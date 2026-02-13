1.34 লাখ টকা মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Vespa Officina 8 ৰ বিশেষ সংস্কৰণ
দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী ভেস্পাই ভাৰতত মুকলি কৰিছে নতুন Vespa Officina 8 Special Edition । ইয়াৰ মূল্য 1.34 লাখ টকা ।
Published : February 13, 2026 at 5:24 PM IST
হায়দৰাবাদ: ইটালীৰ পিয়াজিঅ’ৰ পণ্টেডেৰা ফেচিলিটীত অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক কৰ্মশালাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰা হৈছে Vespa Officina 8 Special Edition, য’ত প্ৰথম Vespa সম্বন্ধীয় ধাৰণা সৃষ্টি আৰু বিকশিত কৰা হৈছিল । এই সীমিত ৰান মডেলটো 125CC আৰু 150CC দুয়োটা ইঞ্জিন বিকল্পৰ সৈতে আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ মূল্য 1.34 লাখ টকাৰ (এক্স-শ্ব’ৰুম) পৰা আৰম্ভ হয় । এতিয়া সমগ্ৰ দেশৰ নিৰ্বাচিত ভেস্পা ডিলাৰশ্বিপত বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ এই দুচকীয়াখন ।
Vespa Officina 8 1944 চনত পিয়াজিঅ' প্লাণ্টত স্থাপিত বিশেষ পৰীক্ষামূলক বিভাগৰ উল্লেখ আছিল । এই কৰ্মশালাখন মূল উৎপাদন লাইনৰ পৰা পৃথকে চলিছিল আৰু প্ৰ'ট'টাইপিং, পৰীক্ষণ আৰু নতুন যান্ত্ৰিক ধাৰণা নিখুঁত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল ।
ইয়াৰ ফলত মূল ভেস্পা ডিজাইনৰ সৃষ্টি হয়, যিটো 1946 চনত চূড়ান্ত কৰা হয় আৰু পেটেণ্ট কৰা হয়, য'ত ষ্টেপ-থ্ৰু ষ্টীল ফ্ৰেম, হেণ্ডেলবাৰ-মাউণ্টেড গিয়াৰ কন্ট্ৰ'ল আৰু এটা কমপেক্ট পাৱাৰট্ৰেইন বিন্যাসৰ দৰে উপাদানসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় যিটো পিছলৈ ব্ৰেণ্ডটোৰ চিহ্ন হৈ পৰিল । কোম্পানীটোৱে নতুন Vespa Officina 8 Special Edition ৰ সৈতে কাৰ্যকৰী ডিজাইনৰ জৰিয়তে নিজৰ ঐতিহ্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে । স্কুটাৰখনৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে এই মডেলৰ বাবে বিশেষভাৱে নিৰ্মিত ব্লু অফিচিনা 8 নামৰ এক সুকীয়া মেট মেটালিক শ্বেডত সমাপ্ত কৰা ষ্টীলৰ মনোকক বডি ।
তথ্য অনুসৰি এই ৰঙে মূল কৰ্মশালাৰ সৈতে জড়িত ঔদ্যোগিক সঁজুলি, যন্ত্ৰপাতি আৰু কৰ্ম সাজ-পোছাক প্ৰতিফলিত কৰে । ব্রাছ আৰু এলুমিনিয়াম টোনত মেটালিক ৰিভেট আৰু এচেণ্টে পেইণ্ট ফিনিচিঙৰ পৰিপূৰক আৰু স্কুটাৰখনক এক সুকীয়া ৰূপ দিয়ে ।
ইঞ্জিনৰ বিকল্পৰ সন্দৰ্ভত নতুন বিশেষ সংস্কৰণ Vespa Officina 8 ৰ পাৱাৰট্ৰেইন ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলৰ পৰা পৃথক আৰু ভেস্পা লাইনআপত উপলব্ধ চিনাকি 125CC আৰু 150 CC পাৱাৰট্ৰেইনৰ সৈতে আগবঢ়োৱা হৈছে ।
স্কুটাৰখনৰ লগতে কোম্পানীয়ে Vespa Officina 8 থিমৰ সৈতে জড়িত আনুষংগিক সামগ্ৰী আৰু ব্যৱসায়িক সামগ্ৰীৰ এক সমন্বিত পৰিসৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । স্কুটাৰখনৰ সৈতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে এটা মেচিং হেলমেটও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যিটো একেটা ব্লু অফিচিনা 8 শ্বেডত সমাপ্ত কৰা হৈছে । ক্ৰেতাসকলে একেটা মেট টোনত সমাপ্ত ৰঙৰ মিল থকা টপ বক্স এটাও বাছি ল’ব পাৰে । কোম্পানীটোৱে অফিচিনা 8 ব্ৰেণ্ডিঙৰ সৈতে উইণ্ডচিটাৰ, হুডি, টি-চাৰ্ট, বেকপেক আৰু কী চেইনকে ধৰি ব্যৱসায়িক সামগ্ৰীৰ সংগ্ৰহও প্ৰৱৰ্তন কৰিছে ।
তদুপৰি কোম্পানীটোৱে প্ৰতিজন গ্ৰাহকক বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা আদৰণি কিটও প্ৰদান কৰিব, যিটো টিনৰ কেচত পেকেট কৰা হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও Vespa Officina 8 ৰ উৎপত্তি আৰু ভেস্পাৰ উন্নয়ন যাত্ৰাত ঐতিহাসিক তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে বিতংভাৱে বৰ্ণনা কৰা এখন কিতাপও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব ।
