3 ত তিনিটা-অৱস্থান সমন্বয় ব্যৱস্থা আছে যিয়ে আপোনাক মাত্ৰ এটা এলেন কি'ৰ সৈতে সৰু, মজলীয়া আৰু ডাঙৰ আকাৰৰ মাজত চুইচ কৰাৰ অনুমতি দিয়ে ।

এই ব্যৱস্থাই আসনৰ উচ্চতা আৰু হুইলবেছ দুয়োটাকে সামঞ্জস্য কৰে, যাৰ ফলত বাইকখন শিশুৰ উচ্চতাৰ লগে লগে সম্প্ৰসাৰিত বা হ্ৰাস কৰিব পৰা যায়, যাৰ ফলত দ্ৰুতভাৱে পুৰণি হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বছৰ বছৰ ধৰি ব্যৱহাৰযোগ্যতা নিশ্চিত কৰা হয় ।

বাইকখন সন্দৰ্ভত কোম্পানীটোৱে কয় যে যেতিয়া শিশুৱে এনে দক্ষতাৰ স্তৰত উপনীত হয় য’ত সন্মুখ আৰু পিছফালৰ ছাচপেনচনৰ প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়া ইয়াক ঐচ্ছিক আনুষংগিক সামগ্ৰী হিচাপে ক্ৰয় কৰিব পাৰি ।

Vida DIRT.E K3 বেটাৰী

নতুন DIRT.E K3 500W মটৰৰ দ্বাৰা চালিত, যাৰ ফলত ই প্ৰতি ঘণ্টাত 23-25 ​​কিলোমিটাৰ গতি লাভ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ removable বেটাৰীটো 0 ৰ পৰা 100 শতাংশ চাৰ্জ হ’বলৈ প্ৰায় তিনি ঘণ্টা সময় লাগে আৰু ভূখণ্ড আৰু ৰাইডাৰৰ ৰাইডিং ষ্টাইলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তিনি ঘণ্টা পৰ্যন্ত টিকে ।

মটৰ চাইকেলখনত তিনিটা ৰাইড মোড আছে – বিগিনাৰ, এমেচাৰ, আৰু প্ৰ’ – যিয়ে গতি ক্ৰমে প্ৰতি ঘণ্টাত 8 কিলোমিটাৰ, প্ৰতি ঘণ্টাত 16 কিলোমিটাৰ আৰু প্ৰতি ঘণ্টাত 25 কিলোমিটাৰলৈ সীমিত কৰে । অভিভাৱকসকলে এই ছেটিংছসমূহ এটা নিৰ্দিষ্ট এপৰ জৰিয়তে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে গতি সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে, কিছুমান মোড লক কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ সন্তানৰ ৰাইডিং অধিবেশনসমূহ নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰে ।

যিহেতু এই মটৰ চাইকেলখন শিশুৰ বাবে লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে, সেয়েহে Vida ই কেইবাটাও সুৰক্ষা-কেন্দ্ৰিক উপাদানও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, য’ত আছে শক্তিশালী তাঁৰ, সৰু হাতৰ বাবে উপযোগী ব্ৰেক লিভাৰ, মূল আঘাতৰ ঠাইত শক্তি শোষণ কৰা সামগ্ৰী আৰু জৰুৰীকালীন কাটঅফ টেদাৰ যিয়ে আৰোহীজন পৰিলে মটৰ চাইকেলখন বন্ধ কৰি দিয়ে ।

মূল্য, উপলব্ধতা

VIDA DIRT.E K3 ৰ মূল্য 69,990 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব আৰু ইয়াক অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ VIDAৰ তিৰুপতি প্লাণ্টত নিৰ্মাণ কৰা হ’ব । দিল্লী, বেংগালুৰু, পুনে, জয়পুৰ আৰু কেলিকুটত প্ৰাৰম্ভিক ডেলিভাৰী আৰম্ভ হ’ব ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

