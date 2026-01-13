মুকলি হ’ল আৰডেটেড Royal Enfield Goan Classic 350; নতুনত্ব কি ?
Royal Enfield এ মুকলি কৰিছে Goan Classic 350 ৰ বাবে এটা ক্ষুদ্ৰ আপডেট । ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্ব সন্দৰ্ভত জানক বিতংকৈ ---
Published : January 13, 2026 at 5:29 PM IST
হায়দৰাবাদ: দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী Royal Enfield এ নিজৰ Goan Classic 350 ৰ বাবে এটা সৰু আপডেট মুকলি কৰিছে, য’ত শ্লীপ এণ্ড এচিষ্ট ক্লাচ আৰু দ্ৰুত ইউএছবি টাইপ-চি চাৰ্জিং প’ৰ্ট সংযোজন কৰা হৈছে ।
এই আপডেটৰ সৈতে, শ্বেক ব্লেক আৰু পাৰ্পল হেজ ৰঙৰ বিকল্পৰ মূল্য এতিয়া 2.20 লাখৰ পৰা আৰম্ভ হয়, আনহাতে ট্ৰিপ টিল গ্ৰীণ আৰু ৰেভ ৰেড ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 2.23 লাখ (এক্স-শ্ব'ৰুম) । ইয়াৰ দ্বাৰা পূৰ্বৰ মূল্যতকৈ প্ৰায় ₹2,000 বৃদ্ধি পোৱা গৈছে।
Royal Enfield Goan Classic 350 ইঞ্জিন
Goan Classic 350 Royal Enfield ৰ 350CC লাইনআপৰ শেহতীয়া মডেলত পৰিণত হৈছে যিয়ে শ্লীপ-এণ্ড-এছিষ্ট ক্লাচ লাভ কৰিছে, কিয়নো কোম্পানীয়ে এই বৈশিষ্ট্য অধিক মডেলত প্ৰৱৰ্তন কৰি আহিছে । বৰ্তমান এই তালিকাত Classic 350 আৰু Bullet 350 য়েই একমাত্ৰ 350cc মডেল যিবোৰত শ্লীপ-এণ্ড-এচিষ্ট ক্লাচ নাই ।
এই পৰিৱৰ্তনৰ বাহিৰেও মটৰ চাইকেলখন অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । ইয়াত একেটা 349 CC, একক চিলিণ্ডাৰ J ছিৰিজ ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিয়ে 20.2 BHP আৰু 27 nm টৰ্ক উৎপাদন কৰে । ইয়াৰ সৈতে 5 স্পীড গিয়াৰবক্স সংযোগ কৰা হৈছে ।
ইউএছবি টাইপ-চি চাৰ্জিং পৰ্টৰ সংযোজন আন এক আপডেট যিটো আপডেট কৰা হাণ্টাৰ 350 ত মুকলি কৰা হৈছিল । Goan Classic 350 ত টেলিস্কোপিক ফ্ৰন্ট ফৰ্ক আৰু পিছফালৰ মনোশ্বক আছে । ব্ৰেকিং ডিউটিৰ ভিতৰত আছে 300 মিলিমিটাৰ ফ্ৰন্ট ডিস্ক আৰু 270 মিলিমিটাৰ ৰিয়াৰ ডিস্ক, লগতে ডুৱেল চেনেল এবিএছ । মটৰ চাইকেলখনৰ সন্মুখৰ চকা 19 ইঞ্চি আৰু পিছৰ চকা 16 ইঞ্চি ।
