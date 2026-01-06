1.50 লাখ টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Simple Energy ৰ 2026 বৰ্ষৰ Simple One
Simple Energy য়ে মুকলি কৰিছে তেওঁলোকৰ ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ Simple One ৰ আপডেট কৰা সংস্কৰণ, যাৰ আৰম্ভণি মূল্য 1.50 লাখ টকা ।
Published : January 6, 2026 at 5:18 PM IST
হায়দৰাবাদ: ইলেক্ট্ৰিক দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী Simple Energy ৰ ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ Simple One ৰ বিক্ৰী লেহেমীয়া হৈছে যদিও কোম্পানীটোৱে 2026 চনৰ আপডেট কৰা মডেল মুকলি কৰিছে, যিয়ে ধনৰ বিপৰীতে উন্নত সেৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । এই নতুন আপডেটত কোম্পানীয়ে স্কুটাৰখনৰ কাৰ্ব ওজন হ্ৰাস কৰিছে ।
ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ ডিজাইন সংশোধন কৰা হৈছে, শীৰ্ষ গতি বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু ৰেঞ্জ উন্নত কৰা হৈছে । মন কৰিবলগীয়া যে এই স্কুটাৰখন প্ৰথমে 2021 চনত মুকলি কৰা হৈছিল যদিও 2023 চনতহে ই গ্ৰাহকৰ কাষ চাপিছিল । Simple Energy য়ে ইয়াক ‘Gen-2’ মডেল হিচাপে মুকলি কৰিছে যদিও বেছিভাগ দিশতে ই পুৰণি জেন 1.5 স্কুটাৰৰ সৈতে একে ।
মূল্য নিৰ্ধাৰণ
Simple One S 3.7 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ মূল্য 1.50 লাখ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয়, আনহাতে টপ-স্পেক ৱান 5 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 1.78 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)। সীমিত সময়ৰ, পৰিচয়মূলক অফাৰত 10,000 টকা পৰ্যন্ত ৰেহাই দিয়া হৈছে ।
2026 Simple One ত কি পৰিৱৰ্তন হৈছে?
নতুন Simple One ৰ ভিতৰত কিছু পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে । প্ৰথমতে, ইয়াত আৰু পূৰ্বৰ মডেলত ছিটৰ তলত থকা আঁতৰ কৰিব পৰা 1.6 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী পেক নাই । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকে মূল কনফিগাৰেচনৰ ঠাইত অধিক শক্তিশালী শ্বেলৰ সৈতে 5 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ ফিক্সড বেটাৰী স্থাপন কৰিছে ।
ইয়াৰ ফলত ছিটৰ তলত অলপ বেছিকৈ ষ্ট’ৰেজ স্থান পোৱা যায়, এতিয়া ইয়াৰ জোখ 35 লিটাৰ । ষ্টাৰ্ট-আপটোৱে লগতে দাবী কৰিছে যে ই স্কুটাৰখনৰ ফ্ৰেম শক্তিশালী কৰিছে, ইয়াৰ কঠিনতা বৃদ্ধি কৰিছে আৰু ইয়াৰ অন-ৰোড প্ৰদৰ্শন আৰু সামগ্ৰিক স্থিৰতা উন্নত কৰিছে ।
2026 Simple One ৰ ডিজাইন
ডিজাইন বহুলাংশে অপৰিৱৰ্তিত হৈ থকাৰ বিপৰীতে আসনৰ উচ্চতা 780 মিলিমিটাৰলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে আৰু স্কুটাৰখনৰ ওজন 8 কিলোগ্ৰাম হ্ৰাস কৰা হৈছে, গতিকে 5 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ Simple One ৰ ওজন এতিয়া 129 কিলোগ্ৰাম । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত পুনৰ ডিজাইন কৰা ডেচব’ৰ্ড আছে, য’ত পূৰ্বৰ দৰেই 7.0 ইঞ্চিৰ টিএফটি টাচস্ক্ৰীণৰ লগতে সংশোধিত চুইচগিয়াৰ আছে ।
2026 Simple One ৰ পাৱাৰট্ৰেইন
স্কুটাৰখনৰ পাৱাৰট্ৰেইনত এটা স্থায়ী চুম্বক মটৰ আছে যিয়ে 11.8 বিএইচপিৰ অলপ বেছি পিক পাৱাৰ উৎপন্ন কৰে যদিও পিক টৰ্ক 72nm ত একেই থাকে । স্কুটাৰখনৰ ঘণ্টাত 0-40 কিলোমিটাৰ গতিবেগ 2.55 ছেকেণ্ড বুলি দাবী কৰা হৈছে আৰু নতুন ছনিকএক্স ৰাইড মোডত ৱান 5 কিলোৱাট ঘণ্টাত 115 কিলোমিটাৰ গতিবেগ লাভ কৰিব পাৰে, যিটো পূৰ্বৰ তুলনাত ঘণ্টাত 10 কিলোমিটাৰ বৃদ্ধি ।
2026 Simple One ত আছে সৰল এটা বেটাৰী বিকল্প
বেটাৰীৰ বিকল্পৰ কথা ক’বলৈ গ’লে নতুনকৈ আপডেট কৰা ছিম্পল ৱান ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰখন তিনিটা ভিন্নতাত আগবঢ়োৱা হৈছে । আটাইতকৈ সস্তা ভেৰিয়েন্ট হৈছে Simple One S 3.7 kWh, যাৰ আইডিচি ৰেঞ্জ 190 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত, শীৰ্ষ গতিবেগ ঘণ্টাত 90 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ মূল্য 1.50 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)।
মিড-স্পেক Simple One 4.5 kWh ঘণ্টাৰ ভেৰিয়েণ্টে 236 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত আইডিচি ৰেঞ্জ, ঘণ্টাত 90 কিলোমিটাৰ শীৰ্ষ গতি প্ৰদান কৰে আৰু ইয়াৰ মূল্য 1.70 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)। টপ-স্পেক ছিম্পল ৱান 5 কিলোৱাট ঘন্টা ভেৰিয়েণ্টে 265 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত আইডিচি ৰেঞ্জ, ঘণ্টাত 115 কিলোমিটাৰ শীৰ্ষ গতিৰ দাবী কৰে আৰু ইয়াৰ মূল্য 1.78 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)।
সকলো ভেৰিয়েন্টতে 750 ৱাটৰ পৰ্টেবল চাৰ্জাৰ আছে । তিনিওটা ভেৰিয়েণ্টতে 80% চাৰ্জ হ’বলৈ Simple One S 3.7 kWh ক চাৰি ঘণ্টা সময়ৰ প্ৰয়োজন, Simple One 4.5 kWh চাৰি ঘণ্টাত 45 মিনিট আৰু Simple One 5 kWh ত 5 ঘণ্টা 20 মিনিট সময় লাগিব ।
