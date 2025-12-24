গ্ৰহাণু আৱিষ্কাৰৰে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে ৰঙিয়াৰ আৰিয়ানে; নাছাৰ স্বীকৃতি: সতীৰ্থৰে মিলি ছাত্ৰাৱস্থাতে নিৰ্মাণ কৰিছিল দূৰবীণ

গ্ৰহাণু আৱিষ্কাৰৰে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে ৰঙিয়াৰ আৰিয়ানে; নাছাৰ স্বীকৃতি: সতীৰ্থৰে মিলি ছাত্ৰাৱস্থাতে নিৰ্মাণ কৰিছিল দূৰবীণ
গ্ৰহাণু আৱিষ্কাৰৰ জৰিয়তে নাছাৰ স্বীকৃতি লাভ USTM ৰ ছাত্ৰ আৰিয়ান জিছান আহমেদৰ ৷ এই সন্দৰ্ভত ETV Bharat ৰ সংবাদকৰ্মী বন্দনা শৰ্মাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ---
Published : December 24, 2025 at 3:48 PM IST
ৰঙিয়া: ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ৰঙিয়াৰ এগৰাকী ছাত্ৰই । এই ছাত্ৰজন হৈছে ৰঙিয়াৰ 3 নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা মিৰাজুল ইছলাম আৰু ৰুমা নাজৰিণৰ পুত্ৰ আৰিয়ান জিছান আহমেদ । অনুসন্ধিৎসু মনৰ আৰিয়ান সৰুৰে পৰাই আছিল মহাকাশৰ প্ৰতি আগ্ৰহী ৷ সেই আগ্ৰহৰ ফলশ্ৰুতিতে আৰিয়ানে শেহতীয়াকৈ আৱিষ্কাৰ কৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে দুটাকৈ গ্ৰহাণু । ইয়াৰ বাবে আৰিয়ানে আমেৰিকাৰ মহাকাশ অনুসন্ধান সংস্থা নাছাৰ পৰাও প্ৰশংসা বুটলিছে ।
কিহৰ বাবে নাছাই প্ৰদান কৰিছে এই স্বীকৃতি ?
অগ্ৰণী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান USTM ৰ B.Tech কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান আৰু অভিযান্ত্ৰিক শাখাৰ প্ৰথম ষান্মাষিকৰ শিক্ষাৰ্থী ৰঙিয়াৰ আৰিয়ান ৷ এই মেধাৱী ছাত্ৰগৰাকীয়ে আৱিষ্কাৰ কৰি উলিয়াইছে দুটাকৈ গ্ৰহাণু । সদ্যহতে নাচাই তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰা এই দুটা গ্ৰহাণুক 2024 VE 8 আৰু 2024 VC23 নামেৰে নামাকৰণ কৰিছে । এই গ্ৰহাণু দুটা আমাৰ সৌৰজগতৰ Main Asteroid Belt ত অৱস্থিত । Main Asteroid Belt হৈছে মংগল আৰু বৃহস্পতি গ্ৰহৰ মাজত সূৰ্যক প্ৰদক্ষিণ কৰা বৃহৎ শৈলখণ্ডৰ সমষ্টি । Main Asteroid Belt ৰ গ্ৰহাণুবোৰেও সৌৰজগতৰ গ্ৰহসমূহৰ দৰে সূৰ্যক প্ৰদক্ষিণ কৰে ।
উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে ইতিমধ্যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ একাধিক বিজ্ঞানীয়ে বহু সংখ্যক গ্ৰহাণুৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছে । গ্ৰহাণু সন্দৰ্ভত বিজ্ঞানীসকলে চিন্তা-চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ এই অধ্যয়নে বিজ্ঞানীসকলক সৌৰজগতৰ আৰম্ভণিৰ বিষয়ে বুজিবলৈ সহায় কৰাৰ লগতে মহাকাশত থকা বস্তুৰ দীৰ্ঘম্যাদী অনুসৰণ সহজ কৰি তুলিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত আৰিয়ানে কয়, "মই আন্তৰ্জাতিক মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা (IASC)ৰ অধীনত প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে 2024 চনৰ 25 অক্টোবৰৰ পৰা 19 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হোৱা আনুষ্ঠানিক গৱেষণা অভিযানৰ এক এমহীয়া কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলো । ভাৰ্চুৱেলী অনুষ্ঠিত হোৱা এই কৰ্মশালাত 80 খন দেশৰ প্ৰায় 1000 লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । এই কৰ্মশালাৰ অন্তত মই নাছাৰ সহযোগত হাৱাই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইনষ্টিটিউট ফৰ এষ্ট্ৰ’নমিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System)ৰ পৰা পঠিওৱা পৰ্যবেক্ষণমূলক তথ্য বিশ্লেষণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিলো । আন্তৰ্জাতিক মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা (IASC) ৰ জৰিয়তে লাভ কৰা Pan-STARRS ৰ এই তথ্যসমূহত বিশেষ পোন্ধৰৰ পৰা বিশখন ফটো সন্মিলিত তথ্য পৰ্যবেক্ষণৰ দায়িত্ব মোক অৰ্পণ কৰা হৈছিল । এই তথ্যসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰি 21 দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিলো । প্ৰতিবেদনত মই দুটা নতুন গ্ৰহাণুৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিলো । এবছৰ অনুসন্ধান কৰাৰ পাচত আন্তৰ্জাতিক মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই মই উল্লেখ কৰা গ্ৰহাণু দুটাৰ অৱস্থিতিৰ কথা নিশ্চিত কৰে আৰু ইয়াৰ অস্তিত্ব পূৰ্বতে কোনেও নিৰীক্ষণ কৰা নাছিল বুলিও জনায় ।"
গৌৰৱান্বিত অভিভাৱক
জয়ন্তীপুৰ যোগেশ্বৰ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত মিৰাজুল ইছলাম আৰু ৰুমা নাজৰিণৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ আৰিয়ানৰ বিৰল সাফল্যত পৰিয়ালৰ লগতে অঞ্চলবাসীয়েও গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে । পুত্ৰৰ সফলতাত গৌৰৱান্বিত শিক্ষক পিতৃ মিৰাজুল ইছলামে কয় যে আৰিয়ান সৰুৰে পৰাই মহাকাশৰ প্ৰতি অনুসন্ধিৎসু আছিল । এই অনুসন্ধিৎসু মনৰ উমান পায়েই আৰিয়ানক পিতৃয়ে অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোতেই ষ্টিফেন হকিঙৰ জীৱনী কিনি দি উৎসাহিত কৰিছিল । একে সময়তে আকাশ ভালপোৱা আৰিয়ানক পিতৃয়ে কিনি দিছিল এটা দূৰবীণ । সেই দূৰবীণেৰে আৰিয়ানৰ লগতে পিতৃ-মাতৃয়েও নিশাৰ আকাশত বিভিন্ন নক্ষত্ৰ, উল্কাপিণ্ড, গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰিছিল ।
গ্ৰহাণুৰ পূৰ্বে আৰিয়ানে প্ৰস্তুত কৰিছিল দূৰবীণ
ৰঙিয়াৰ ফাতেমা কনভেণ্ট ইংৰাজী স্কুলৰ পৰা স্কুলীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰা আৰিয়ানে দ্বাদশ শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোতেই সতীৰ্থৰ সৈতে মিলি এক দূৰবীণ সাজি বিদ্যালয়খনলৈ অৰ্পণ কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও আৰিয়ানে পৃথিৱীৰ কক্ষপথত ঘূৰি থকা বিভিন্ন কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ কক্ষপথৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিবলৈ নিজ বাসগৃহত Tiny G S আৰু Vayuvani ৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে । ইয়াৰ Tiny G S অথবা Tiny Ground Station হৈছে ইউৰোপৰ এক স্বতন্ত্ৰ সংস্থা আৰু Vayuvani (বায়ুৱাণী) হৈছে ভাৰতীয় সংস্থা যিয়ে মহাকাশত থকা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ কক্ষপথত দৃষ্টি ৰাখে । এইবোৰ কামে তেওঁক মহাকাশ গৱেষণাৰ প্ৰতি আৰু অধিক আগ্ৰহী কৰি তুলিছিল । সৰুৰে পৰা মহাকাশৰ প্ৰতি গভীৰভাৱে আগ্ৰহী আৰিয়ানে ভৱিষ্যতৰ দিনত ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ISRO ৰ সৈতে জড়িত হ’বলৈ পালে সুখী হ’ব বুলি ETV Bharat ৰ আগত প্ৰকাশ কৰে ।
অহা 10 বছৰৰ ভিতৰত আৰিয়ান আৱিস্কৃত গ্ৰহাণুই পাব নতুন নাম
আৰিয়ানে জনাই যে আগন্তুক পাঁচৰ পৰা দহ বছৰলৈ এই গ্ৰহাণু দুটাৰ স্থিতি, গতিবেগ, কক্ষপথ আদিৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যবেক্ষণ হ'ব । তাৰপিছত এই গ্ৰহাণু দুটাৰ আন্তৰ্জাতিক জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান সংঘই স্থায়ী নামাকৰণ কৰিব আৰু সেই সময়ত আৰিয়ানৰ প্ৰস্তাৱিত নামক বিবেচনা কৰি চোৱা হ’ব । IASC ৰ অধীনত আৰিয়ানে চলোৱা গ্ৰহাণুৰ অনুসন্ধান আৰু গৱেষণালৈ নাছাৰ এই স্বীকৃতিয়ে তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাক আৰু অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰি তুলিছে । আৰিয়ানৰ এই আৱিস্কাৰে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণাত এক নতুন মাইলৰ খুঁটি হিচাবে বিবেচিত হৈছে ৷ তেওঁৰ সফলতাই অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক মহাকাশ বিজ্ঞানৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহী কৰি তুলিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
