ভিন্ন প্ৰয়োজনত ভিন্ন ধৰণে লাঠী ব্যৱহাৰৰে বিজ্ঞানীৰ দৃষ্টি কাঢ়িলে এইজনী গাই গৰুৱে

ভিন্ন প্ৰয়োজনত ভিন্ন ধৰণে লাঠী ব্যৱহাৰৰে বিজ্ঞানীৰ দৃষ্টি কাঢ়িলে এইজনী গাই গৰুৱে
বিজ্ঞানীসকলৰ দৃষ্টি কাঢ়িছে সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা এটা গাই গৰুৱে ৷ এয়া ইতিহাসৰ প্ৰথমটো ঘটনা হিচাপে স্বীকৃতি দিলে বিজ্ঞানীয়ে ৷ ক’ৰ এই ঘটনা জানক বিতংকৈ---
Published : January 22, 2026 at 3:54 PM IST
হায়দৰাবাদ: কোনো কামৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয়ভাৱে সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰাটো অধিকাংশ সময়তে বুদ্ধিমত্তাৰ চিন বুলি গণ্য কৰা হয় । মানুহে সচৰাচৰ সেয়া কৰা দেখা যায় যদিও বৰ্তমান পৰিলক্ষিত হৈছে যে জীৱ-জন্তুও এইক্ষেত্ৰত পৃথক নহয় ৷ উদাহৰণস্বৰূপে, চিম্পাঞ্জীয়ে পোক-পৰুৱা আৰু মৌ নিষ্কাশন কৰিবলৈ লাঠি ব্যৱহাৰ কৰে, আনহাতে কাউৰীয়ে খাদ্য লাভ কৰিবলৈ তেনে কৰা দেখা যায় । একেদৰে ডলফিন আৰু অক্টোপাছেও তেনে কৰাৰ কথা বিজ্ঞানীসকলে লক্ষ্য কৰিছে । অৱশ্যে এতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেই চমু তালিকাত সংযোগ হ’ব পাৰে এটা গৰুৰ নাম - ভেৰ’নিকা ৷
অষ্ট্ৰিয়াৰ এটা পোহনীয়া গৰু ভেৰ’নিকাই মুখত লাঠি খামোচ মাৰি ধৰি শৰীৰ খজুওৱা দৃশ্য দেখি পৰ্যবেক্ষকসকল স্তম্ভিত হৈ পৰিছিল । অষ্ট্ৰিয়াৰ ভিয়েনাৰ পশু চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা দলে সোমবাৰে (19 জানুৱাৰী) কাৰেণ্ট বায়’লজীত প্ৰকাশিত এক অধ্যয়নত ভেৰ’নিকাই লাঠি ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰয়োজনীয় কাম সম্পন্ন কৰাৰ কথা নথিভুক্ত কৰিছে ।
Veronika, a Swiss Brown cow in the Austrian Alps, has long been seen picking up sticks and brushes to deliberately scratch an itch— Science girl (@sciencegirl) January 20, 2026
This is not quirky behaviour it’s the first documented case of a cow using a tool
pic.twitter.com/B8baL7gnjK
ভেৰ'নিকাৰ বিষয়ে চমুকৈ
ভেৰ’নিকা হৈছে 13 বছৰীয়া চুইছ ব্ৰাউন এটা গৰু যি মাংস বা গাখীৰ উৎপাদনত ব্যৱহাৰ কৰা নহয় । BBC Science Focus ৰ মতে, কেৰিন্থিয়াৰ এখন সৰু চহৰৰ জৈৱিক কৃষক আৰু বেকাৰ উইটগাৰ উইগেলৰ পোহনীয় জন্তু এই ভেৰ’নিকা । গৰাকী উইগেলে লক্ষ্য কৰিলে যে ভেৰ’নিকাই মাজে-সময়ে লাঠিৰ জৰিয়তে শৰীৰটো খজুৱায় ৷
উইগেলৰ মতে, ভেৰ’নিকাই কেইবাবছৰ আগতে কাঠৰ টুকুৰাৰে খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । তাৰ পিছত তাই লাঠি ব্যৱহাৰ জৰিয়তে শৰীৰৰৰ য’ত-ত’ত খজুওৱা ক্ষেত্ৰত সেয়া কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেয়া বুজি পালে । উইগেলে লগতে আঙুলিয়াই দিলে যে ভেৰ’নিকাই পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মাত চিনি পাইছিল আৰু তেওঁলোকে তাইক মাতিলেই ওচৰলৈ লৰালৰিকৈ আহিছিল ।
উইগেলে লগতে কয়, “মই স্বাভাৱিকতে তাইৰ অসাধাৰণ বুদ্ধিমত্তা দেখি আচৰিত হৈছিলো আৰু ভাবিছিলো যে আমি জীৱ-জন্তুৰ পৰা কিমান শিকিব পাৰো: ধৈৰ্য, শান্তি, সন্তুষ্টি আৰু ভদ্ৰতা ।” ভিয়েগেলে শ্বেয়াৰ কৰা ভেৰ’নিকাৰ এটা দীঘলীয়া ভিডিঅ’ই ভিয়েনাৰ বিজ্ঞানীসকলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল ।
ভেৰ’নিকাৰ দক্ষতা পৰীক্ষা
ভিডিঅ’টো দেখি স্তম্ভিত হৈ পৰিছিল বিজ্ঞানীসকল । চহৰখনৰ পশু চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডাঃ এণ্টনিঅ’ অছুনা মাস্কাৰোৱে ইয়াক দেখাৰ পিছত কয়, "এয়া আছিল এটা প্ৰকৃতভাৱে সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা গৰু । তাৰ পিছত মাস্কাৰো আৰু তেওঁৰ সহযোগী ডাঃ এলিছ অ’ৰছপাৰ্গে ভেৰ’নিকাৰ সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত অধ্যয়নৰ নেতৃত্ব দিয়ে । দুয়োজনেই অষ্ট্ৰিয়াৰ আল্পছ পৰ্বতমালা পালেগৈ, যিটো তেওঁলোকে কয় যে “অষ্ট্ৰিয়াৰ গৰুৰ বাবে আটাইতকৈ আদৰ্শ স্থান ।”
দলটোৱে প্ৰথমতে গাইজনীক ঝাড়ুৰ ব্ৰাছ এডাল আগবঢ়াইছিল ৷ ধৰি লোৱা হৈছিল যে তাই কেৱল ব্ৰিষ্টলযুক্ত ফালটোহে ব্যৱহাৰ কৰিব । বৰঞ্চ ভেৰ’নিকাই ক’ত আঁচোৰ মাৰিব লাগে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সঁজুলিটো কেনেকৈ চম্ভালিব লাগে সেয়াও থিৰাং কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল ।
পিঠিৰ দৰে বৃহৎ অংশৰ বাবে যিবোৰত জোৰকৈ আঁচোৰৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, তাই ব্ৰিষ্টলবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল । কিন্তু অধিক সংবেদনশীল অংশ, যেনে তাইৰ পেটৰ তলৰ অংশৰ যত্ন লোৱাৰ সময়ত তাই ব্ৰাছডাল ঘূৰাই ঘূৰাই মসৃণ হেণ্ডেলটো ব্যৱহাৰ কৰি কোমলকৈ স্পৰ্শ কৰিছিল বুলি অধ্যয়নটোত উল্লেখ ।
মাস্কাৰোৱে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনায়, ‘আমি আৰম্ভণিতে ভাবিছিলো যে হয়তো ভেৰ’নিকাই নিজৰ শৰীৰত কোনটো মূৰ ব্যৱহাৰ কৰিব সেইটো বাছি লওঁতে যথেষ্ট সাৱধান নাছিল । অৱশ্যে কিছু সময়ৰ পিছত আমি এটা আৰ্হি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো । ভেৰ'নিকাই সঁচাকৈয়ে ঝাড়ুৰ শেষাংশ ব্যৱহাৰ কৰিছিল...৷"
মাস্কাৰোৱে লগতে কয়, "তাই বহুত বেছি সাৱধানতাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল । এয়া কোনো ভুল নাছিল । ভেৰ’নিকাই যথাৰ্থভাৱেই সঁজুলিটোৰ হেণ্ডেল অৰ্থাৎ শেষাংশ অৰ্থপূৰ্ণভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।"
