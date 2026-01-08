চাৰি বেৰৰ মাজতে আৱদ্ধ থকা উচিত নহয় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় চিন্তা-চৰ্চা: প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকয়া নাইডু

চাৰি বেৰৰ মাজতে আৱদ্ধ থকা উচিত নহয় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় চিন্তা-চৰ্চা: প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকয়া নাইডু
8 জানুৱাৰীৰ দিনা হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত ‘লেব টু ছ’চাইটি:...বিল্ডিং বিকশিত ভাৰত @2047’ শীৰ্ষক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনা চক্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকয়া নাইডুৱে ৷
Published : January 8, 2026 at 5:29 PM IST
হায়দৰাবাদ: হায়দৰাবাদৰ ভাস্কৰা অডিটৰিয়ামত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজি অনুষ্ঠিত হয় ‘লেব টু ছ’চাইটি:ৰ’ল অৱ ছাইন্স কমিউনিকেচন ইন বিল্ডিং বিকশিত ভাৰত @2047’ শীৰ্ষক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনা চক্ৰ ৷ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকয়া নাইডুৱে ৷ বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানত নাইডুৱে নিজৰ মাতৃভাষাত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্ৰদানৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ইয়াক ভালদৰে বুজিব পাৰে ।
বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্ৰতিগৰাকী লোকৰে বাবে উপলব্ধ হোৱাটো দৰকাৰী বুলিও নাইডুৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তেওঁ ‘ইনাডু’, ইটিভি আৰু ইটিভি ভাৰতৰ সহযোগত একাডেমী ফৰ চাইন্স, টেকন’লজি এণ্ড কমিউনিকেচন (এএছটিচি) আৰু নেশ্যনেল একাডেমী অৱ ছাইন্স, ইণ্ডিয়া (এনএএছআই) - তেলেংগানাৰ উদ্যোগত আয়োজিত ‘লেব টু ছ’চাইটি: ৰ’ল অৱ চাইন্স কমিউনিকেচন ইন বিল্ডিং বিকশিত ভাৰত @2047’ শীৰ্ষক ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত উদ্বোধনী ভাষণ প্ৰদান কৰে ।
ইনাডু গ্ৰুপে এই কনক্লেভত যোগদান কৰাত তেওঁ আনন্দিত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ৰামোজি গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক-অধ্যক্ষ শ্ৰী ৰামোজী ৰাওৰ প্ৰতিও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
Eenadu সংবাদ মাধ্যমৰ কথা ক’বলৈ গৈ নাইডুৱে কয়, "ইনাডুৱে চিন্তা আৰু সমাজৰ উন্নতিৰ বাবে কাম কৰাৰ লক্ষ্যৰে কাম কৰি আছে । তেলেগু বাতৰি কাকত উদ্যোগত বিপ্লৱৰ সৃষ্টি কৰা শ্ৰী ৰামোজী ৰাও এজন পথ প্ৰদৰ্শক । ইনাডুৱে বৈজ্ঞানিক বিষয় এক বিশিষ্ট স্থান দিয়ে । প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাও তেলেগু পাঠকক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্ৰদানৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আছিল । বৈজ্ঞানিক জ্ঞান চাৰি দেৱালৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ থকা উচিত নহয় ... ই জনসাধাৰণৰ কাষ চাপিব লাগে । বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে উপলব্ধ হোৱা উচিত ৷"
বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তথ্য সহজে বুজিব পৰাকৈ জনসাধাৰণৰ মাজলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে বুলি পৰামৰ্শ আগবঢ়াই নাইডুৱে কয়, "সমাজত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰতি আস্থা গঢ়ি তোলাটো যথেষ্ট অপৰিহাৰ্য । উদাহৰণস্বৰূপে Eenadu ত 'জ্ঞান নেত্ৰাম' (জ্ঞানৰ চকু) স্তম্ভৰ অধীনত জটিল বিজ্ঞান বিষয়সমূহ সাধাৰণ জনতাৰ বাবে বুজিব পৰাকৈ প্ৰকাশ কৰা হৈছে । আমি যিমানেই বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰিব পাৰিম সিমানেই বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনত দেশখন আৰু আগবাঢ়ি যাব । মানৱ জীৱনৰ মান উন্নত কৰাত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।"
প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে গৱেষণাগাৰত লাভ কৰা গৱেষণাৰ ফলাফলে সামগ্ৰিকভাৱে সমাজখনক উপকৃত কৰিব লাগিব । শৈক্ষিক আৰু উদ্যোগিক সংযোগ গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
নাইডুয়ে কনক্লেভত অংশগ্ৰহণ কৰা সংস্থাবোৰক গৱেষণা ক্ষেত্ৰত উৎসাহিত কৰিবলৈ আহ্বান জনাই জোৰ দি কয়, "মই ভয় খাইছো যে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই বিধ্বংসী পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব । আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যাতে প্ৰযুক্তিগত উন্নতিৰ অপব্যৱহাৰ বন্ধ কৰিবলৈ উপযুক্ত গাঁথনি সৃষ্টি কৰা হয় ।"
"আমি সকলোৱে জ্ঞাত যে কীটনাশক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰি থকা কৃষকসকলক পৰ্যাপ্ত তথ্য দিয়া হোৱা নাই, যাৰ ফলত মানুহৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিছে । এম এছ স্বামীনাথনে কৰা প্ৰচেষ্টাৰ বাবেই এতিয়া আমি খাদ্য ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু সেয়াই হৈছে বিজ্ঞান সমাজৰ মহত্ত্ব ।"
তেওঁ কয় যে মাতৃভাষাত বিজ্ঞানৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব । এই সন্দৰ্ভত নাইডুৱে কয়, "আপুনি তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ মাতৃভাষাত শিকাব লাগে আৰু ই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ পোনপটীয়াকৈ যাব ।" মাতৃভাষা চকুৰ দৃষ্টিৰ দৰে আৰু ইংৰাজী চশমাৰ দৰে বুলি এষাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বক্তব্য অনুষ্ঠানত প্ৰদান কৰে প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ৷
